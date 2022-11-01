https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/gazovyy-dzhekpot-chem-evropu-ispugal-ambitsioznyy-proekt-rossii-i-turtsii-1042368656.html

"Газовый джекпот": чем Европу испугал амбициозный проект России и Турции

"Газовый джекпот": чем Европу испугал амбициозный проект России и Турции

Москва и Анкара запускают крупнейший международный газовый хаб. Проект согласовали с Botas — компанией, занимающейся трубопроводами сырой нефти и природного... 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T09:00+0300

2022-11-01T09:00+0300

2022-11-01T10:09+0300

газ

россия

турция

европа

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В ЕС обеспокоены: на горизонте замаячили имиджевые и экономические потери. Какие выгоды получат Россия и Турция и чего опасаются в Европе для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская. Для чего строятПостроить еще один газопровод и хаб в дополнение к "Северному потоку" Владимир Путин предложил на форуме "Российская энергетическая неделя". Из Турции топливо пойдет в третьи страны, прежде всего в европейские — если захотят.Как сообщил в конце октября министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез, к работе уже приступили.Хаб — это распределительная площадка, связанная с объектами инфраструктуры. Туда поступает газ, и там формируется его цена.Редкий шансКак отметили в "Газпроме", проект выгоден всем — и Москве, и Анкаре, и Брюсселю. На это указывают и аналитики."Турция будет зарабатывать на транзите из России в Европейский союз гораздо больше, чем сейчас, хотя, конечно же, это нельзя рассматривать в качестве полноценной замены "Северным потокам": мощность каждого из них — 55 миллиардов кубометров. "Турецкого" — 31,5, "Голубого" — 16", — объясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач напоминает, что турки с идеей хаба "носятся много десятилетий". Теперь их мечты могут сбыться."Турция сорвет газовый джекпот — обеспечит поставки в Европейский союз не только из России, но и из Азербайджана, Ирана и Туркменистана, — добавляет Леонид Хазанов. — Правда, это потребует довольно больших инвестиций, которые правительству и местным нефтегазовым компаниям надо где-то изыскать"."Обезличенный" газВ случае реализации проекта Россия направит часть сырья в Европу, несмотря на негативную политическую конъюнктуру, европейцы получат газ в "обезличенной" форме: на нем ведь не написано, откуда он поступил на торговую площадку. Разумеется, ЕС понесет определенные имиджевые издержки, зато станет меньше покупать дорогого СПГ.Не исключены и стратегические потери. Например, есть риск того, что Германия уступит статус крупнейшего газового хаба Европы Турции.В ЕС обеспокоены проектом и заверяют: российский газ ни за что не купят. Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела в интервью турецкой газете Dnya признался, что импорт нефти и газа вызывает серьезные споры в Европе, особенно в том, что касается России."Понятно, откуда этот газ. Полагаю, Европа не купит его", — сообщил он.Выбор естьСтремление ЕС диверсифицировать поставки энергоресурсов эксперты считают одним из рисков для нового хаба. По оценкам "Газпрома", с 1 января по 15 октября перекачка в Европу снизилась на 41,4 процента (на 63 миллиарда кубометров) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По некоторым прогнозам, в 2022-м корпорация может потерять до половины экспорта в европейские страны."Проблема с невостребованностью избытков топлива действительно есть, и средиземноморский хаб мог бы ее решить", — говорит Николай Неплюев, экономист и частный консультант по инвестициям. Однако вопрос в позиции ЕС — насколько сильно там желание и дальше ограничивать газовый импорт из России.На Европу продолжат давить и США. Им такой хаб совсем ни к чему: сейчас 70 процентов американского СПГ-экспорта уходит на европейский рынок. Вашингтон попробует воздействовать и на правительство, вплоть до санкций, предполагает Хазанов.Сговорчивость Брюсселя зависит от заинтересованности в стабильных поставках топлива и экономического положения, которое ухудшается.Этой зимой обострения кризиса не ждут: практически все европейские газохранилища заполнены. Однако, как предупредил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, в следующем году ситуация может быть гораздо хуже. Европа вообще рискует лишиться российского трубопроводного газа уже с декабря — Москва не станет продавать топливо в случае введения ценового потолка. В результате, как рассчитали в МЭА, в феврале хранилища практически опустеют — останется не больше 20 процентов. И это даже при условии сохранения нынешнего уровня импорта СПГ, выросшего за восемь месяцев на 65 процентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/novyy-gazovyy-khab-v-turtsii-chto-eto-zachem-eto-nuzhno-i-kakie-suschestvuyut-riski-1042147108.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/prygnut-do-potolka-evropa-zapuskaet-tankernyy-krizis-1042322185.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/vystrel-v-sobstvennoe-koleno-samoistyazanie-sanktsiyami-1042354437.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/prygnut-do-potolka-evropa-zapuskaet-tankernyy-krizis-1042322185.html

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