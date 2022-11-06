https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/zapad-sdelal-ukrainu-taranom-protiv-rossii-1042471702.html

Запад сделал Украину тараном против России

Запад сделал Украину тараном против России

В этом году народное единство перестало быть абстракцией и отвлеченным понятием из глубин истории России, пишет автор РИА Новости. 06.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-06T09:00+0300

2022-11-06T09:00+0300

2022-11-06T09:07+0300

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Кто сейчас не понимает значение духовного и территориального единства российского народа? Ведь если бы оно не было нарушено, не пришлось бы и воевать за него: если бы не было угрозы того, что временный и случайный раскол станет постоянным, не пришлось бы силой оружия исправлять опаснейший вывих русской истории, пишет Петр Акопов для РИА Новости.Исправлять в тяжелых внешних условиях, противостоя хоть и уходящему, но все еще гегемону, но еще больней — что для восстановления единства нам приходится проходить через трагедию междоусобицы, по сути, гражданской войны, только идущей в формате противостояния двух государств одного народа. Владимир Путин уже говорил об этом на днях в выступлении на Валдайском форуме, согласившись с тем, что у нас отчасти идет гражданская война с частью собственного народа, оказавшегося в отдельном государстве. А вчера на встрече с историками он уже подробнее высказался на эту тему:"Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа. <...> Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России. В России же все ровно наоборот, вы это хорошо знаете: мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние.Разделенный на две страны русский народ (состоящий из великороссов и малороссов), украинскую часть которого воспитывали в забвении общей истории, в отрицании собственного языка и народа, — это и есть наша главная трагедия постсоветских лет. В которой виноваты в первую очередь мы сами — допустив бездумный развал единой страны, забыв уроки собственной истории, говорившие нам о том, что единство потом все равно придется восстанавливать, но ценой крови собственного народа.И нынешняя позиция Запада неудивительна: он всегда пытался воспользоваться нашей смутой, чтобы как минимум устранить Россию как конкурента с мировой арены, а как максимум — ликвидировать ее в качестве единого государства. Так происходит сейчас и так было в ходе предыдущей гражданской войны столетней давности:Украина стала орудием в руках наших противников, и вся ее функция сводится к тому, чтобы быть тараном против России. Более того, само по себе переформатирование Украины после 2014 года в анти-Россию и было первым шагом к разрушению не просто нашей страны, но и ее фундамента — русского народа. На днях об этом напомнил секретарь Совбеза Николай Патрушев:"Англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения".Да, все так: сначала малороссы становятся украинцами, а потом в них записывают даже живущих на Украине великороссов. И если русские смиряются с этим, что потом помешает созданию отдельного псевдоэтноса "сибиряков"?Россия остановила этот процесс, честно признав и назвав своими именами эти угрозы. Угрозу распада единого народа и угрозу превращения западной части русских земель в плацдарм для атлантической агрессии. Несмотря на всю запущенность, обе эти проблемы решаемы и процессы обратимы — да, дорогой ценой, но промедление (в историческом масштабе, когда счет идет на десятилетия) было бы смерти подобно. Путин еще раз подчеркнул, что упреждающий удар был оправдан:"Мы взяли на себя ответственность, чтобы не допустить куда более тяжелой ситуации. Помнили и помним, что произошло в 1941-м, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда победа над нацизмом".Еще несколько лет назад Запад, как ему казалось, выбирал из двух вариантов использования Украины: полное присоединение ее к своей зоне влияния и постепенное включение в свой состав или же простое использование в качестве антироссийского инструмента. В первый вариант верили те, кто считал Россию не способной на сопротивление, а второй предпочитали те, кто опасался русского реванша.Теперь все определилось: не сумев удержать Украину в своей орбите, Запад хочет очень дорого продать ее России, сделать цену за нее неподъемной. То есть в идеальном для Запада случае борьба за Украину должна постепенно разрушить Россию, тогда Украина полностью выполнит свою функцию анти-России. Но ведь весь смысл борьбы за Украину для нас состоит в восстановлении народного единства, и любое западное противодействие не является для нас удивительным.Поэтому Путин и заявил, что усилия, "направленные на ослабление, распад и уничтожение России, <...> лежат в основе тех событий, которые происходят на Украине", но "мы никогда не позволим этого сделать, будем защищать свое Отечество так же, как наши героические предки".А наши предки защищали страну не только от прямых внешних нашествий, но и в ходе смут, гражданских войн и междоусобиц, не давая внешним силам воспользоваться нашим внутренним конфликтом и проблемами. Так будет и в этот раз, на новом витке русской истории. Единой и неделимой.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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колумнисты, россия, украина, европа, политика