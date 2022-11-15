https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/glava-minfina-abkhazii-predstavil-promezhutochnyy-otchet-o-tratakh-iz-byudzheta-1042639548.html

Глава Минфина Абхазии представил промежуточный отчет о тратах из бюджета

Глава Минфина Абхазии представил промежуточный отчет о тратах из бюджета

Все мероприятия, перечисленные в отчете, оплачиваются из собственных средств республиканского бюджета. 15.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-15T19:48+0300

2022-11-15T19:48+0300

2022-11-15T19:48+0300

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба представил премьер-министру Александру Анкваб промежуточный отчет о финансировании мероприятий в рамках поручений президента республики и ремонтно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба Кабмина. На лечение 327 человек в этом году было потрачено 86,8 миллиона рублей, 37 миллионов было выделено на лечение больных с почечной недостаточностью. Также за счет собственных бюджетных средств на закупку лекарств и медоборудования было выделено 98,7 миллиона рублей. Делба добавил, что на обучение 153 абхазских студентов в российских вузах также было выделено 28,6 миллиона рублей. Более 85 миллионов рублей было выделено из средств резервного фонда президента на ремонт в 39 объектах. Также, по словам Делба, на ликвидацию последствий стихийных бедствий было направлено 225 миллионов рублей, 145 из них на возмещение ущерба гражданам, 80 миллионов - на ремонтно-восстановительные работы. Кроме того, глава Минфина добавил, что министерство готово ликвидировать последствия стихийных бедствий в Очамчырском районе, случившихся в этом году. Помощь получат 116 человек, на это будет выделено 11 миллионов рублей. Сейчас, добавил Делба, восстановительные работы ведутся в 18 жилых домах и шести образовательных учреждениях в Сухуме, Сухумском и Гулрыпшском районе. Эти здания пострадали от стихийных бедствий и на их ремонт было выделено в общей сложности 45,6 миллиона рублей. Ремонтно-восстановительные работы, на сумму более 217 миллионов рублей также ведутся на 73 объектах социально-культурной сферы. Кроме того, по словам министра финансов, будут профинансированы и следующие работы:

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/raboty-finansiruemye-iz-respublikanskogo-byudzheta-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1042312324.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/otsenka-uscherba-vostochnye-rayony-abkhazii-podschityvayut-ubytki-posle-stikhii-1042288252.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/ministr-finansov-abkhazii-nazval-osnovnye-stati-dokhodov-i-raskhodov-byudzheta-na-2023-god-1042302307.html

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