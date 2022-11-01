https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/militarizatsiya-baltiki--samounichtozhenie-evropy-1042393945.html
Милитаризация Балтики – самоуничтожение Европы
Милитаризация Балтики – самоуничтожение Европы
Милитаризация стран, граничащих с Россией, может привести к деградации региональной безопасности и серьезным последствиям. 01.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-01T21:16+0300
2022-11-01T21:16+0300
2022-11-01T21:16+0300
россия
европа
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Дальнейшая милитаризация Балтийского региона под "крышей" США и НАТО крайне опасна и самоубийственна для Европы, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Финляндия еще не принята в НАТО, однако Хельсинки уже допускает размещение на своей территории иностранных войск, военных баз и американского ядерного оружия. Перспектива превращения Балтийского региона в зону ядерного противостояния США с Россией не обещает европейцам ничего хорошего. Достаточно посмотреть на Украину или на взорванный натовскими специалистами газопровод "Северный поток".Страны Балтии услужливо помогают Пентагону маскировать оружейные поставки нацистскому киевскому режиму и параллельно в угоду Вашингтону "раздевают" свои национальные армии.Прибалтийская Польша стала одним из самых активных спонсоров и соучастников ВСУ в военных преступлениях на территории Украины. В процессе безрассудного "расширения" НАТО на восток ранее благополучная тоже прибалтийская Германия вдруг оказалась на краю "пожара в Европе" и ощутила "серьезные экономические потрясения".А ведь Москва много раз предупреждала западных "партнеров" о неделимости международной безопасности на "сад" и "джунгли".США запустили процесс "украинизации" всей Европы и только сдержанность России в отношении прокси-противников на украинском ТВД позволяет кому-то в странах Балтии питать иллюзии о превосходстве Запада над Востоком."Пожар в Европе" гарантируют навязанные Вашингтоном "правила" паразитизма. В старый "сад" вернуться невозможно – в нем слишком много "дружественного" американского оружия и слишком мало "враждебного" сибирского газа.Грядущее вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к сверхмилитаризации Балтийского моря (Россия отреагирует), подорвет экономику ЕС (прежде всего, отсутствием дешевых энергоносителей), и попутно "отрикошетит" дестабилизацией Арктики.Такую высокую цену придется заплатить европодданным Соединенных Штатов за попытку сохранения американской гегемонии и "исключительности" в многополярном мире.Галантерейщик и кардинал – это силаВысокопоставленный представитель Министерства обороны США Майкл Ваккаро и заместитель государственного секретаря по логистике Министерства обороны Латвии Мартиньш Пашкевичс 28 октября в Риге подписали соглашение о взаимной безопасности и приоритетности поставок продукции для национальной обороны.При этом Пашкевичс пафосно заявил: "США и Латвия будут поддерживать потребности оборонной промышленности друг друга… в мирное время, в чрезвычайных ситуациях и во время вооруженных конфликтов".Подобные соглашения важны для оптимизации взаимодействия Министерства обороны США с иностранными торговыми партнерами в области обороны. В списке – Великобритания, Канада, Финляндия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция – страны с развитым ВПК. И Латвия сюда как-то не монтируется.Если во времена Латвийской ССР высокотехнологичная оборонная промышленность (мы помним Alfa и Valsts Elektrotehnikas Fabrika) давала до 7% ВВП республики, то в XXI веке национальная "оборонка" ориентирована преимущественно на производство амуниции и сухих пайков для военнослужащих.Вашингтон и Рига в области ВПК – партнеры совершенно несоразмерные. В качестве донорской помощи в 2022-м финансовом году правительство США предоставило Латвии около $200 млн "для укрепления безопасности и оперативной совместимости войск". Что же интересует американцев?Первый "День оборонной промышленности США и стран Балтии", прошедший 26 октября, собрал в Риге около 50 компаний оборонной промышленности Латвии, Литвы и Эстонии. Представители Пентагона презентовали возможности участия в оборонных закупках Соединенных Штатов.Точнее, американцы рассказали, какие посредники им необходимы для маскировки опасной вовлеченности Вашингтона в вооруженный конфликт с Москвой на украинском ТВД.Так, ВСУ 30 октября начали использовать полученные от латвийского правительства 35 модернизированных в Австрии 155-мм самоходных гаубицы М109 производства США (M109 разработана 70 лет назад). Первые шесть гаубиц этого типа были доставлены на Украину из Латвии в августе.