https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/prezident-abkhazii-proizvel-osmotr-obektov-oborony-1042600409.html

Президент Абхазии произвел осмотр объектов обороны

Президент Абхазии произвел осмотр объектов обороны

В осмотре также участвовали руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр обороны Владимир Ануа, члены рабочей группы по мобилизационному... 12.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-12T16:01+0300

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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания совместно с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шамба провели выездное мероприятие по осмотру объектов оборонного значения, сообщает пресс-служба главы государства. Осмотр проходил в рамках исполнения решений, принятых на последнем рабочем совещании в Администрации президента 7 ноября.В Абхазии идет работа по повышению уровня мобилизационной готовности и противодействию угрозам. Ведется работа обеспечению Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и спецтехники, проводятся встречи с бизнесменами и учения с резервистами, инвентаризация объектов гражданской обороны.Для выработки рекомендаций и решения неотложных вопросов была создана рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер Сергей Пустовалов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/sotrudniki-gso-abkhazii-proveli-ucheniya-s-rezervistami-1042511503.html

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