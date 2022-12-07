https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/spetsoperatsiya-prestupleniya-kieva-i-yadernoe-oruzhie-putin-vystupil-na-zasedanii-spch-1043018394.html

Спецоперация, преступления Киева и ядерное оружие: Путин выступил на заседании СПЧ

Спецоперация, преступления Киева и ядерное оружие: Путин выступил на заседании СПЧ

Президент Владимир Путин провел в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 07.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-07T18:35+0300

2022-12-07T18:35+0300

2022-12-07T18:57+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

ядерное оружие

россия

политика

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по правам человека, где обсудил ситуацию в зоне спецоперации и преступления ВСУ. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О помощи участникам спецоперации"По поводу проблемы с экипировкой, мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы вас просил просто дать дополнительную информацию. Обязательно с этим разберемся и как можно быстрее", - сказал Путин.Президент указал на необходимость помощи раненным бойцам.Глава государства также добавил, что обратит внимание министра обороны Сергея Шойгу на подготовку кадров для военно-полевой хирургии и в целом военно-полевой медицинской деятельности."Нужно будет в самое ближайшее время в социальном блоке правительства создать специальный центр, которым будет заниматься и где-то на уровне заместителя губернатора по социальным вопросам. Во всех регионах России такую линию работы выделить и по мере разворачивания этой работы создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства. Вот все это вместе должно быть реализовано в самые короткие сроки. Обязательно будем этим заниматься".О частичной мобилизации"В нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла — и необходимости для государства и министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", - сказал Путин. Он также рассказал о службе уже мобилизованных бойцов."Из 300 тысяч мобилизованных только 150 тысяч находятся в зоне спецоперации, из них 77 тысяч в боевых подразделениях, а остальные — на вторых-третьих рубежах или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч все еще на полигонах и в учебных центрах - это так называемый боевой резерв".Путин также заявил о необходимости демобилизовать студентов из Донбасса.Он добавил, что это непростой и длительный процесс, но есть вещи, которые нужно делать прямо сейчас.О результатах спецоперацииПрезидент добавил, что самое главное — это люди, которые проживают на новых территориях.При этом Путин назвал спецоперацию "длительным процессом"."России не оставили шансов""Ведь война-то была начата не нами, а в 2014 после государственного переворота на Украине она была начата украинскими тогда властями, пришедшим в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота, для подавления волеизъявления граждан, проживавших на Донбассе".Президент отметил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию по защите ДНР и ЛНР."Она (специальная военная операция — Прим. ред.) возникла только потому, что нам не оставили никаких больше шансов на урегулирования этой ситуации мирным путем, и продолжать дальше это состояние, в котором все находилось, было просто абсолютно невозможно".При этом западные лидеры в телефонных разговорах молчат после напоминаний, что они должны были быть гарантами мирного урегулирования, отметил президент.О ядерной угрозе"По поводу угрозы ядерной войны. <...> Такая угроза нарастает, чего греха таить", - добавил президент.Он напомнил о провокационных заявлениях экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, после которых Путину "пришлось некоторые вещи акцентировать".Он отметил, что Россия исходит из того, что ядерный арсенал — это естественным образом сдерживающий фактор."По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Но если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, сильно ограничены".При этом глава государства объяснил, как функционирует ядерная стратегия России."Тем не менее у нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она все настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара — то есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ".Путин подчеркнул, что Россия никому не передает ядерное оружие, но, если потребуется, будет защищать своих союзников "всеми имеющимися у нас средствами". Он также добавил, что Россия, в отличие от США, не имеет своего тактического ядерного оружия в других странах.О планах Польши по захвату Западной Украины"Что касается властей некоторых наших соседних стран — Польши. Там националистические элементы спят и видят: вернуть так называемые свои исторические территории, то есть забрать западные территории, которые Украина получила в результате решений Иосифа Виссарионовича Сталина после Второй мировой войны. Из Польши, как известно, забрали эти территории, отдали советской Украине."