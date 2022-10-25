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Лучший проект получил крупный грант на молодежном форуме в Очамчыре

Лучший проект получил крупный грант на молодежном форуме в Очамчыре

Церемония закрытия молодёжного образовательного форума "Вместе создавая будущее" состоялась в Очамчыре 25 октября. 25.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 окт- Sputnik, Асмат Цвижба. Грант в 300 тысяч рублей на реализацию социального проекта выиграла на молодежном форуме в Очамчыре команда "Аджинджух".В рамках проекта члены команды планируют ездить в сельские школы и интернаты с образовательными программами, отбирать самых активных участников, организовывать профильные смены на базе детских лагерей в Абхазии и даже поездку в Тамбов для посещения молодёжных площадок Державинского университета.Один из организаторов форума Камуг Габрава рассказал, что в течение нескольких дней у участников была возможность расписать свои проекты, касающиеся проблем в различных сферах и решающие их. Он добавил, что проект должен был реализовываться в рамках Абхазии и средства на него выделялись Государственным комитетом по делам молодежи и спорту.В рамках форума также проходили мастер-классы, лекции по медиа коммуникациям, молодежному самоуправлению, волонтерству и командообразованию.Заместитель начальника отдела воспитательной работы Тамбовского госуниверситета имени Державина Жанна Волосных подчеркнула, что мероприятие было организовано на высшем уровне.Волосных была не только участником, но и спикером форума и рассказывала другим о волонтерстве, которое, по ее словам, должно стать неотъемлемой частью жизни каждого человека."Заставить кого-то заниматься волонтерством невозможно. Это идет от сердца, желания помочь тому, кто находится в сложной ситуации, либо решить какую-то глобальную проблему на своём уровне",- при этом уточнила она.Спикер добавила, что ставила перед собой цель, показать, как и ее команда занимается волонтерством и изучить опыт участников из Абхазии."Мы видим в их глазах заинтересованность и рады быть полезными. Нужен контакт между властями и молодежными организациями - тогда добровольческая деятельность будет работать как часы", - отметила она.Участница форума, студентка факультета журналистики Югоосетинского госуниверситета Арина Габараева призналась, что больше всего по душе ей пришлась тема медиа, хотя, добавила, что все темы форума "выбраны в соответствии с реалиями нашей жизни"."Даже если я во время учебы получаю знания, которые необходимы в профессии, то дополнительные никто не отменял. И этот форум предоставляет мне дополнительные знания, которые я буду использовать в будущем",- поделилась она.По мнению Арины, форум - это не только образовательная площадка, но и место, где приобретаются новые знакомства.Молодежный образовательный форум “Вместе создавая будущее”, в котором участвуют делегации из Абхазии, Южной и Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Санкт-Петербурга и Тамбова, проходил в городе Очамчыре с 22 по 25 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/delegatsiya-iz-abkhazii-prinyala-uchastie-v-forume-dialog-kultur-v-pitere-1042229192.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/molodym-dorogu-kto-stal-gordostyu-abkhazii-1042187891.html

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