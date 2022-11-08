https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/novyy-vyzov-problemy-natsbezopasnosti-abkhazii-obsudili-na-kruglom-stole-1042523802.html

Новый вызов: проблемы нацбезопасности Абхазии обсудили на круглом столе

Новый вызов: проблемы нацбезопасности Абхазии обсудили на круглом столе

В условиях нестабильной геополитической ситуации безопасность Абхазии, зажатой между Россией, ведущей спецоперацию на Украине, и Грузией, отказывающейся... 08.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-08T16:05+0300

2022-11-08T16:05+0300

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Конгресс народа Абхазии и Центр социально-экономических исследований 8 ноября провели круглый стол на тему: "Национальная безопасность Абхазии: новый вызов".Бадрак Авидзба, SputnikАбхазия в меняющемся миреРуководитель Конгресса народа Абхазии Давид Пилия обратил внимание собравшихся на то, что поводом для проведения круглого стола стала нестабильная внешнеполитическая ситуация вокруг республики.Пилия сообщил, что обсуждение темы безопасности будет продолжаться. Ей будет посвящено несколько встреч, и ко второй половине декабря планируется провести конференцию, посвященную данной проблематике.С основным докладом, озаглавленным "Абхазия в меняющемся мире" выступил директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа. Он напомнил, что спецоперация на Украине идет уже девятый месяц и представляет опасность не только для Абхазии, но и для всего мирового сообщества."Наш народ очень интересуется, но интерес и мнение народа нигде не аккумулируется. Да, есть какие-то действия - там воюют наши люди, представители Абхазии ездят на Донбасс, но насколько это восполняет наше участие? Абхазия – маленькая страна, она очень зависимая, нам очень много чего не хватает, поэтому мы должны каким-то образом обозначить себя, как-то реагировать", – подчеркнул Дамениа.По его словам, в начале 90-х годов Абхазия была готова к тому, что война с Грузией однажды может начаться, но сейчас такого ощущения нет. Поэтому, добавил Дамениа, республика должна более активно реагировать на существующие угрозы.Дамениа отметил, что у западных стран есть одна задача – доминировать и управлять всем миром, в том числе Востоком, а это идет вразрез с российскими национальными интересами. Для того, чтобы добиться своей цели, западные страны используют самые разные механизмы, в том числе разжигание войн."Обратите внимание, как быстро и незаметно мы с вами в Абхазии меняемся, какие ценности стали исповедовать. У нас есть люди, которые служат Западу. То, чем мы гордились и за что воевали, забывается людьми, за деньги мы легко стали продавать свою душу", – считает он.Примером такого деструктивного воздействия на государства Дамениа назвал Украину, которая стала инструментом для противодействия действиям России на международной арене."Эти процессы решать нашу национальную безопасность не будут. Запад стремится к глобальному господству, и наконец-то Россия опомнилась. Россия меняет свой государственный курс, политическая элита ищет другие пути, поэтому формируются различные форматы и объединения, такие как БРИКС, ШОС и так далее. Начался процесс формирования разных союзов. Это фактически говорит о том, что мир не может оставаться однополярным. Мир будет не таким, какой он сейчас, и мы в этом процессе, поэтому очень важно, чтобы в нашем обществе формировалось какое-то мнение", – сказал руководитель ЦСЭИ.Идеологическая и военная безопасностьСравнивая сегодняшние военные возможности Абхазии и те, что были перед началом войны, Давид Пилия отметил, что сейчас у республики гораздо больше возможностей для обеспечения собственной безопасности. При этом он добавил, что по некоторым направлениям следует усилить работу."Это война не с помощью автоматов и пулеметов, а с применением артиллерии, беспилотных летательных средствах. У нас в Абхазии этих ресурсов очень мало, а что-то вообще отсутствует", – сказал он.Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба проанализировал причины обострения отношений России и Запада, отметив, что после распада СССР это противостояние не останавливалось, и сейчас находится на своем пике. Говоря об опасности применения ядерного оружия, он выразил надежду на то, что разум лидеров ведущих стран мира позволит избежать такого противостояния.Оценивая степень военной угрозы для Абхазии, которая обостряется в условиях новых геополитических реалий, связанных со спецоперацией, Шамба отметил, республика может опираться на военное соглашение с Россией.Свое мнение по теме выразил член Общественной палаты Абхазии Абесалом Кварчия, который подчеркнул, что в условиях нестабильности всем силам страны следует сплотиться. "Самое главное – это идеология, без нее государство не может существовать, так как мы живем в многонациональной стране", – сказал он.Депутат шестого созыва Парламента Рауль Лолуа напомнил, что важное значение имеет готовность жителей Абхазии в случае необходимости встать на защиту республики с оружием в руках. Во время войны даже с учетом острой нехватки вооружения, стремление народа защитить свою страну был на высоком уровне, добавил он.Обращаясь к людям, которые сочувствуют Украине, Лолуа сказал, что во время Отечественной войны народа Абхазии, многие выходцы из Украины воевали на стороне Грузии, а в послевоенное время украинское руководство оснащало грузинские войска вооружением. Несмотря на то, что Грузия заявляет об отказе открытия "второго фронта", Абхазии следует быть готовой к обострению ситуации, чаще проводить военные учения совместно с российской армией, а также улучшать оснащение войск, заявил он.Участники круглого стола отмечали важность усиления идеологической работы среди молодежи и укрепления обороноспособности республики в условиях обострения международной ситуации.

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