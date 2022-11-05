https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/zapad-osvobozhdaet-svoe-obschestvo-ot-vrednogo-i-opasnogo-vybora-1042458841.html

Запад "освобождает" свое общество от вредного и опасного выбора

Запад "освобождает" свое общество от вредного и опасного выбора

Пытаясь "насолить" России введением санкций, западные политики постоянно вмешиваются в сферу личной жизни граждан, в том числе в то, что касается того, как... 05.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-05T09:00+0300

2022-11-05T09:00+0300

2022-11-05T09:00+0300

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Душераздирающая история: когда все прогрессивное человечество давно уже поняло, что ради спасения планеты надо перестать есть мясо, нашлись отдельные отщепенцы, которые…Кстати, "Исследователи защищали мясо с помощью (соответствующей, то есть мясной) отрасли" — это вам не шутки какие-то, а грозный обвинительный заголовок статьи из The New York Times, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.Там на такие темы не шутят — вот и первые предельно серьезные строчки: "В 2019 году три дюжины ведущих исследователей издали суровое предупреждение в уважаемом научном журнале: для борьбы с изменениями климата и улучшения человеческого здоровья миру необходимо резко уменьшить потребление красного мяса. Но эти находки подверглись атаке Фрэнка Мирлохнера, главы сельскохозяйственного исследовательского центра в Университете Калифорнии", который открыто утверждал, что "авторы распространяют радикальную антимясную идеологию". И вот сегодня демократы напали уже на Фрэнка со страшным разоблачением: его исследования, оказывается, финансируют сельскохозяйственные корпорации.Вы думаете, что жизнь в сегодняшней Америке сводится к отчаянному ожиданию погрома демократов на выборах в конгресс 8 ноября? Или что англичане (о них и их британском мясе ниже) только и думают, что об очередном премьер-министре? Но какая там политика, если уже который год все обитатели этих и похожих по идеологии государств не имеют морального права даже есть то, что хотят, и еще много чего не могут.И если вы размышляете, отчего "коллективный Запад" неадекватно себя ведет в отношении России и еще десятков государств, то ответ очень простой: а с чего это им быть адекватными в обстановке перманентного террора по вопросам, которые как-то всегда относились к сфере личного выбора человека? Идущий параллельно погром и отмена культуры — это очень серьезная штука, но уж мясо-то могли бы не трогать.Великобритания здесь упоминается совершенно неслучайно: в последние дни краткого и бесславного правления Лиз Трасс там произошла замечательная история. Лиз и ее близкая подруга, министр здравоохранения Тереза Коффи, якобы вознамерились отказаться от трех важных направлений работы. Одно касалось борьбы с курением — точнее, публикации очередного плана действий в этом направлении. Ну а что удивительного, если не только с родины, а еще из США, Нидерландов, Австралии, Индонезии и других стран приходит статистика, показывающая, что везде курят все больше, и особенно молодое поколение? Может же даже в Англии найтись пара политиков, которые хоть в таких вопросах способны признать очевидное и этим поднять рейтинги? Они также вроде как были готовы признать провал плана борьбы с неравенством в здравоохранении (богатые, вот удивительно, живут в среднем на 19 лет дольше бедных).И еще в этой прекрасной стране был (и есть) такой же провальный план по борьбе с жирными соотечественниками. И ведется эта борьба все теми же методами давления: переедающих, в том числе мяса и сладкого, надо стыдить и шпынять, объявлять их опасными для общества просто по факту своего существования. А вредные продукты надо облагать такими налогами, что останется только сильно похудеть. И вот эту программу две наши героини тоже вроде как решили выбросить вон. Возможно, с учетом того фактора, что сама министр здравоохранения, мягко говоря, никак не худая.Что было дальше, вы знаете. Они не успели. Хотя Тереза Коффи, вообще-то, осталась в составе кабинета, только переместилась на позицию министра сельского хозяйства, к мясу поближе.Но в последние дни кабинета Трасс англичане сделали несколько примечательных заявлений идеологического характера. Изучать их надо очень внимательно. В Великобритании, оказывается, есть "Альянс против ожирения и за здоровье", в него входят 50 разных организаций. Глава альянса Кэтрин Дженнер сообщает нам, что "депутаты не хотят, чтобы их избиратели жили с хроническими заболеваниями, а публика хочет, чтобы ей было легче делать выбор в пользу здоровья". Прилагается статистика насчет того, как эта самая публика хочет и дальше покупать облагаемый налогами, скажем, сахар, не говоря уже о мясе.Статистика — это просто, если знать, кого и как спрашивать. Всегда есть такие люди, которые вопят: "Я зависим, я ничтожество, заставьте меня жить правильно! Помучьте меня! Ну и других тоже заставьте, чтобы мне было приятно".А Кэтрин переходит уже на высокие материи: свобода — это когда создают (да, вот именно создают!) "свободное общество — свободное от вреда, вызываемого нездоровой едой и питьем".И еще высказывания идеологов. Например, доктор Дэн Поултер (был министром здравоохранения с 2012-го по 2015-й) говорит: с конца 90-х, оказывается, возник межпартийный консенсус, что правительство имеет право и даже обязано вмешиваться как угодно в жизнь всех людей, их не спрашивая, чтобы их же защитить от "чумы" в виде, например, вредной еды.И вы хотите, чтобы при таком "консенсусе" люди были бы нормальными и нормально вели себя, скажем, во время международных конфликтов, подобных нынешним?Но мы забыли о переменах климата, к которым якобы имеет отношение рогатый или иной съедобный скот. То есть все эти рогатые и копытные вредны со всех точек зрения, в том числе климатической. Как? А скот выделяет (с двух концов организма) метан, что сильно влияет на климат. Об этом и писали те три дюжины благородных американских исследователей, с упоминания которых мы начали разговор и с которыми нельзя спорить.Но какая разница, чем объясняют вред мяса — климатом или обязанностью властей с активистами всех насильно оздоровлять? Результат-то один: перманентные массовые издевательства над людьми. Их заставляют мерзнуть зимой, чтобы навредить России и спасти климат, и вот еще, тоже с высокими целями, заставляют питаться травой и овощами. И это далеко не весь список издевательств. Причем все упомянутые кампании обязательно надо сделать всемирными, записать их в какие-то документы ООН и разные конвенции.Возвращаясь к нашему калифорнийскому подсудимому. Из длинной статьи о его злодействах мы узнаем, что это чистая коррупция — чтобы производители мяса заказывали ученым исследования на тему скота и климата. Но кто должен такое заказывать — найдите этого смельчака. И кстати, вот эти три дюжины клоунов или аналитиков, которые в 2019 году сообщили нам, что коровы убивают климат, — они свою "науку" делали бесплатно?В общем, обитателей нынешнего Запада трудно не ненавидеть за то, что они говорят или пытаются сделать против нас. Но вообще-то их надо жалеть.

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мнение, авторы, сша, европа, колумнисты