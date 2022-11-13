https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/sputnik-nedeli-otchet-prezidenta-veer-i-prigovor-za-ubiystvo-1042608938.html

Sputnik недели: отчет президента, "веер" и приговор за убийство

Sputnik недели: отчет президента, "веер" и приговор за убийство

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 7 по 13 ноября. 13.11.2022, Sputnik Абхазия

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Президент Абхазии Аслан Бжания на минувшей неделе отчитался о проделанной работе перед гражданами, делегации Абхазии и Крыма обсудили дальнейшее сотрудничество в ряде сфер, министр иностранных дел республики провел встречи в Москве, об этом и многом другом читайте в обзоре Sputnik.Отчет президентаПрезидент Абхазии Аслан Бжания 10 ноября выступил перед гражданами страны с отчетом о проделанной работе и ответил на вопросы общественности.В частности, глава государства подробно остановился на проблемах энергетики страны. Бжания сообщил, что ограничения эти связаны с проблемами на высоковольтной линии "Ачгуара"."Аварийные отключения света все еще являются частью нашей повседневной жизни. Решение этой проблемы, исходя из возможностей нашего бюджета, невозможно. По расчету специалистов, проведенному в 2017 году, необходимо не менее 20 миллиардов рублей", — отметил Бжания.Президент также подчеркнул важность отмены некоторых законодательных ограничений на инвестирование в объекты генерации.Главнокомандующий не оставил без внимания вопрос обороноспособности республики. Он сказал, что руководство страны предпринимает все необходимые меры по повышению военной безопасности и ведется работа по повышению уровня мобилизационной готовности, обеспечению Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и спецтехники.В контексте налаживания международных отношений президент остановился на связях с Республикой Беларусь, представители которой реализуют в Очамчырском районе проект значительно превышающей 50 миллионов долларов. Он уточнил, что в случаях, когда товарооборот Беларуси с каким-либо государством преодолевает эту отметку, она открывает свое посольство в этих странах.Президент также затронул вопрос инвестиционного климата Абхазии и важности этого экономического направления для развития республики. В частности, он сказал, что иностранные инвесторы начали проявлять интерес к Абхазии, и напомнил о двух морских портах в республике и транзитных возможностях.У Абхазии есть план развития на предстоящие годы и за время президентства Бжания, сказал глава государства, удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, здравоохранении и культуре, обороноспособности и безопасности.К 2025 году планируют увеличить среднюю заработную плату, увеличить ВВП на 20%, госбюджет на 30%, доходы республиканского бюджета до восьми миллиардов рублей.Объекты обороны и поздравлениеНа минувшей неделе президент Абхазии Аслан Бжания вместе с секретарем Совета безопасности Сергеем Шамба провел осмотр объектов оборонного значения. Пресс-служба главы государства уточняет, что осмотр проходил в рамках исполнения решений, принятых на последнем рабочем совещании в Администрации президента 7 ноября.В Абхазии идет работа по повышению уровня мобилизационной готовности и противодействию угрозам. Ведется работа по обеспечению Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и спецтехники, проводятся встречи с бизнесменами и учения с резервистами, инвентаризация объектов гражданской обороны.101 год исполнилось со дня основания абхазской милиции. Президент республики Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов внутренних дел с профессиональным праздником.Он добавил, что МВД – ключевой государственный институт, призванный защищать законность и правопорядок.Сотрудничество Абхазии и КрымаВ среду, 9 ноября первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым в рамках IV заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между двумя республиками.Аксенов напомнил об успешном торгово-экономическом сотрудничестве между двумя республиками - строительство в Керчи завода по производству рыбной муки и рыбьего жира.Глава Крыма выразил благодарность абхазской стороне за вклад в развитие многолетних двусторонних отношений. Стороны также обсудили совместную деятельность в сферах культуры, спорта и туризма.Ремонт и "веер"С 9 ноября для части Абхазии действует график веерных отключений. Тестовое включение ВЛ "Ачгуара" выявило проблемные участки, поэтому абоненты линии будут получать электроэнергию с ограничениями.График действует для абонентов линии "Ачгуара" до получения перетока электричества из России.Внешние связиМинистр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочим визитом в Москву 7 ноября. В ходе поездки он провел ряд встреч коллегами и с представителями внешнеполитических ведомств России. 8 ноября Инал Ардзинба обсудил вместе с министр иностранных дел Южной Осетии Асхаром Джиоевым актуальные вопросы межгосударственного взаимодействия, текущее состояние Женевских дискуссий, а также военно-политическую ситуацию в регионе Южного Кавказа.В тот же день Ардзинба посетил посольство Ирана в Москве, где выразил соболезнования по поводу гибели мирных жителей в результате теракта, произошедшего 26 октября в Ширазе. Он также передал слова сочувствия иранскому народу от президента Абхазии Аслана Бжания и оставил запись в книге соболезнований.По словам главы МИД, Абхазия с большим интересом относится к Ирану и отслеживает работу формата 3+3, который объединяет Иран, Турцию, Россию и республики Закавказья.Днем позже Ардзинба провел встречу с послом Сирийской Арабской Республики в России Башаром Джаафари. Стороны обсудили вопросы абхазо-сирийского межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах и формирование механизма консультаций на уровне МИД Абхазии, Сирии, России и Южной Осетии.Добро и благотворительностьЯрмарка добра прошла на уходящей неделе в общеобразовательной школе "Алашара" в Сухуме. Событие посетил президент Абхазии Аслан Бжания, который купил у детей сладости и поблагодарил их за доброту.Также глава государства выразил признательность родителям детей, руководству школы и учителям.Все деньги, вырученные на ярмарке, будут переданы семье Амичба, чей дом серьезно пострадал от пожара 4 ноября.В поддержку Культурно-благотворительного фонда "Ашана" в доме детского творчества "Айнар" прошла благотворительная выставка "Eco-step into art".Мероприятие было организовано общественной организацией "Abkhaz Desk", которая реализует в Абхазии проекты по защите окружающей среды. В рамках выставки 22 абхазских художника представили свои работы, выполненные на переработанной в Абхазии бумаге.Спорт и победителиВо вторник, 8 ноября, на столичном стадионе "Динамо" разыграли Кубок Абхазии по футболу. Его обладателем стал гудаутский футбольный клуб "Рица", который обыграл сухумский "Нарт" со счетом 4:2.В последний раз "Рица" становилась обладательницей Кубка страны в 2015 году, "Нарт" побеждал в 2019 году. Прошлогодним победителем Кубка страны была команда "Гагра".С 3 по 8 ноября в Сухуме прошел X Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы". В финале этого спортивного события встретились "Динамо-Алтай" из Барнаула и команда из Махачкалы.Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу игроков из Барнаула. Команда из Абхазии заняла в турнире третье место.Убийство и приговорГулрыпшский суд приговорил 19-летнюю жительницу Очамчыры Раду Квеквескири к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за умышленное убийство.На четвертом этаже здания Квеквескири за полчаса сделала 679 фотографий Такаишвили. После этого, когда он стоял к ней спиной, она столкнула его вниз. Азамат Такаишвили скончался на месте, а Квеквескири покинула место преступления. Его тело в подвале санатория обнаружили российские туристы.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/aslan-bzhaniya-otchitalsya-o-prodelannoy-rabote-1042576145.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/prezident-abkhazii-proizvel-osmotr-obektov-oborony-1042600409.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/dinamo-altay-stal-pobeditelem-turnira-po-mini-futbolu-sredi-invalidov-amputantov-1042522416.html

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политика, экономика, абхазия, аслан бжания