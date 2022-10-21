https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/zdanie-vetsluzhby-otremontiruyut-v-gudaute-1042187640.html

Здание ветслужбы отремонтируют в Гудауте

Здание ветслужбы отремонтируют в Гудауте

Здание, в котором находится ветеринарная служба Гудаутского района было построено в 1934 году, с тех пор капитальный ремонт там не проводился. 21.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-21T19:14+0300

2022-10-21T19:14+0300

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Начался капитальный ремонт здания ветеринарной службы Гудаутского района, рассказал Sputnik директор подрядной организации "Строймонтаж-2" Рустам Цвейба.Цвейба уточнил, что заказчиком проекта выступает Управления капитального строительства Абхазии, которому из государственного бюджета выделено почти девять миллионов рублей.По словам фельдшера ветеринарной службы Гудаутского района Глафиры Кузнецовой, здание это было построено в 1934 году и капитального ремонта там никогда не было. За последние десять лет сотрудники организации своими силами красили полы, но более серьезные работы позволить себе не могли."Я работаю здесь уже 16 лет. Условия труда, конечно, невыносимые. У нас текла кровля, не было отопления, падала штукатурка с потолка. Только в одном кабинете стоит дровяная печь", - поделилась она.Коллектив службы состоит из трех человек – главврача, фельдшера и практиканта. Они работают с крупным рогатым скотом, домашними животными и сотрудничают с местными волонтерами, которые обращаются к ним за помощью в лечении бродячих животных. Несколько раз в ветслужбе проводились акции по стерилизации собак и кошек российскими специалистами."Ставим уколы, капельницы, делаем профилактику от бешенства, вакцинацию от ряда заболеваний, проводим некоторые виды операций, например, удаление небольших опухолей, накладывание швов на рану. Берем некоторые анализы. Необходимого для более серьезных процедур оборудования у нас нет", - рассказала она.Кузнецова также подчеркнула, что врачей в ветслужбе катастрофически не хватает. После оказания экстренной помощи им приходится перенаправлять животных в клиники Сухума, где есть подходящие условия и оборудование.

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