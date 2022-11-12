https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/glava-sovbeza-rasskazal-kak-v-abkhazii-planiruyut-uluchshit-rabotu-pravookhraniteley-1042602084.html

Секретарь Совбеза рассказал, как в Абхазии планируют улучшить работу правоохранителей

Секретарь Совбеза рассказал, как в Абхазии планируют улучшить работу правоохранителей

Комиссия по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов Абхазии была создана в ноября 2020 года. 12.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-12T20:01+0300

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СУХУМ, 12 нояб - Sputnik. За последние два года в специальная комиссия направила в Парламент Абхазии ряд законопроектов для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Совета безопасности страны Сергей Шамба.“Часть уже принята, часть уже прошла обсуждение в соответствующей парламентской комиссии. Ну и некоторые вопросы еще предстоит решить, в частности, вопросы, связанные с ужесточением законодательства в области организованной преступности. Не знаю, какую принципиальность депутаты проявят в этом вопросе, но мы надеемся, что они подойдут к этому вопросу ответственно”, - отметил Шамба.За отчетный период рабочей комиссией был разработан и план мероприятий по улучшению криминогенной обстановки в Абхазии в 2020-2022 годах. Он был согласован с российскими коллегами, с которыми налажено сотрудничество. По словам председателя Совбеза, практически все запланированные мероприятия выполняются.Сергей Шамба отметил, что также был разработан проект по ужесточению антикоррупционного законодательства. Он уже направлен в Парламент.“Общество наше реагирует на коррупцию среди чиновников. По опросу, который был проведен Центром стратегических исследований, 40% наших граждан отмечает именно этот фактор - коррупцию среди государственных чиновников. За последние два года было несколько коррупционных дел, против известных людей возбуждены уголовные дела, по этим делам проводятся расследования. Определенное ужесточение борьбы с этим явлением уже на лицо”, - подчеркнул Шамба.Планируют ужесточить и санкции за нарушение правил дорожного движения. Как отметил Шамба, согласно опросу Центра стратегических исследований, это одна из самых актуальных проблем для жителей республики, и ее решения ждут от властей.“Большие опасения у общества вызывает ситуация на дорогах Абхазии. 30 % опрошенных (Центром стратегических исследований - прим. ред) считают важной проблемой проблему нарушения ПДД. К сожалению, уровень таких нарушений не снижается. Они, правда, не относятся к криминальным, и тем не менее, нас это сильно беспокоит, потому что это приводит к человеческим жертвам. Но также надо учитывать то, что значительно возросли количество автомобилей и интенсивность на дорогах Абхазии”, - подчеркнул Шамба.Формат рабочей комиссии, по мнению Шамба, эффективен. По его словам, анализ показывает, что сейчас правоохранительные органы взаимодействуют значительно активнее, чем ранее.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/shamba-abkhaziya---vazhnyy-geostrategicheskiy-region-vsegda-v-gusche-sobytiy-1040143176.html

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