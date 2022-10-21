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Стали известны имена победителей конкурса "Гордость Абхазии-2022"
Стали известны имена победителей конкурса "Гордость Абхазии-2022"
Финал конкурса "Гордость Абхазии-2022", в который прошли десять человек, состоялся в Сухуме 8 сентября. 21.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-21T13:47+0300
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Победителей конкурса "Гордость Абхазии-2022" объявили в медиацентре МИД республики 21 октября.Ими стали Руслана Гергедава, Лев Буава и Валерий Джинджолия. Начальник аппарата внешнеполитического ведомства Владимир Ачба от лица министра иностранных дел Инала Ардзинба поблагодарил участников и пожелал им дальнейших успехов.Член конкурсной комиссии, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Абхазии Сократ Джинджолия подчеркнул, что конкурс показал наличие в республике талантливой молодежи."Старшее поколение жалуется – молодежь не такая, не туда идут, не то делают. Не так у нас обстоят дела. Думаю, что не только победители являются победителями, но и все участники, так как само стремление и желание уже много значат", – добавил он.Один из победителей, Лев Буава, сотрудник налоговой инспекции Галского района, представил на конкурсе проект по цифровизации документооборота в госорганах."В своем проекте я рассматривал наиболее животрепещущие моменты, с которыми я сталкивался на протяжении своей практики. Все это связано с совершенствованием документооборота, чтобы оптимизировать большое количество процессов, повысить прозрачность и повлиять на развитие экономики страны", – сказал он.Сотрудница представительства Россотрудничества в Абхазии Руслана Гергедава представила проект по реализации молодежной политики к 2030 году."В первую очередь, это организация новых площадок, создание единого центра с молодежью Евразии и, самое главное, создание Совета по всем семи районам республики. Также в программу были включены пункты по развитию молодежного туризма, политики как таковой. Надеюсь проект будет реализован", – добавила она.Проект Валерия Джинджолия посвящен развитию распространения базовых медицинских знаний, которые необходимы для повышения уровня здоровья населения и развитию менторства для школьников.Победителей ждут повышение квалификации по профильному направлению и образовательные курсы в ведущих российских вузах. Все участники конкурса смогут проявить себя в рамках платформы "Будущее Абхазии".Финал конкурса "Гордость Абхазии-2022" состоялся в Сухуме 8 сентября.Десять финалистов конкурса – Баграт Ломия, Алина Шамба, Валерий Джинджолия, Руслана Гергедава, Лев Буава, Лиана Векуа, Салима Дзидзария, Анна Голандзия, Анри Начкебия и Инал Инапха представили членам конкурсной комиссии свои проекты. Они были связаны с сохранением и популяризацией абхазского языка, цифровизацией в государственных органах, созданием кризисного центра временного пребывания для детей в трудной жизненной ситуации, концепцией развития молодежной политики.Цель конкурса – поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.В состав конкурсной комиссии вошли Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии, директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия, Заслуженный работник культуры республики, художник Нугзар Логуа, бывший вице-премьер правительства Александр Страничкин, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Абхазии Сократ ДжинджолияВпервые этот конкурс прошел в 2020 году, тогда на участие было подано более 150 заявок. Было отобрано пять победителей, финалисты конкурса имели возможность пройти стажировки и повышение квалификации, а также образовательные курсы в ведущих учебных заведениях России.Планировалось, что конкурс по отбору талантливой молодежи станет ежегодным, однако в связи с эпидемией коронавируса в 2021 году он проведен не был.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/takie-obstoyatelstva-finalisty-gordosti-abkhazii-o-svoikh-proektakh--1041522406.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/beseda-s-buduschimi-diplomatami-inal-ardzinba-vstretilsya-so-studentami-mgimo-1040215126.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/nuzhno-edinstvo-aktivisty-platformy-buduschee-abkhazii-vyskazalis-o-situatsii-v-strane-1036840156.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20200825/Velikolepnaya-pyaterka-opredelilis-pobediteli-konkursa-Gordost-Abkhazii-1030823213.html
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абхазия, новости, мид абхазии
абхазия, новости, мид абхазии

Стали известны имена победителей конкурса "Гордость Абхазии-2022"

13:47 21.10.2022 (обновлено: 14:10 21.10.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Объявление победителей конкурса "Гордость Абхазии-2022"
Объявление победителей конкурса Гордость Абхазии-2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Финал конкурса "Гордость Абхазии-2022", в который прошли десять человек, состоялся в Сухуме 8 сентября.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Победителей конкурса "Гордость Абхазии-2022" объявили в медиацентре МИД республики 21 октября.
Ими стали Руслана Гергедава, Лев Буава и Валерий Джинджолия. Начальник аппарата внешнеполитического ведомства Владимир Ачба от лица министра иностранных дел Инала Ардзинба поблагодарил участников и пожелал им дальнейших успехов.

