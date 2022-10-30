https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/obrazy-zhizni-v-luchakh-i-kontsert-v-mokve-kulturnaya-afisha-abkhazii-1042336117.html

“Образы жизни”, “В лучах” и концерт в Мокве: культурная афиша Абхазии

“Образы жизни”, “В лучах” и концерт в Мокве: культурная афиша Абхазии

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий С 31 октября по 6 ноября. 30.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-30T17:40+0300

2022-10-30T17:40+0300

2022-10-30T17:40+0300

в абхазии

культура

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/01/1039965862_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6236f79685ce078542674d8aaedd6b21.jpg

Сария Кварацхелия, SputnikАбхазский государственный молодежный театр31 октября в 19:00 - “Кто из нас сильнее”. Спектакль по пьесе, написанной по мотивам абхазских сказок, повествует о том, как можно умом, ловкостью и смекалкой добиться успехов, приобрести друзей и примирить непримиримых "врагов".2 ноября в 19:00 премьера “ Образы жизни” (Аҧсҭазаара ахаҿсахьа - прим.). Актеры Молодежки представят миниатюры по произведениям известных абхазских писателей, скетчи и лирику. Шота Чкадуа, Шолодиа Аджинджал, Таиф Аджба и др. В юмористической форме поднимаются актуальные вопросы.РУСДРАМ31 октября в 19:00 - премьера “В лучах”. Моноспектакль в одном действии исполняет актриса Ирина Делба. Режиссер-постановщик Антон Корнилов.1 ноября в 19:00 - “MARQUEZ. Сны одиночества” российского режиссера Марии Романовой.Спектакль по роману Габриеля Гарсиа Маркеса “Сто лет одиночества”. "MARQUEZ. Сны одиночества" - это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, до эпоса и философской притчи.3 и 4 ноября в 19:00 - “Рассказ Мула старого Хабуга” российского режиссера Антона Корнилова.Спектакль поставлен по мотивам одной из глав романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". Увлекательная комедия по истории Абхазии XX века. Театральная постановка наполнена уникальным абхазским юмором.5 ноября в 15:00 - “Принцесса и свинопас” абхазского режиссера Джамбула Жордания. Спектакль по произведению Ганса Христиана Андерсена.6 ноября в 19:00 - “Клинический случай” режиссера-постановщика Сергея Ефремова. Это спектакль со стремительно развивающимся действием, массой комичных ситуаций и хитросплетением сюжетных линий.SKLAD2 ноября в 19:00 - кинопоказ “Доктор Стрейнджлав, или как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу” Стэнли Кубрика.Моквский собор Успения Богородицы6 ноября в 13:00 в соборе состоится благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Абхазской хоровой капеллы. Собранные средства направят на реконструкцию храма.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/molodezhnyy-teatr-abkhazii-otkryl-novyy-sezon-detskim-spektaklem-1041539002.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/pisma-o-sebe-v-rusdrame-pokazali-spektakl-o-marii-kyuri-1042312950.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/khor-sretenskogo-monastyrya-dast-blagotvoritelnyy-kontsert-v-abkhazii-1042321425.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, абхазия