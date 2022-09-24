https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/sredstva-pvo-rossii-unichtozhili-tri-ukrainskie-rakety-harm-v-khersonskoy-oblasti-1041677823.html

Средства ПВО России уничтожили три украинские ракеты HARM в Херсонской области

Средства ПВО России уничтожили три украинские ракеты HARM в Херсонской области

Также в населенных пунктах Матросовка и Корсунка в Херсонской области перехвачены две тактические ракеты "Точка-У". 24.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-24T15:52+0300

2022-09-24T15:52+0300

2022-09-24T15:52+0300

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки в Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах, три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, радиолокационная станция украинского ЗРК С-300, норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "АРТУР".Также российский истребитель сбил в воздухе украинский МиГ-29, переоборудованный под применение противорадиолокационных ракет HARM американского производства.В ходе ведения боевых действий потери 14-й, 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники.Ведомство сообщает, что высокоточные удары были нанесены по по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 61-й пехотной егерской бригады, уничтожено более 200 националистов убитыми, 3 танка и 16 боевых бронированных машин. В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР было ликвидировано 48 украинских военнослужащих, уничтожено 4 единицы бронированной техники.Помимо этого, российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Николаевской области, ликвидировав до 300 боевиков. Минобороны сообщило и об обстановке в районе Запорожской АЭС. Российские ПВО сбили один беспилотник "Байрактар" ТБ-2 следовавший из района Никополя в направлении станции, а украинская артиллерия обстреляла расположенный неподалеку дачный поселок "Волна". Было выпущено более 10 снарядов, ответным огнем средства противника были подавлены. Ведомство сообщает, что радиационная обстановка на станции остается в норме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-zrk-buk-m1-v-dnr-1041668609.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/minoborony-rossii-vklyuchilo-novye-kategorii-v-spiski-grazhdan-ne-podlezhaschikh-mobilizatsii-1041664643.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/minoborony-rossii-ukraina-v-dnr-poteryala-za-sutki-bolee-130-voennykh-1041632931.html

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