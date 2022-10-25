https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/kruglyy-stol-posvyaschennyy-30-letiyu-sozhzheniya-gosarkhiva-proshel-v-sukhume-1042241128.html

Круглый стол, посвященный 30-летию сожжения АбНИИ и Госархива, прошел в Сухуме

Круглый стол, посвященный 30-летию сожжения АбНИИ и Госархива, прошел в Сухуме

22 октября 1992 года грузинские войска сожгли здания Государственного архива Абхазии и Абхазского научно-исследовательского института, уничтожив тысячи... 25.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-25T19:23+0300

2022-10-25T19:23+0300

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в абхазии

абхазия

история

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Круглый стол, посвященный 30-летию со дня сожжения здании Госархива и Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия (АбНИИ), прошел в Сухуме во вторник 25 октября.“Сожжение Абхазского института языка, литературы и истории не было случайностью. Это был целенаправленный акт. В своем интервью выдающийся абхазский ученый Шалва Инал-ипа рассказывал, как он просил разрешить ему под наблюдением грузинских гвардейцев вытащить несколько своих работ. Но ему отказали даже в этом. Люди, которые жили рядом с Госархивом, после войны рассказывали, что пытались самостоятельно потушить пожар, но грузины стреляли им вслед. Я убежден, хоть и нет доказательств, что самые важные документы грузины вытащили еще до того, как сожгли Госархив и институт. Поведение грузинских гвардейцев говорит об этом”, - сказал Ашуба.По словам Ашуба, во время пожара в здании АбНИИ сгорели тысячи документов по истории, археологии, фольклору, готовые к изданию и незавершенные труды выдающихся абхазских ученых.Среди них были и артефакты, которые были найдены учеными Олегом Бгажба и Юрием Вороновым во время раскопок.“В нашем с Юрием Николаевичем Вороновым кабинете были материалы с раскопок, которые мы проводили в течение 10 лет. Музей сначала принимал эти артефакты, потом их некуда было деть, места не было. Все эти находки мы держали у себя в кабинете. Все это сгорело”, - рассказал профессор Бгажба.По его словам, сожжение Госархива и здания института имени Гулия грузинскими гвардейцами - вопиющий акт вандализма.“Это очень напоминает славу Герострата, который сжег храм Артемиды и этим прославился. А сожгли грузинские гвардейцы очень ценные материалы для Абхазии. Например, там были издания, которые были только в Ленинской библиотеке и у нас. Мало того, там была рукопись археолога Соловьева по Великой Абхазской стене. Там были сотни рукописей по фольклору, археологии, истории, которые еще были не опубликованы. Абхазской науке и культуре был нанесен большой урон, эти документы были безвозвратно утеряно. Мы не имеем право это забывать. Но не забывать это не должны и те, кто это сделал”, - подчеркнул Бгажба.Директор Государственного архива Абхазии Роман Гвинджия рассказал, что не все материалы Госархива безвозвратно были уничтожены. Еще до начала войны особо ценные документы были переписаны в микрофильмы и фотокопии, которые хранились на пленках в церквушках рядом со зданием Госархива. После войны эти фотопленки были найдены, но расшифровать их не могли из-за отсутствия необходимого оборудования.Несколько лет назад вопрос о восстановлении архива Абхазии, в том числе декодировки цифровых носителей, поставили на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Так началось техническое оснащение Государственного архива Абхазии и расшифровка фотопленок.22 октября 1992 года, во время Отечественной войны народа Абхазии, грузинские войска сожгли здания Государственного архива Абхазии и Абхазского научно-исследовательского института. Были уничтожены тысячи документов, личные архивные материалы и рукописи, подготовленные к изданию и незавершенные труды выдающихся абхазских ученых.Масштаб акта вандализма до сих пор не оценен по достоинству. На тот момент на постоянном хранении в архиве было 176 343 дела в 673 фондах, из них было уничтожено более 160 тысяч. Таким образом, сохранилось всего 10% от общего количества материалов. Также были уничтожены работы, которые находились в Абхазском научно-исследовательском институте, сотни подготовленных к изданию трудов ученых.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/sozhzhennaya-istoriya-kak-gruzinskie-voyska-unichtozhili-abkhazskiy-gosarkhiv-1042189461.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/vosstanovit-i-blagoustroit-kakim-budet-muzey-lakoba-posle-remonta-1040617791.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/minkult-zapustit-media-proekt-po-istorii-abkhazii-1041761257.html

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