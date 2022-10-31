https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/novye-vozmozhnosti-chto-dast-uvelichenie-raskhodov-na-programmu-zhilische-1042352875.html

Новые возможности: что даст увеличение расходов на программу "Жилище"

Новые возможности: что даст увеличение расходов на программу "Жилище"

На заседании правительства Абхазии 28 октября был одобрен проект Республиканского бюджета на 2023 год. Согласно документу, расходы на реализацию целевой... 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T11:43+0300

2022-10-31T11:43+0300

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в абхазии

абхазия

жилье

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В 2022 году на реализацию программы было выделено 40 миллионов рублей, таким образом, сумма на следующий год составит 60 миллионов.Начальник правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия в интервью радио Sputnik рассказал, как удалось увеличить расходы на реализацию программы и какой эффект принесет это решение.SputnikИтоги программы в 2022 годуРомео Черкезия рассказал, что 25 октября состоялось завершающее заседание межведомственной исполнительно-распределительной комиссии по государственной программе "Жилище". По итогам 2022 года было рассмотрено 95 заявлений по основным категориям – инвалиды I группы, в том числе Отечественной войны народа Абхазии, дети-инвалиды или инвалиды детства, многодетные семьи – в которых пятеро и более детей, а также семьи погибших в ОВНА и дети-сироты.Из 95 заявок было одобрено 51, с последующим выделением средств на приобретение жилой площади, подчеркнул Черкезия."32 заявления не соответствуют критериям, которые прописаны в программе, и 11 заявлений находятся на доработке. Они были рассмотрены, но у комиссии возникли определенные вопросы", – отметил он.На приобретение жилья по одобренным в 2022 году заявкам уже выделено более 20 миллионов рублей. Ромео Черкезия отметил, что существует механизм контроля за расходованием денег, выделенных по программе."Эти средства не выдаются на руки, невозможно просто прийти в банк и каким-то образом обналичить. Мы проплачиваем только в том случае, когда соответствующими документами удостоверимся в том, что наш заявитель стал собственником жилплощади. То есть заключается договор купли-продажи, оформляются документы, мы это фиксируем и оплачиваем уже после продавцу, а нашему заявителю не передаем средства", – говорит он.Больше средств на программуУвеличение объема финансирования позволит удовлетворить заявки большего количества людей, отметил Ромео Черкезия. На первом этапе реализации программы помощь оказывают наиболее уязвимым слоям населения."У нас очень много заявлений от семей, где по трое, четверо детей. За два года мы даже не дошли до категории "четверо детей", но в 2023 году мы планируем уже перейти к ней ввиду того, что за два года обработано и рассмотрено много заявлений. То есть, на сегодняшний день, рассмотрели 70-75% заявлений от представителей наиболее уязвимых слоев населения", – сказал он.Общее количество одобренных заявлений за два года с начала реализации программы составляет 101, отказы получили 70 заявителей. Нерассмотренными пока остается около 300 заявлений.Размер финансовой помощи на сегодня составляет 500 тысяч на заявителя и по 100 тысяч на каждого несовершеннолетнего или нетрудоспособного члена семьи. Но при этом максимальный размер помощи не превышает миллиона рублей."Мы внесли в программу определенные изменения, в том числе в финансовой части. Программа пока на согласовании, ждем результатов. Мы изменили минимальный и максимальный размер с учетом инфляции, роста цен на жилплощадь в Абхазии. Если утвердят в той форме, в которой мы представили, то увеличение составит не более 200 тысяч рублей", – заметил Черкезия.Основной критерий для того, чтобы стать участником программы "Жилье", – заявитель не должен обладать жилплощадью."И ранее он не должен был обладать жильем. Мы отправляем соответствующий запрос, у нас есть перечень необходимых документов, где мы видим, что ранее у человека была жилплощадь. Если на момент подачи он решил переоформить жилье и так далее, то это не тот фактор, который может оказать ему помощь. Естественно, такие заявители получат отказ в регистрации", – подчеркнул Черкезия.В ноябре 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания утвердил государственную целевую программу предоставления жилья отдельным категориям граждан Абхазии. В сентябре 2022 года сообщалось, что в рамках программы одобрено 47 заявок на получение средств для приобретения жилья.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-o-realizatsii--zhilischnoy-programmy-v-abkhazii-1041661663.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/bolee-40-chelovek-poluchat-dengi-na-priobretenie-zhilya-v-ramkakh-gosprogrammy-1041675701.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/ministr-finansov-abkhazii-nazval-osnovnye-stati-dokhodov-i-raskhodov-byudzheta-na-2023-god-1042302307.html

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