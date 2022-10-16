https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/sputnik-nedeli-yubiley-armii-navodnenie-i-novyy-glava-ses-1042080779.html

Sputnik недели: юбилей армии, наводнение и новый глава СЭС

Sputnik недели: юбилей армии, наводнение и новый глава СЭС

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 10 по 16 октября 16.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-16T20:00+0300

2022-10-16T20:00+0300

2022-10-16T20:00+0300

в абхазии

абхазия

общество

экономика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/12/1030559733_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_a6cb54ec9ef27959b97c0cb2c9d45e87.jpg

На уходящей неделе исполнилось 30 лет со дня создания Министерства обороны и Генерального штаба Абхазии, Абхазский государственный университет отметил свое 90-летие, назначили нового главврача Республиканской санэпидемстанции. SputnikТридцатилетие армии11 октября в Абхазии отмечали 30-летие создания Министерства обороны и Генерального штаба Абхазии. В честь этой даты в Государственной филармонии состоялось торжественное собрание.По приказу министра обороны медалью "30 лет Министерству обороны" посмертно удостоились Владислава Ардзинба, Сергея Багапш, Владимира Аршба, Султана Сосналиева, Сергея Дбар, Гиви Агрба, Владимира Миканба, Динвара Асландзия.Кроме того, приказом министра обороны были присвоены очередные воинские звания и вручены медали в честь 30-летия со дня создания Минобороны страны.Председатель Президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба.Новый глава СЭСЕще одним важным событием недели стало назначение Аллы Беляевой главным врачом Республиканской санэпидемстанции. Ранее она была главным санитарным врачом Сухума.Бывшего санврача Абхазии Людмилу Скорик подозревают в хищении имущества СЭС на сумму более трех миллионов рублей. Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты.Отстранение от должностиСообщение о том, что начальника 9-го отдела Государственной службы охраны Абхазии Руслана Чепи-ипа отстранили от должности на время проведения расследования, появилось 10 октября.Отмечается, что он пытался вывезти из России в республику более 100 млн руб. Чепи-ипа был задержан на российской стороне контрольно-пропускного пункта "Псоу".Инспекция министра экономикиВо вторник 11 октября вице-премьер правительства Абхазии, министр экономики Кристина Озган посетила участок ВЛ "Ачгуара" в Ткуарчалском районе, где проводится замена проводов.Озган подчеркнула, что необходимость ремонта обусловлена тем, что пропускная способность воздушной линии низкая. Последние несколько лет, особенно последние два года, при достижении 270 мегаватт приходилось отключать линию.Министр сообщила, что ремонтные работы были проведены с задержкой из-за изменения плана – под реконструкцию не попадали линии опоры электропередач, а провода, которые предполагались изначально, давали серьезную нагрузку на опоры.Специалисты рекомендовали изготовить более облегченные провода, и на их изготовление ушло дополнительное время, объяснила министр.Наводнения в восточной АбхазииИз-за ливней которое прошли 9 и 10 октября, в селах Адзюбжа, Кындыг, Маркула и в самой Очамчыре подтопило дома, размыло дороги, существенный ущерб нанесен частным домовладениям.11 октября президент Аслан Бжания посетил села Очамчырского района, которые пострадали от стихии. По итогам осмотра пострадавших территорий, глава государства провел совещание в администрации района и обещал оказать помощь в ликвидации последствий.Акт о государственной независимостиПрезидент Абхазии Аслан Бжания 12 октября поздравил жителей страны с 23-летием со дня принятия Акта "О государственной независимости Республики Абхазия". В поздравлении президент назвал принятие акта "важнейшим этапом в борьбе народа Абхазии за свободное самоопределение".Президент также назвал признание Россией Абхазии торжеством исторической справедливости и пожелал согражданам счастья и благополучия, а республике – мира и процветания.Обороноспособность и бизнесПрезидент Абхазии Аслан Бжания 12 октября встретился с представителями бизнес-сообщества республики для обсуждения вопросов обороноспособности страны.Бжания сообщил, что недавно к нему обратилась группа предпринимателей с инициативой оказания поддержки государству и Вооруженным силам в непростое время.Руководитель рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии, вице-премьер Сергей Пустовалов сообщил о некоторых результатах работы группы.Президент предложил включить несколько бизнесменов в рабочую группу для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии.Усилить мобилизационную готовностьВ четверг, 13 октября, Аслан Бжания принял участие в заседании штаба территориальной обороны, где приказал Вооруженным силам республики поддерживать мобилизационную готовность армии на уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны.В Минобороны были заслушаны доклады о мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки, материально–техническом обеспечении армии.90-летие Абхазского госуниверситетаАбхазский государственный университет отметил свое 90-летие 14 октября. В честь юбилея университета в вуз прибыло 25 делегаций – ректоры, проректоры, преподаватели и представители российских университетов и университета Южной Осетии.Вместе с ректором АГУ Алеко Гварамия, преподавательским составом и студентами они в первую очередь возложили цветы к Памятнику студентам и преподавателям, погибшим в годы Отечественной войны народа Абхазии.В честь юбилея студенты факультета искусств подготовили выставку картин. Декан факультета Нугзар Логуа рассказал гостям, что ежегодно факультет выпускает 25-30 человек, а всего на факультете обучаются 156 студентов.В честь юбилейного дня рождения в университете прошел концерт. Вначале гостям был представлен видеоролик об истории учебного заведения, после чего ректор Алеко Гварамия произнес поздравительную речь.В 1932 году постановлением Наркомпроса Абхазии был основан Сухумский государственный педагогический институт имени Горького, который затем был преобразован в Абхазский государственный университет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/naznachen-novyy-glavnyy-sanitarnyy-vrach-abkhazii-1041995472.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/kristina-ozgan-proinspektirovala-raboty-po-zamene-provodov-na-vl-achguara-1042012453.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/bzhaniya-provel-soveschanie-v-ochamchyrskom-rayone-po-likvidatsii-posledstviy-stikhii-1042018597.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, общество, экономика, политика