Американское издание Newsweek сообщило, что Украина начала закупать малые разведывательные беспилотники у латвийского производителя Atlas Aerospace. Правда основатель компании Иван Толчинский родился на Украине, долгое время работал в Израиле, зарегистрировал материнскую структуру Atlas Aerospace в Ирландии и открыл офисы в США и Китае, где, собственно, и находятся основные производственные линии.Литва обязалась бесплатно отремонтировать для Украины 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Четыре уже вернулись на "восточный фронт". Заметим, ВПК Литвы неразвит и не способен обеспечивать свою армию даже в минимальной степени. Вероятно, высокотехнологичные Panzerhaubitze 2000 ремонтируют выездные бригады из Германии.Литва зависит от поставок подержанных вооружений союзников по НАТО даже в большей степени, чем Латвия и Эстония.В конце октября Литва за 45 млн евро приобрела у Швеции партию ракет для ПЗРК Bolide и MK-2 дальностью до 7 км. Возможно, эти ракеты вскоре окажутся в Киеве. Ранее Литва закупила для Украины 37 дронов-камикадзе Warmate дальностью до 30 км производства польской компании WB Group, и передала ВСУ один ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства.По мнению командующего вооруженными силами Литвы Вальдемараса Рупшиса, поставки оружия на Украину снижают боевые возможности национальной армии. Это не главное.Минобороны Эстонии в текущем году получает от США военную помощь в сумме $140,5 млн на закупку РСЗО HIMARS и настаивает на увеличении оборонных расходов до 3% ВВП к 2024 году.Эстонский премьер Кая Каллас 20 октября в Брюсселе призвала страны НАТО нарастить поставки систем ПВО на Украину. Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу поддержал решение Германии о предоставлении ВСУ экспериментальных ЗРК IRIS-T, а также призвал европейцев активнее вооружать Украину. Для большого шума существуют маленькие барабанщики.Суета балтийских и прочих европейских посредников позволяют диверсифицировать, трансформировать доминирующую американскую (антироссийскую) военную помощь в иллюзию широкой международной поддержки киевского режима.Считается, что в этом случае из России ничего никому не прилетит. Однако старинная российская пословица гласит: "Сколько веревочке не виться, а конец будет".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
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россия, европа
Милитаризация Балтики – самоуничтожение Европы
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Милитаризация стран, граничащих с Россией, может привести к деградации региональной безопасности и серьезным последствиям.
Дальнейшая милитаризация Балтийского региона под "крышей" США и НАТО крайне опасна и самоубийственна для Европы, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Уничтожение энергетической инфраструктуры ЕС ("Северных потоков"), активное прокси-участие стран Балтии и Польши в боевых действиях на Украине, планы размещения американского ядерного оружия в Финляндии – угрожают России, гарантируют деградацию региональной безопасности и катастрофические последствия для большинства европейских стран.
Финляндия еще не принята в НАТО, однако Хельсинки уже допускает размещение на своей территории иностранных войск, военных баз и американского ядерного оружия. Перспектива превращения Балтийского региона в зону ядерного противостояния США с Россией не обещает европейцам ничего хорошего. Достаточно посмотреть на Украину или на взорванный натовскими специалистами газопровод "Северный поток".
Страны Балтии услужливо помогают Пентагону маскировать оружейные поставки нацистскому киевскому режиму и параллельно в угоду Вашингтону "раздевают" свои национальные армии.
Прибалтийская Польша стала одним из самых активных спонсоров и соучастников ВСУ в военных преступлениях на территории Украины. В процессе безрассудного "расширения" НАТО на восток ранее благополучная тоже прибалтийская Германия вдруг оказалась на краю "пожара в Европе" и ощутила "серьезные экономические потрясения".
А ведь Москва много раз предупреждала западных "партнеров" о неделимости международной безопасности на "сад" и "джунгли".
США запустили процесс "украинизации" всей Европы и только сдержанность России в отношении прокси-противников на украинском ТВД позволяет кому-то в странах Балтии питать иллюзии о превосходстве Запада над Востоком.
"Пожар в Европе" гарантируют навязанные Вашингтоном "правила" паразитизма. В старый "сад" вернуться невозможно – в нем слишком много "дружественного" американского оружия и слишком мало "враждебного" сибирского газа.
Грядущее вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к сверхмилитаризации Балтийского моря (Россия отреагирует), подорвет экономику ЕС (прежде всего, отсутствием дешевых энергоносителей), и попутно "отрикошетит" дестабилизацией Арктики.
