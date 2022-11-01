https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/militarizatsiya-baltiki--samounichtozhenie-evropy-1042393945.html

Милитаризация Балтики – самоуничтожение Европы

Милитаризация Балтики – самоуничтожение Европы

Милитаризация стран, граничащих с Россией, может привести к деградации региональной безопасности и серьезным последствиям. 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T21:16+0300

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2022-11-01T21:16+0300

россия

европа

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Дальнейшая милитаризация Балтийского региона под "крышей" США и НАТО крайне опасна и самоубийственна для Европы, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Финляндия еще не принята в НАТО, однако Хельсинки уже допускает размещение на своей территории иностранных войск, военных баз и американского ядерного оружия. Перспектива превращения Балтийского региона в зону ядерного противостояния США с Россией не обещает европейцам ничего хорошего. Достаточно посмотреть на Украину или на взорванный натовскими специалистами газопровод "Северный поток".Страны Балтии услужливо помогают Пентагону маскировать оружейные поставки нацистскому киевскому режиму и параллельно в угоду Вашингтону "раздевают" свои национальные армии.Прибалтийская Польша стала одним из самых активных спонсоров и соучастников ВСУ в военных преступлениях на территории Украины. В процессе безрассудного "расширения" НАТО на восток ранее благополучная тоже прибалтийская Германия вдруг оказалась на краю "пожара в Европе" и ощутила "серьезные экономические потрясения".А ведь Москва много раз предупреждала западных "партнеров" о неделимости международной безопасности на "сад" и "джунгли".США запустили процесс "украинизации" всей Европы и только сдержанность России в отношении прокси-противников на украинском ТВД позволяет кому-то в странах Балтии питать иллюзии о превосходстве Запада над Востоком."Пожар в Европе" гарантируют навязанные Вашингтоном "правила" паразитизма. В старый "сад" вернуться невозможно – в нем слишком много "дружественного" американского оружия и слишком мало "враждебного" сибирского газа.Грядущее вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к сверхмилитаризации Балтийского моря (Россия отреагирует), подорвет экономику ЕС (прежде всего, отсутствием дешевых энергоносителей), и попутно "отрикошетит" дестабилизацией Арктики.Такую высокую цену придется заплатить европодданным Соединенных Штатов за попытку сохранения американской гегемонии и "исключительности" в многополярном мире.Галантерейщик и кардинал – это силаВысокопоставленный представитель Министерства обороны США Майкл Ваккаро и заместитель государственного секретаря по логистике Министерства обороны Латвии Мартиньш Пашкевичс 28 октября в Риге подписали соглашение о взаимной безопасности и приоритетности поставок продукции для национальной обороны.При этом Пашкевичс пафосно заявил: "США и Латвия будут поддерживать потребности оборонной промышленности друг друга… в мирное время, в чрезвычайных ситуациях и во время вооруженных конфликтов".Подобные соглашения важны для оптимизации взаимодействия Министерства обороны США с иностранными торговыми партнерами в области обороны. В списке – Великобритания, Канада, Финляндия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция – страны с развитым ВПК. И Латвия сюда как-то не монтируется.Если во времена Латвийской ССР высокотехнологичная оборонная промышленность (мы помним Alfa и Valsts Elektrotehnikas Fabrika) давала до 7% ВВП республики, то в XXI веке национальная "оборонка" ориентирована преимущественно на производство амуниции и сухих пайков для военнослужащих.Вашингтон и Рига в области ВПК – партнеры совершенно несоразмерные. В качестве донорской помощи в 2022-м финансовом году правительство США предоставило Латвии около $200 млн "для укрепления безопасности и оперативной совместимости войск". Что же интересует американцев?Первый "День оборонной промышленности США и стран Балтии", прошедший 26 октября, собрал в Риге около 50 компаний оборонной промышленности Латвии, Литвы и Эстонии. Представители Пентагона презентовали возможности участия в оборонных закупках Соединенных Штатов.Точнее, американцы рассказали, какие посредники им необходимы для маскировки опасной вовлеченности Вашингтона в вооруженный конфликт с Москвой на украинском ТВД.Так, ВСУ 30 октября начали использовать полученные от латвийского правительства 35 модернизированных в Австрии 155-мм самоходных гаубицы М109 производства США (M109 разработана 70 лет назад). Первые шесть гаубиц этого типа были доставлены на Украину из Латвии в августе.Американское издание Newsweek сообщило, что Украина начала закупать малые разведывательные беспилотники у латвийского производителя Atlas Aerospace. Правда основатель компании Иван Толчинский родился на Украине, долгое время работал в Израиле, зарегистрировал материнскую структуру Atlas Aerospace в Ирландии и открыл офисы в США и Китае, где, собственно, и находятся основные производственные линии.Литва обязалась бесплатно отремонтировать для Украины 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Четыре уже вернулись на "восточный фронт". Заметим, ВПК Литвы неразвит и не способен обеспечивать свою армию даже в минимальной степени. Вероятно, высокотехнологичные Panzerhaubitze 2000 ремонтируют выездные бригады из Германии.Литва зависит от поставок подержанных вооружений союзников по НАТО даже в большей степени, чем Латвия и Эстония.В конце октября Литва за 45 млн евро приобрела у Швеции партию ракет для ПЗРК Bolide и MK-2 дальностью до 7 км. Возможно, эти ракеты вскоре окажутся в Киеве. Ранее Литва закупила для Украины 37 дронов-камикадзе Warmate дальностью до 30 км производства польской компании WB Group, и передала ВСУ один ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства.По мнению командующего вооруженными силами Литвы Вальдемараса Рупшиса, поставки оружия на Украину снижают боевые возможности национальной армии. Это не главное.Минобороны Эстонии в текущем году получает от США военную помощь в сумме $140,5 млн на закупку РСЗО HIMARS и настаивает на увеличении оборонных расходов до 3% ВВП к 2024 году.Эстонский премьер Кая Каллас 20 октября в Брюсселе призвала страны НАТО нарастить поставки систем ПВО на Украину. Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу поддержал решение Германии о предоставлении ВСУ экспериментальных ЗРК IRIS-T, а также призвал европейцев активнее вооружать Украину. Для большого шума существуют маленькие барабанщики.Суета балтийских и прочих европейских посредников позволяют диверсифицировать, трансформировать доминирующую американскую (антироссийскую) военную помощь в иллюзию широкой международной поддержки киевского режима.Считается, что в этом случае из России ничего никому не прилетит. Однако старинная российская пословица гласит: "Сколько веревочке не виться, а конец будет".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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