"Конкурс уже зарекомендовал себя как эффективная социальная платформа для продвижения молодых управленцев и специалистов нашей страны. Желаем вам дальнейших успехов, будем следить за вашим профессиональным развитием", – сказал он.

Член конкурсной комиссии, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Абхазии Сократ Джинджолия подчеркнул, что конкурс показал наличие в республике талантливой молодежи.
"Старшее поколение жалуется – молодежь не такая, не туда идут, не то делают. Не так у нас обстоят дела. Думаю, что не только победители являются победителями, но и все участники, так как само стремление и желание уже много значат", – добавил он.
Один из победителей, Лев Буава, сотрудник налоговой инспекции Галского района, представил на конкурсе проект по цифровизации документооборота в госорганах.
"В своем проекте я рассматривал наиболее животрепещущие моменты, с которыми я сталкивался на протяжении своей практики. Все это связано с совершенствованием документооборота, чтобы оптимизировать большое количество процессов, повысить прозрачность и повлиять на развитие экономики страны", – сказал он.
Такие обстоятельства: финалисты Гордости Абхазии о своих проектах - Sputnik Абхазия, 1920, 16.09.2022
Радио
Такие обстоятельства: финалисты "Гордости Абхазии" о своих проектах
16 сентября, 11:22
Сотрудница представительства Россотрудничества в Абхазии Руслана Гергедава представила проект по реализации молодежной политики к 2030 году.
"В первую очередь, это организация новых площадок, создание единого центра с молодежью Евразии и, самое главное, создание Совета по всем семи районам республики. Также в программу были включены пункты по развитию молодежного туризма, политики как таковой. Надеюсь проект будет реализован", – добавила она.
Проект Валерия Джинджолия посвящен развитию распространения базовых медицинских знаний, которые необходимы для повышения уровня здоровья населения и развитию менторства для школьников.
Победителей ждут повышение квалификации по профильному направлению и образовательные курсы в ведущих российских вузах. Все участники конкурса смогут проявить себя в рамках платформы "Будущее Абхазии".
Встреча молодых лидеров Абхазии со студентами МГИМО в Медиацентре - Sputnik Абхазия, 1920, 12.07.2022
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Беседа с будущими дипломатами: Инал Ардзинба встретился со студентами МГИМО
12 июля, 18:10
Финал конкурса "Гордость Абхазии-2022" состоялся в Сухуме 8 сентября.
Десять финалистов конкурса – Баграт Ломия, Алина Шамба, Валерий Джинджолия, Руслана Гергедава, Лев Буава, Лиана Векуа, Салима Дзидзария, Анна Голандзия, Анри Начкебия и Инал Инапха представили членам конкурсной комиссии свои проекты. Они были связаны с сохранением и популяризацией абхазского языка, цифровизацией в государственных органах, созданием кризисного центра временного пребывания для детей в трудной жизненной ситуации, концепцией развития молодежной политики.
Цель конкурса – поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.
Участники платформы Будущее Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2021
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Нужно единство: активисты платформы "Будущее Абхазии" высказались о ситуации в стране
20 декабря 2021, 15:30
В состав конкурсной комиссии вошли Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии, директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия, Заслуженный работник культуры республики, художник Нугзар Логуа, бывший вице-премьер правительства Александр Страничкин, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Абхазии Сократ Джинджолия
Впервые этот конкурс прошел в 2020 году, тогда на участие было подано более 150 заявок. Было отобрано пять победителей, финалисты конкурса имели возможность пройти стажировки и повышение квалификации, а также образовательные курсы в ведущих учебных заведениях России.
Планировалось, что конкурс по отбору талантливой молодежи станет ежегодным, однако в связи с эпидемией коронавируса в 2021 году он проведен не был.
Объявление победителей конкурса - Гордость Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.08.2020
В Абхазии
Великолепная пятерка: определились победители конкурса "Гордость Абхазии" 
25 августа 2020, 21:32
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