Такую высокую цену придется заплатить европодданным Соединенных Штатов за попытку сохранения американской гегемонии и "исключительности" в многополярном мире.
Галантерейщик и кардинал – это сила
Высокопоставленный представитель Министерства обороны США Майкл Ваккаро и заместитель государственного секретаря по логистике Министерства обороны Латвии Мартиньш Пашкевичс 28 октября в Риге подписали соглашение о взаимной безопасности и приоритетности поставок продукции для национальной обороны.
При этом Пашкевичс пафосно заявил: "США и Латвия будут поддерживать потребности оборонной промышленности друг друга… в мирное время, в чрезвычайных ситуациях и во время вооруженных конфликтов".
Подобные соглашения важны для оптимизации взаимодействия Министерства обороны США с иностранными торговыми партнерами в области обороны. В списке – Великобритания, Канада, Финляндия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция – страны с развитым ВПК. И Латвия сюда как-то не монтируется.
Если во времена Латвийской ССР высокотехнологичная оборонная промышленность (мы помним Alfa и Valsts Elektrotehnikas Fabrika) давала до 7% ВВП республики, то в XXI веке национальная "оборонка" ориентирована преимущественно на производство амуниции и сухих пайков для военнослужащих.
Вашингтон и Рига в области ВПК – партнеры совершенно несоразмерные. В качестве донорской помощи в 2022-м финансовом году правительство США предоставило Латвии около $200 млн "для укрепления безопасности и оперативной совместимости войск". Что же интересует американцев?
Первый "День оборонной промышленности США и стран Балтии", прошедший 26 октября, собрал в Риге около 50 компаний оборонной промышленности Латвии, Литвы и Эстонии. Представители Пентагона презентовали возможности участия в оборонных закупках Соединенных Штатов.
Точнее, американцы рассказали, какие посредники им необходимы для маскировки опасной вовлеченности Вашингтона в вооруженный конфликт с Москвой на украинском ТВД.
Так, ВСУ 30 октября начали использовать полученные от латвийского правительства 35 модернизированных в Австрии 155-мм самоходных гаубицы М109 производства США (M109 разработана 70 лет назад). Первые шесть гаубиц этого типа были доставлены на Украину из Латвии в августе.
Американское издание Newsweek сообщило, что Украина начала закупать малые разведывательные беспилотники у латвийского производителя Atlas Aerospace. Правда основатель компании Иван Толчинский родился на Украине, долгое время работал в Израиле, зарегистрировал материнскую структуру Atlas Aerospace в Ирландии и открыл офисы в США и Китае, где, собственно, и находятся основные производственные линии.
Литва обязалась бесплатно отремонтировать для Украины 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Четыре уже вернулись на "восточный фронт". Заметим, ВПК Литвы неразвит и не способен обеспечивать свою армию даже в минимальной степени. Вероятно, высокотехнологичные Panzerhaubitze 2000 ремонтируют выездные бригады из Германии.
Литва зависит от поставок подержанных вооружений союзников по НАТО даже в большей степени, чем Латвия и Эстония.
В конце октября Литва за 45 млн евро приобрела у Швеции партию ракет для ПЗРК Bolide и MK-2 дальностью до 7 км. Возможно, эти ракеты вскоре окажутся в Киеве. Ранее Литва закупила для Украины 37 дронов-камикадзе Warmate дальностью до 30 км производства польской компании WB Group, и передала ВСУ один ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства.
По мнению командующего вооруженными силами Литвы Вальдемараса Рупшиса, поставки оружия на Украину снижают боевые возможности национальной армии. Это не главное.
Минобороны Эстонии в текущем году получает от США военную помощь в сумме $140,5 млн на закупку РСЗО HIMARS и настаивает на увеличении оборонных расходов до 3% ВВП к 2024 году.
Эстонский премьер Кая Каллас 20 октября в Брюсселе призвала страны НАТО нарастить поставки систем ПВО на Украину. Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу поддержал решение Германии о предоставлении ВСУ экспериментальных ЗРК IRIS-T, а также призвал европейцев активнее вооружать Украину. Для большого шума существуют маленькие барабанщики.
Суета балтийских и прочих европейских посредников позволяют диверсифицировать, трансформировать доминирующую американскую (антироссийскую) военную помощь в иллюзию широкой международной поддержки киевского режима.
Считается, что в этом случае из России ничего никому не прилетит. Однако старинная российская пословица гласит: "Сколько веревочке не виться, а конец будет".
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