https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/chistoy-vody-diktatura-rossiya-vynesla-verdikt-ssha-i-ikh-soyuznikam-1041692170.html

"Чистой воды диктатура": Россия вынесла вердикт США и их союзникам

"Чистой воды диктатура": Россия вынесла вердикт США и их союзникам

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на неделе высокого уровня в Генеральной Ассамблее ООН, объяснив российскую точку зрения на украинский конфликт и указав... 25.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-25T09:50+0300

2022-09-25T09:50+0300

2022-09-25T09:50+0300

оон

политика

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1036014443_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_84ad86ead08994a9cb7c20d378216631.jpg

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Это очень важно в свете референдумов о присоединении к России новых регионов: Москва получила возможность высказаться с мировой трибуны и развеять всякие сомнения в своей решимости, пишет Ренат Абдуллин для РИА Новости."Гвоздь программы"Неделя высокого уровня — часть проходящей в Нью-Йорке 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, на которой собрались главы государств и министры иностранных дел. Джо Байдену и Владимиру Зеленскому слово уже предоставляли, и российский министр был в курсе их заявлений. К слову, западные комментаторы в социальных сетях критиковали очередность выступлений. Сравнивая сессию ГА с рок-фестивалем, они отмечали, что США и Украина оказались "разогревающими" перед "хедлайнером". Лаврова действительно воспринимали как "гвоздь программы" — после объявления частичной мобилизации в России и на фоне референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожских областях.В начале речи министр отметил, что в нынешний момент положение дел в сфере международной безопасности "стремительно деградирует". Вина за это, по его словам, лежит на странах, пытающихся навязать другим свою волю. Речь идет в первую очередь о западных государствах.По словам главы российской дипломатии, Вашингтон активно пытается подчинить себе азиатские пространства, а весь мир превратить в свой "задний двор". Москва и ее союзники призывают строить будущий миропорядок без шантажа и запугивания. И именно за этот самостоятельный курс Запад хочет расчленить Россию, заявил министр.Лавров упомянул и нарастающую опасность продовольственного кризиса. При этом, подчеркнул он, США и Евросоюз продолжают создавать препоны на пути разрешения проблемы. В частности, сохраняя ограничения "на пути российского экспорта зерна и удобрений". Хотя ранее они заявляли о послаблениях.Реакцию Запада на референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Лавров назвал истерикой и пообещал, что Москва будет уважать итоги народного волеизъявления. Вся территория России, которая будет закреплена в Конституции России, безусловно находится под полной защитой государства, подчеркнул министр. Во время выступления российского дипломата представители украинской делегации покинули зал.Говоря же о возможном конфликте, в том числе с использованием ядерного оружия, глава МИД сослался на российскую доктрину ядерной безопасности, в которой и обозначены случаи, когда допускается применение подобного вооружения.От "Лепестков" до референдумовПеред выступлением в ГА Лавров участвовал в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине. Там он заявил, что Запад пытается изобразить Россию агрессором, забывая о многолетних убийствах жителей Донбасса киевским режимом.Украину буквально заваливают западным оружием. И это, считает Лавров, фактически делает Германию, США и Францию стороной конфликта.Раскритиковал он и Международный уголовный суд (МУС), пытающийся обвинить российских военных в преступлениях, но до сих пор не расследовавший обстоятельства государственного переворота на Украине или событий 2 мая 2014-го в Одессе. Такая тенденциозность лишает эту судебную инстанцию всякого доверия.Особое внимание Лавров уделил методам ведения боевых действий ВСУ, в частности — применению в Донбассе противопехотных мин "Лепесток", запрещенных международными конвенциями. Но Запад строит отношения с Зеленским, "исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", подчеркнул министр.По поводу референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Лавров пояснил, что именно риторика и конкретные действия Киева подтолкнули к этому население регионов. "Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию. <...> Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, — это ответ на его пожелание", — отметил глава МИД.В условиях максимальной враждебностиРоссийской делегации пытались ставить палки в колеса с самого начала. ГА стартовала в Нью-Йорке 13 сентября, и лишь накануне делегаты из России — и то не все — получили визы. Генсек ООН Антониу Гутерреш в очередной раз фактически проигнорировал проблему односторонних решений Соединенных Штатов, выдающих въездные документы. Согласно правилам Вашингтон обязан беспрепятственно предоставлять участникам международных мероприятий доступ к объектам ООН.Но у Москвы и Вашингтона совершенно разные представления о кандидатах в расширенный Совбез. А воинствующая риторика Запада на фоне референдумов в Донбассе и на Юго-Востоке Украины делает возможность компромиссов очень сомнительной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/lavrov-segodnya-reshaetsya-vopros-o-buduschem-miroporyadka-1041690856.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/sergey-lavrov-vystupaet-v-genassamblee-oon-pryamaya-translyatsiya-1041684785.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/zakonomernye-protsessy-politologi-o-referendume-i-chastichnoy-mobilizatsii--1041691909.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/mirzayan-o-reaktsii-zapada-na-referendumy-vorovstve-rossiyskikh-aktivov-i-novykh-tselyakh-svo-1041638411.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

оон, политика, сергей лавров, россия