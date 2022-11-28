https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/ekonomika-i-natsionalnaya-bezopasnost-v-tssei-proveli-kruglyy-stol-1042846472.html

Экономика и национальная безопасность: в ЦСЭИ провели круглый стол

Экономика и национальная безопасность: в ЦСЭИ провели круглый стол

В Центре социально-экономических исследований прошел круглый стол на тему "Экономика Абхазии в контексте национальной безопасности". 28.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-28T18:10+0300

2022-11-28T18:10+0300

2022-11-28T18:12+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikЭкономическая безопасностьОткрывая круглый стол директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа отметил, что проблема безопасности – номер один в мировом масштабе и Абхазия в этом плане не исключение. Он напомнил, что ранее в ЦСЭИ прошло заседание, где участники говорили о внешних угрозах для Абхазии в связи с событиями на Украине.После, заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа рассказала о программно-целевом методе управления экономикой, о том, какие цели и задачи ставит этой программы.По ее словам, для того, чтобы успешно противостать внешним угрозам, необходимо эффективно управлять экономикой страны и использовать ресурсы концентрированно, направлять их на решение конкретных задач."В Абхазии, правовая основа для этого метода, это закон о государственном прогнозировании, который был принят в 2000 году в самый разгар экономической блокады. Там, система планирования представлена четырьмя важнейшими документами – это концепция, стратегия, программа и годовой индикативный план. Но практика наша немного исказилась, и мы получили временные разрывы между этими документами. Концепция была принята в 2005 году, стратегия в 2016 была утверждена, программы не было до сих пор. Такая экономическая политика без программного подхода не дает возможности выйти из кризиса", - заявила она.Далее Шат-ипа привела цифры, согласно которым, в 2021 году, количество занятых снизилось по сравнению с 2018 годов на 3223 человека.В 2021 году, продолжила она ВВП республики составил 37,7 миллиарда рублей, прирост – менее шести миллиардов. Однако рост в номинальном выражении без учета инфляции составил менее одного процента."Если мы так продолжим, то экономика исчерпает свой потенциал, и чтобы этого не было, разработали программу (социально-экономического развития Абхазии до 2025 года – прим.) и не дожидаясь 2025 года, все что касается реформирования органов власти, демографической политики нужно обязательно дорабатывать и вносить изменения", - сказала заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ.Проект бюджета на 2023 годНаучный сотрудник Центра социально-экономических исследований Амра Цушба представила анализ проекта бюджета на следующий год. На 2023 доходы бюджета составят 12,5 миллиарда рублей, расходы – 14,2 миллиарда, прогнозируется увеличение доходов в сравнении с 2022 годом на 139 миллионов рублей."Рост прежде всего обусловлен изменением собственных поступлений на сумму 717 миллионов рублей. В структуре собственных поступлений бюджета по всем источникам поступлений, доля республиканского бюджета будет составлять почти 61% и местных бюджетов 39%", - говорит она.Собственные доходы Республиканского бюджета в 2023 году запланированы на уровне почти 4,5 миллиардов рублей, то есть прогнозируется рост на 437 миллионов по сравнению с уточненными параметрами доходов 2022 года", сказала Цушба.Директор Института экономики Заур Шалашаа в свою очередь отметил, что бюджет на следующий год принимается, не имея никаких программ."А то, что разрабатываются годовые индикативные планы, вы меня извините, это не план, это перечень каких-то цифр на республиканском и региональном уровне. Но никогда мы с вами не увидим конкретный перечень реальных программ, которые внедряются в сельское хозяйство, промышленность, транспорт и так далее. Отдельные целевые программы присутствуют в области энергетики, отдельно по другим направлениям. Но все это должно быть при принятии бюджета представлено правительством в Парламент", - говорит Шалашаа.В мероприятии принимала участие депутат шестого созыва Парламента Натали Смыр. По ее мнению, в бюджете может возникнуть дефицит в два с лишним миллиарда рублей. "За мои пять лет работы единственный раз был дефицит в миллиард с чем-то, было дополнительное финансирование из Российской Федерации в сумме 600 миллионов, но не были выполнены обязательства государства на миллиард 200 миллионов. В законе о бюджете и бюджетном устройстве должен быть предел суммы дефицита. Если у нас дефицит миллиард 700 миллионов, то по итогу за 2022 год будут остатки на счетах, кассовый разрыв сядет в дефицит, значит на выходе дефицит будет в два с лишним миллиарда дефицита", - отметила Смыр.Депутат шестого созыва Парламента Алхас Джинджолия отметил, что при разработке проекта бюджета должен быть научно обоснованный подход, когда ученые Абхазского государственного университета, Центра социально-экономических исследований и другие учреждения будут участвовать в работе. Кроме того, проект бюджета должен проходить проверку Генеральной прокуратуры на предмет обоснованности показателей, которые в него вносятся, говорит Джинджолия.Депутат шестого созыва Парламента Рауль Лолуа также считает, что республике стоит сосредоточить свое внимание на обороноспособности страны и национальной безопасности. По словам Лолуа, Абхазия расслабилась после признания республики со стороны Российской Федерации в 2008 году, однако с учетом текущей сложной геополитической ситуации, поддержка армии должна выйти на новый уровень.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/novyy-vyzov-problemy-natsbezopasnosti-abkhazii-obsudili-na-kruglom-stole-1042523802.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/ekspert-o-vozmozhnom-razvitii-ekonomiki-abkhazii-tenevaya-sest-legalnuyu-1042698195.html

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