https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/spektakli-i-vystavka-kulturnaya-afisha-abkhazii-1041971856.html

Спектакли и выставка: культурная афиша Абхазии

Спектакли и выставка: культурная афиша Абхазии

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 10 по 16 октября. 09.10.2022, Sputnik Абхазия

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SputnikАбхазский Государственный драматический театрСпектакль по комедии известного абхазского писателя Шоты Чкадуа. В нем поднимаются вопросы правды и лжи, высокомерия и добродетели. В постановке обличаются вредные привычки и пережитки прошлого в жизни и сознании людей.Абхазский Государственный молодежный театрСпектакль по произведению сербского писателя Бранислава Нушича.Это комедия о человеческой алчности, любви к власти и благам, неотделимых от нее.РУСДРАМСпектакль по роману Габриеля Гарсиа Маркеса “Сто лет одиночества”. "MARQUEZ. Сны одиночества" - это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, до эпоса и философской притчи.Спектакль о семье по пьесе Флориана Зеллера. В нем поднимаются тема любви, одиночества и неизбежной старости.Солярис - постановка по произведению Станислава Лема. Это интеллектуальный спектакль, попытка разобраться в себе: что скрывает бессознательное, способно ли вернуться прошлое, бессильна ли человеческая логика при столкновении с чем-то могущественным и непознанным?Яркий и музыкальный спектакль по мотивам знаменитой сказки про деревянного мальчика и его папу Карло, злого и коварного Карабаса-Барабаса и других любимых персонажей.Спектакль "Радость вопреки всему" - погружение в мир высокой поэзии испанского писателя и драматурга Федерико Гарсии Лорки. Спектакль о настоящей страсти к жизни и любимому делу.Центральный выставочный зал СухумаС 27 сентября по 21 октября в ЦВЗ проходит “Осенняя выставка”, посвященная Дню Победы и Независимости Абхазии.На выставке представлено более 30 картин абхазских художников Руслана Габлия, Виссариона Цвижба, Геннадия Барциц, Амирана Адлейба, Людмилы Будяк, Мактины Цвижба, Заура Мукба, Сабины Кварчелия, Саида Возба. Посетить выставку может любой желающий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/prazdnik-iskusstva-festival-nartiada-zavershilsya-v-abkhazii-1041958331.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/vystavka-rabot-abkhazskogo-i-rossiyskogo-skulptorov-otkrylas-v-muzee-deneg-v-sukhume-1041907730.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/poyuschaya-strana-pervyy-konkurs-alisy-gitsba-v-sukhume-1041932904.html

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