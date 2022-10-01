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На одну трубу больше: Европа нашла "замену" российскому газу

На одну трубу больше: Европа нашла "замену" российскому газу

В Европе началась прокачка газа по новому трубопроводу Baltic Pipe. 01.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-01T13:10+0300

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Норвежское голубое топливо пустят через Данию в Польшу. Планы у Варшавы наполеоновские — не только обеспечить внутренний рынок, но и перепродать излишки соседям. Удастся ли воплотить желаемое — в материале Ирины Красиковой для РИА Новости.Поиск альтернативыСлезть с российской "газовой иглы" Старый Свет пытается не первый год. Baltic Pipe — результат политики ЕС, заявил член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.Идея построить трубопровод зародилась еще 20 лет назад. Тогда датская DONG и польская PGNiG договорились создать консорциум. Однако вскоре проект приостановили из-за экономической нецелесообразности. В 2007-м его реанимировали, но полномасштабно запустить работу не получалось: то Норвегия отказалась наращивать добычу в Северном море, то датские экологи были против. Поэтому о начале строительства Baltic Pipe официально объявили только прошлой весной.Трубопровод протянулся от Норвегии до Польши через Данию почти на 900 километров. Их них около 275 проходят через Балтийское море. Проект оценивают примерно в 1,7 миллиарда евро. Больше половины суммы предоставил польский оператор Gaz-System, Еврокомиссия выделила около 267 миллионов евро.Мощность Baltic Pipe — десять миллиардов кубометров газа в год, однако на начальной стадии будут использовать только 30-38 процентов. Таким образом Варшава намерена заместить российский газ.Однако в Варшаве прибегли к виртуальному реверсу — схеме, при которой Польша формально покупает газ у Франции и Италии, но фактически отбирает его из транзитных объемов.Поэтому сейчас главное для поляков — обеспечить собственную энергетическую безопасность, отмечают аналитики. Из-за сокращения поставок из России в ЕС повсеместно взлетают тарифы на электричество, а следом — цены на товары. Польша не исключение: в сентябре годовая инфляция превысила 17 процентов — рекорд последних 25 лет.Помимо Baltic Pipe, страна делает ставку на уголь. Несмотря на указание Еврокомиссии переходить на зеленую энергетику, в республике продолжают использовать "грязное" топливо.Плюс надеются на терминал в Свиноуйсьце, который может принять до 7,5 миллиарда кубометров сжиженного природного газа.К концу 2022-го Польша планирует увеличить прокачку через Baltic Pipe. А потом и вовсе стать новым хабом в Восточной Европе. "Отсюда этот газ сможет пойти везде — туда, где он будет нужен", — заявил президент страны Анджей Дуда на открытии проекта.Борьба за энергоресурсыАналитики скептически относятся к планам поляков: "Максимальная мощность нового газопровода в шесть раз ниже "Северного потока". Россия поставляла в Евросоюз порядка 170-180 миллиардов кубометров сырья в год по пяти маршрутам: "Северный поток", "Турецкий поток", Украинская ГТС, "Ямал — Европа", OPAL. На котировках природного газа в Европе и на мировых ценах ввод Baltic Pipe не отразится. Но Польша, в отличие от других стран региона, подготовилась к энергетическому кризису лучше", — говорит Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования".Дело в том, что ресурсный источник Baltic Pipe — не месторождение, а магистральный трубопровод Europipe II. По нему голубое топливо уже давно поступает из Скандинавии в ФРГ. Другими словами, Польша вклинивается в существующую схему и забирает то, что должны получать немцы.Надо учесть и то, что добыча не увеличивается. Старые крупные залежи углеводородов истощаются, новые — помогут компенсировать только выпадающие объемы.К тому же недавнее ЧП на ветках "Северного потока" и "Северного потока — 2" переводит морские трубопроводные объекты в разряд высокорискованных. "Это отразится на механизме страхования Baltic Pipe, значительная часть которой проходит по дну Балтийского моря", — считает Иван Петров, первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета.Об авариях на газопроводах стало известно 26 сентября. Первыми об этом сообщили власти Дании. Тогда нашли три пробоины.Два дня спустя газета Svenska Dagbladet заявила, что Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую.Потери могут достичь 778 миллионов кубометров голубого топлива, подсчитали в Датском энергетическом агентстве. По оценкам Bloomberg, это трехдневный объем потребления газа Германией.На этом фоне в ЕС обострится борьба за энергоресурсы, предупреждают аналитики. Европа рискует остаться без промышленности. Прежде всего под ударом металлургия и производство удобрений.Впрочем, предприятия в Старом Свете уже закрываются. Например, в Словакии прекратил производство алюминиевый завод Slovalco, который поставляет легкий металл по всему региону. Ранее приостановили работы нидерландский цинковый гигант Budel и румынский Chimcomplex. В Германии сворачивает филиалы SKW Stickstoffwerke Piesteritz.Возобновление экспорта газа по "Северным потокам" невозможно до ликвидации последствий аварий, подчеркивают аналитики. Ремонт может растянуться на несколько месяцев или даже лет. В результате дефицит голубого топлива усилится, а следом взлетят котировки — в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

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