https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/stali-izvestny-imena-pobediteley-konkursa-gordost-abkhazii-2022-1042180618.html

Стали известны имена победителей конкурса "Гордость Абхазии-2022"

Стали известны имена победителей конкурса "Гордость Абхазии-2022"

Финал конкурса "Гордость Абхазии-2022", в который прошли десять человек, состоялся в Сухуме 8 сентября. 21.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-21T13:47+0300

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Победителей конкурса "Гордость Абхазии-2022" объявили в медиацентре МИД республики 21 октября.Ими стали Руслана Гергедава, Лев Буава и Валерий Джинджолия. Начальник аппарата внешнеполитического ведомства Владимир Ачба от лица министра иностранных дел Инала Ардзинба поблагодарил участников и пожелал им дальнейших успехов.Член конкурсной комиссии, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Абхазии Сократ Джинджолия подчеркнул, что конкурс показал наличие в республике талантливой молодежи."Старшее поколение жалуется – молодежь не такая, не туда идут, не то делают. Не так у нас обстоят дела. Думаю, что не только победители являются победителями, но и все участники, так как само стремление и желание уже много значат", – добавил он.Один из победителей, Лев Буава, сотрудник налоговой инспекции Галского района, представил на конкурсе проект по цифровизации документооборота в госорганах."В своем проекте я рассматривал наиболее животрепещущие моменты, с которыми я сталкивался на протяжении своей практики. Все это связано с совершенствованием документооборота, чтобы оптимизировать большое количество процессов, повысить прозрачность и повлиять на развитие экономики страны", – сказал он.Сотрудница представительства Россотрудничества в Абхазии Руслана Гергедава представила проект по реализации молодежной политики к 2030 году."В первую очередь, это организация новых площадок, создание единого центра с молодежью Евразии и, самое главное, создание Совета по всем семи районам республики. Также в программу были включены пункты по развитию молодежного туризма, политики как таковой. Надеюсь проект будет реализован", – добавила она.Проект Валерия Джинджолия посвящен развитию распространения базовых медицинских знаний, которые необходимы для повышения уровня здоровья населения и развитию менторства для школьников.Победителей ждут повышение квалификации по профильному направлению и образовательные курсы в ведущих российских вузах. Все участники конкурса смогут проявить себя в рамках платформы "Будущее Абхазии".Финал конкурса "Гордость Абхазии-2022" состоялся в Сухуме 8 сентября.Десять финалистов конкурса – Баграт Ломия, Алина Шамба, Валерий Джинджолия, Руслана Гергедава, Лев Буава, Лиана Векуа, Салима Дзидзария, Анна Голандзия, Анри Начкебия и Инал Инапха представили членам конкурсной комиссии свои проекты. Они были связаны с сохранением и популяризацией абхазского языка, цифровизацией в государственных органах, созданием кризисного центра временного пребывания для детей в трудной жизненной ситуации, концепцией развития молодежной политики.Цель конкурса – поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.В состав конкурсной комиссии вошли Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии, директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия, Заслуженный работник культуры республики, художник Нугзар Логуа, бывший вице-премьер правительства Александр Страничкин, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Абхазии Сократ ДжинджолияВпервые этот конкурс прошел в 2020 году, тогда на участие было подано более 150 заявок. Было отобрано пять победителей, финалисты конкурса имели возможность пройти стажировки и повышение квалификации, а также образовательные курсы в ведущих учебных заведениях России.Планировалось, что конкурс по отбору талантливой молодежи станет ежегодным, однако в связи с эпидемией коронавируса в 2021 году он проведен не был.

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