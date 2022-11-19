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Чемпионат Абхазии по конному спорту прошел на Бзыбзском ипподроме

Чемпионат Абхазии по конному спорту прошел на Бзыбзском ипподроме

Наездники соревновались в метании дротиков, конном футболе, четырех заездах на разные дистанции и джигитовке. 19.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-19T17:42+0300

2022-11-19T17:42+0300

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СУХУМ, 19 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. Чемпионат Абхазии по конному спорту прошел на Бзыбзском ипподроме, рассказал корреспонденту Sputnik главный судья Федерации конного спорта Абхазии Джарназ Бения.В метании дротиков участвовали команды из Лыхны и Гагры. Со счетом 14:7 Гагра опередила соперника и получила денежный приз в размере 45 тысяч руб. Команде Лыхны же за второе место досталось 30 тысяч руб.В конном футболе со счетом 14:6 победу над Лыхны вновь одержала Гагра. Призовой фонд также составил 45 тысяч за первое место и 30 тысяч за второе.В джигитовке отличились Мераб Аргун и Феликс Арсия.На дистанции 1400 метров первое место заняла лошадь жокея Дмитрия Кардия, второе место - скакун наездника Джубея Авидзба и третье место - лошадь жокея из села Лыхны Юрия Озган.На дистанции 1600 метров результаты были следующими: первое место - лошадь жокея Джубея Авидзба, второе и третье места - лошади представителя города Пицунда Беслана Барганджия.На дистанции 2000 метров третье место заняла лошадь Миллера Шулумба, второе место - скакун Джубея Авидзба, первое место - лошадь Миллера ШулумбаНа дистанции в 2000 метров на приз мастера спорта международного класса Харлама Симония первое место занял скакун Джубея Авидзба, второе - лошадь Алхаса Лакоба, третье - лошадь Анри Лакоя из Лыхны.Победители получили денежные призы по 60 тысяч рублей, “серебряные” призеры - 40 тысяч рублей, “бронзовые” - 25 тысяч рублей

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/kubok-prezidenta-abkhazii-po-konnomu-sportu-razygrali-na-bzybskom-ippodrome-1042325535.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/terapiya-lyubovyu-kak-loshadi-lechat-detey-1042536128.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/1041797028.html

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