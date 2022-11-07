https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/spiker-parlamenta-abkhazii-rasskazal-o-sotrudnichestve-s-gosdumoy-1042513061.html

Спикер Парламента Абхазии рассказал о сотрудничестве с Госдумой

Спикер Парламента Абхазии рассказал о сотрудничестве с Госдумой

Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба в интервью радио Sputnik рассказал о сотрудничестве законодательного органа республики с Государственной Думой России. 07.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-07T19:35+0300

2022-11-07T19:35+0300

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в абхазии

абхазия

лаша ашуба

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госдума

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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Взаимоотношения между Госдумой России и абхазским парламентом существовали всегда, в том числе до признания независимости республики, рассказал в интервью радио Sputnik спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба."Многие депутаты Госдумы, большие друзья Абхазии, такие как господин Бабурин, господин Затулин, еще задолго до признания активно общались со своими абхазскими коллегами. Впоследствии это общение продолжилось. Многие из депутатов тех созывов были проводниками интересов республики в Госдуме, конечно, не без участия наших государственных деятелей", - подчеркнул он.После признания независимости Абхазии добрые традиции взаимоотношений между Парламентом республики и Государственной Думой России продолжились, говорит Лаша Ашуба."Шестой созыв Парламента тоже активно взаимодействовал с Государственной Думой. Были различные встречи на уровне комитетов, сюда приезжали наши думские коллеги, коллеги из Совета Федерации. Но, к великому сожалению, системного общения у нас пока что не складывалось в полной мере. Хотя я не считаю, что это вина отдельно взятого человека или отдельно взятого депутата, я и сам был депутатом шестого созыва", - сказал спикер.Ашуба отметил, что на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая состоялась в октябре в Москве, он обсудил вопросы возможных новых форматов взаимодействия."Встреча проходила максимально открыто. В рамках встречи мой российский коллега господин Володин сказал, что мы должны развивать системные взаимоотношения. Я эту позицию поддерживаю, ее поддерживают мои коллеги. Мы должны выводить своих руководителей комитетов на соответствующих руководителей Госдумы, должны общаться с фракциями. На сегодняшний день у наших деятелей или депутатов Парламента могут быть межличностные отношения со коллегами из России, но пользы делу мало, поэтому мы должны эту работы максимально систематизировать и структурировать", - говорит Ашуба.В работе исполнительных органов власти Абхазии и России существует множество форматов взаимодействия и с учетом этого поддержка со стороны Парламента республики была бы полезной, подчеркнул он."Парламентское измерение может много чего дать. В Госдуме принимают государственный бюджет, решают множество других вопросов, которые связаны непосредственно с Абхазией. В данном случае мы могли бы частично определять повестку и оказывать содействие исполнительным органам власти", - сказал спикер Парламента.Лаша Ашуба напомнил, что в мае прошла встреча в Государственной Думе, которая была посвящена вопросу пересечения абхазо-российской государственной границы. Вопрос упрощения перехода границы необходимо решать, в особенности с учетом всех геополитических изменений и ожидания увеличения туристического потока в республику.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/deputaty-iz-belarusi-i-rossii-vstretilis-s-abkhazskimi-kollegami-1042381052.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/delegatsiya-parlamenta-abkhazii-vstretilas-s-deputatami-gosdumy-rossii-1041921849.html

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абхазия, лаша ашуба, народное собрание абхазии, парламент абхазии, госдума