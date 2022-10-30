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https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/obrazy-zhizni-v-luchakh-i-kontsert-v-mokve-kulturnaya-afisha-abkhazii-1042336117.html
“Образы жизни”, “В лучах” и концерт в Мокве: культурная афиша Абхазии
“Образы жизни”, “В лучах” и концерт в Мокве: культурная афиша Абхазии
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий С 31 октября по 6 ноября. 30.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-30T17:40+0300
2022-10-30T17:40+0300
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Сария Кварацхелия, SputnikАбхазский государственный молодежный театр31 октября в 19:00 - “Кто из нас сильнее”. Спектакль по пьесе, написанной по мотивам абхазских сказок, повествует о том, как можно умом, ловкостью и смекалкой добиться успехов, приобрести друзей и примирить непримиримых "врагов".2 ноября в 19:00 премьера “ Образы жизни” (Аҧсҭазаара ахаҿсахьа - прим.). Актеры Молодежки представят миниатюры по произведениям известных абхазских писателей, скетчи и лирику. Шота Чкадуа, Шолодиа Аджинджал, Таиф Аджба и др. В юмористической форме поднимаются актуальные вопросы.РУСДРАМ31 октября в 19:00 - премьера “В лучах”. Моноспектакль в одном действии исполняет актриса Ирина Делба. Режиссер-постановщик Антон Корнилов.1 ноября в 19:00 - “MARQUEZ. Сны одиночества” российского режиссера Марии Романовой.Спектакль по роману Габриеля Гарсиа Маркеса “Сто лет одиночества”. "MARQUEZ. Сны одиночества" - это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, до эпоса и философской притчи.3 и 4 ноября в 19:00 - “Рассказ Мула старого Хабуга” российского режиссера Антона Корнилова.Спектакль поставлен по мотивам одной из глав романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". Увлекательная комедия по истории Абхазии XX века. Театральная постановка наполнена уникальным абхазским юмором.5 ноября в 15:00 - “Принцесса и свинопас” абхазского режиссера Джамбула Жордания. Спектакль по произведению Ганса Христиана Андерсена.6 ноября в 19:00 - “Клинический случай” режиссера-постановщика Сергея Ефремова. Это спектакль со стремительно развивающимся действием, массой комичных ситуаций и хитросплетением сюжетных линий.SKLAD2 ноября в 19:00 - кинопоказ “Доктор Стрейнджлав, или как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу” Стэнли Кубрика.Моквский собор Успения Богородицы6 ноября в 13:00 в соборе состоится благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Абхазской хоровой капеллы. Собранные средства направят на реконструкцию храма.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/molodezhnyy-teatr-abkhazii-otkryl-novyy-sezon-detskim-spektaklem-1041539002.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/pisma-o-sebe-v-rusdrame-pokazali-spektakl-o-marii-kyuri-1042312950.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/khor-sretenskogo-monastyrya-dast-blagotvoritelnyy-kontsert-v-abkhazii-1042321425.html
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культура, абхазия
культура, абхазия

“Образы жизни”, “В лучах” и концерт в Мокве: культурная афиша Абхазии

17:40 30.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов
Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий С 31 октября по 6 ноября.
Сария Кварацхелия, Sputnik

Абхазский государственный молодежный театр

31 октября в 19:00 - “Кто из нас сильнее”. Спектакль по пьесе, написанной по мотивам абхазских сказок, повествует о том, как можно умом, ловкостью и смекалкой добиться успехов, приобрести друзей и примирить непримиримых "врагов".
Абхазский государственный драматический театр - Sputnik Абхазия, 1920, 15.09.2022
В Абхазии
Молодежный театр Абхазии открыл новый сезон детским спектаклем
15 сентября, 20:24
2 ноября в 19:00 премьера “ Образы жизни” (Аҧсҭазаара ахаҿсахьа - прим.). Актеры Молодежки представят миниатюры по произведениям известных абхазских писателей, скетчи и лирику. Шота Чкадуа, Шолодиа Аджинджал, Таиф Аджба и др. В юмористической форме поднимаются актуальные вопросы.

РУСДРАМ

31 октября в 19:00 - премьера “В лучах”. Моноспектакль в одном действии исполняет актриса Ирина Делба. Режиссер-постановщик Антон Корнилов.
1 ноября в 19:00 - “MARQUEZ. Сны одиночества” российского режиссера Марии Романовой.
Спектакль по роману Габриеля Гарсиа Маркеса “Сто лет одиночества”. "MARQUEZ. Сны одиночества" - это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, до эпоса и философской притчи.
Пресс- конференция, посвященная премьере моноспектакля Ирины Делба В лучах - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2022
В Абхазии
Письма о себе: в РУСДРАМе показали спектакль о Марии Кюри
28 октября, 20:35
3 и 4 ноября в 19:00 - “Рассказ Мула старого Хабуга” российского режиссера Антона Корнилова.
Спектакль поставлен по мотивам одной из глав романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". Увлекательная комедия по истории Абхазии XX века. Театральная постановка наполнена уникальным абхазским юмором.
5 ноября в 15:00 - “Принцесса и свинопас” абхазского режиссера Джамбула Жордания. Спектакль по произведению Ганса Христиана Андерсена.
6 ноября в 19:00 - “Клинический случай” режиссера-постановщика Сергея Ефремова. Это спектакль со стремительно развивающимся действием, массой комичных ситуаций и хитросплетением сюжетных линий.

SKLAD

2 ноября в 19:00 - кинопоказ “Доктор Стрейнджлав, или как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу” Стэнли Кубрика.

Моквский собор Успения Богородицы

6 ноября в 13:00 в соборе состоится благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Абхазской хоровой капеллы. Собранные средства направят на реконструкцию храма.
Храм Моква. - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2022
В Абхазии
Хор Сретенского монастыря даст благотворительный концерт в Абхазии
Вчера, 17:10
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