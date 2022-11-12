https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/prezident-abkhazii-proizvel-osmotr-obektov-oborony-1042600409.html
Президент Абхазии произвел осмотр объектов обороны
Президент Абхазии произвел осмотр объектов обороны
В осмотре также участвовали руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр обороны Владимир Ануа, члены рабочей группы по мобилизационному... 12.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-12T16:01+0300
2022-11-12T16:01+0300
2022-11-12T16:01+0300
в абхазии
абхазия
новости
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0c/1042600467_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_a591be927752cdf4cec2da0d35c8092d.jpg
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания совместно с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шамба провели выездное мероприятие по осмотру объектов оборонного значения, сообщает пресс-служба главы государства. Осмотр проходил в рамках исполнения решений, принятых на последнем рабочем совещании в Администрации президента 7 ноября.В Абхазии идет работа по повышению уровня мобилизационной готовности и противодействию угрозам. Ведется работа обеспечению Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и спецтехники, проводятся встречи с бизнесменами и учения с резервистами, инвентаризация объектов гражданской обороны.Для выработки рекомендаций и решения неотложных вопросов была создана рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер Сергей Пустовалов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/sotrudniki-gso-abkhazii-proveli-ucheniya-s-rezervistami-1042511503.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0c/1042600467_10:0:1270:945_1920x0_80_0_0_fe620c468e44ac429249f5882da7f9bb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания
Президент Абхазии произвел осмотр объектов обороны
В осмотре также участвовали руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр обороны Владимир Ануа, члены рабочей группы по мобилизационному обеспечению.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания совместно с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шамба провели выездное мероприятие по осмотру объектов оборонного значения, сообщает
пресс-служба главы государства.
Осмотр проходил в рамках исполнения решений, принятых на последнем рабочем совещании в Администрации президента 7 ноября.
В Абхазии идет работа по повышению уровня мобилизационной готовности и противодействию угрозам. Ведется работа обеспечению Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и спецтехники, проводятся встречи с бизнесменами
и учения с резервистами, инвентаризация объектов гражданской обороны
.
Для выработки рекомендаций и решения неотложных вопросов была создана рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер Сергей Пустовалов.