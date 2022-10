https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/vybora-ne-ostalos-evropa-podsela-na-rossiyskiy-szhizhennyy-gaz-1042346305.html

Выбора не осталось: Европа подсела на российский сжиженный газ

Выбора не осталось: Европа подсела на российский сжиженный газ

Российский экспорт СПГ в ЕС увеличился в полтора раза — так Старый Свет восполняет нехватку трубопроводных поставок. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T09:00+0300

2022-10-31T09:00+0300

2022-10-31T10:47+0300

россия

европа

газ

мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1e/1038905757_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_704a4026b9a43d7f1e699184983546cf.jpg

Однако ажиотажный спрос заставил понервничать Азию: на мировом рынке усиливается конкуренция. Аналитики прогнозируют взлет котировок. В том, как Европа пытается решить сложившуюся проблему, для РИА Новости разбиралась Ирина Красикова.Нашли альтернативуЗа три квартала этого года Евросоюз получил 15 миллиардов кубометров СПГ из России, сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Для сравнения: за весь 2021-й европейцы приобрели 53 миллиарда, из них 20% — российские.В июне возникли проблемы с основным маршрутом — "Северным потоком". "Газпром" сократил поставки до ста миллионов кубов в сутки, затем — до 67. В июле трубопровод закрыли на плановый ремонт, после которого запустили лишь на 40% мощности.Одна из турбин компрессорной станции "Портовая" застряла в Канаде, пояснили тогда в концерне. Ее ремонтировали в Монреале, в цехе Siemens Energy британской Industrial Turbine Company Limited. Однако Оттава вывозить оборудование запретила. Газоперекачивающий агрегат создан на базе авиадвигателей и относится к товарам двойного действия, подпадающим под санкции, заявили канадцы. Цены на топливо тут же взлетели. Ситуацию усугубила диверсия в конце сентября.Евросоюз сильно зависел от российского газа, а с альтернативами негусто. Зеленая энергетика еще недостаточно развита, атомная — заморожена.Норвегия, Катар и Алжир, конечно, могут нарастить добычу. Но полностью заместить Россию, обеспечивавшую Европу на 40%, пока нереально."На фоне сильного дефицита энергоресурсов Старый Свет расширяет закупки СПГ. Прежде всего в США — у крупнейшего в мире экспортера", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.СПГ поставляют также Катар, Алжир, Нигерия, Папуа — Новая Гвинея и Австралия. Сейчас к ним присоединились Экваториальная Гвинея, Тринидад и Тобаго.Новый взлет ценОднако этого мало. "Трубопроводный импорт сократился до минимума, но ЕС продолжает совершенно спокойно тратить деньги на СПГ из России, доставляемый гигантскими кораблями", — возмущается The Wall Street Journal.Танкеры — не под санкциями. Российский экспорт в августе увеличился на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В результате Москва стала вторым поставщиком СПГ в ЕС. "Тут нет зависимости от транзитеров. В отличие от трубопроводного, за СПГ покупатели расплачиваются не в рублях, а в удобных для них валютах. От Балтики и Арктики ближе, чем от США и Ближнего Востока", — объясняет Марк Гойхман.Главное преимущество СПГ — мобильность. Танкеры ходят по всему миру. И для России в условиях неработающих газопроводов этот бизнес перспективен.Однако объем производства ограничен — сейчас порядка 30 миллионов тонн в год. Из них около 27 с половиной дают крупнотоннажные терминалы "Ямал СПГ" и "Сахалин-2".К 2035 году планируют нарастить мощности до 80-140 миллионов тонн. До санкций это было вполне осуществимо. Теперь же возникли проблемы с оборудованием для новых заводов.Тем не менее к 2026-му ожидают запуск минимум двух крупнотоннажных производств, которые увеличат выпуск вдвое.Под некоторые проекты успели закупить и установить оборудование. Остальным придется ждать, когда разберутся с импортозамещением.Между тем СПГ покупают не только европейцы. В преддверии зимы усиленно пополняют газовые хранилища китайцы.Больше всего они приобретают у Соединенных Штатов. Причем компании КНР, подписавшие долгосрочные контракты, перепродают излишки, зарабатывая сотни миллионов долларов на каждой партии, утверждает The Wall Street Journal. Среди основных клиентов — страны Европы, Япония и Южная Корея.А дефицит ощущает не только ЕС. "Азия должна бороться за газ, конкурируя с Европой, для которой СПГ больше не дополнительный источник энергии — фактически основной", — отмечает Такаюки Ногами, главный экономист государственной Japan Oil, Gas and Metals National Corp.Аналитики указывают: энергетическая безопасность многих стран остается хрупкой. Если конкуренция между ЕС и Азией за газ продолжит усиливаться, это приведет к очередному скачку цен на мировом рынке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/prygnut-do-potolka-evropa-zapuskaet-tankernyy-krizis-1042322185.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/zapad-pytalsya-razorvat-ekonomiku-rossii-v-klochya-no-slomal-svoyu-1042320389.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/novyy-gazovyy-khab-v-turtsii-chto-eto-zachem-eto-nuzhno-i-kakie-suschestvuyut-riski-1042147108.html

россия

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, европа, газ, мнение