По его словам, польские националисты к этому будут стремиться, это видно даже из их литературы, рассуждений и выступлений."К этому в конце концов и будут вести дело, и в этом я нисколько не сомневаюсь".Глава государства подчеркнул, что единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия."Ну это уже дело самих украинских политиков. Будущего, конечно — нынешние политики, по-моему, мало что в этом понимают и не думают об этом, хотя некоторые, как нам кажется, уже начинают задумываться".О ситуации в зоне спецоперации"Есть люди, которые покидают боевые позиции, да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше. В чем проблема? Ведь человек, который попадает в зону боевых действий из мирной жизни, даже после определенной подготовки, он не может не испытывать определенных чувств, присущих абсолютно нормальному человеку".По словам президента, подавляющее большинство этих людей возвращаются для несения боевой службы добровольно и даже после получения ранения. Он подчеркнул, что люди адаптируются к условиям, в которых несут боевую службу."Проблемы у нас с покиданием позиций, дезертирством, такой проблемы в зоне проведения специальной военной операции не существует. Да, такие случаи бывали и не нужно закрывать на них глаза. Я уже объяснил и сказал, говорю совершенно откровенно с чем это связано, любой нормальный человек, который попадает в ситуацию, когда пули летят или снаряды падают, он не может образом определенным образом, даже на физиологическом уровне, не реагировать на то, что происходит".Президент отметил, что страна и общество должны создавать соответствующую обстановку для бойцов и относиться к ним как к героям и защитникам родины.Глава государства добавил, что это нужно как военнослужащим, находящимся в зоне СВО, так и обществу и государству, потому что таким образом будет повышаться качество и эффективность боевой работы.О преступлениях ВСУНе может Запад и международные правозащитные организации не знать, что Украина обстреливает жилые территории Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.Президент согласился с членом СПЧ Евгением Мысловским, что необходимо провести уголовное расследование военных преступлений ВСУ."Фиксировать, проводить расследования, фиксировать эти преступления, особенно удары по гражданским и жилым кварталам, — это важно. Может быть, вы правы, может быть, создать какой-то общий орган, который этим занимается, и госкомиссию. Давайте подумаем".Путин добавил, что попросит Генпрокуратуру и Следственный комитет подумать на эту тему."Тех, кто по жилым кварталам стреляет, тоже несложно вычислить", добавил президент.Он также отметил, что киевский режим совершает военные преступления и против своих солдат."По поводу покидания позиций на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте. Причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публичные перед строем. Или без такового. Но это всем хорошо известно, это никакой не секрет. У нас не только ничего подобного нет, у нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее, это все чушь, это фейки, которые не имеют никаких оснований"О цинизме международных организаций"Наш совет многократно обращался к этой теме, направлял соответствующую информацию в международные институты, призванные обеспечивать и поддерживать права человека, продвигать права человека, но там во многих из них, во всяком случае в большинстве из них, которые сегодня выступают в качестве обвинителей, делали вид, что все они разом ослепли или оглохли. И только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно прозрели и беззастенчиво стали демонстрировать свою ангажированность, причем, я бы сказал, циничную ангажированность, перекладывать вину "с больной головы на здоровую".Он отметил, что все это означало, что эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи, из-за их предвзятости Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций.Он также прокомментировал высказывание члена СПЧ Марины Ахмедовой, что международное сообщество относится к жителям Донбасса как к людям второго сорта."Вы знаете, что хотел бы в этой связи заметить, для тех, кто должен следить за правами человека, а я только что сказал, с какими целями создавалось большинство их так называемых правозащитных организаций западных, для них люди вообще не имеют никакого(значения - ред.). Они не то, чтобы этих людей считают людьми второго сорта, они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование. Вот в чем все дело, в этом вся проблема и вся беда".О борьбе за национальные интересы"С нашей стороны может быть только один ответ – последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать, и пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем делать это разными способами и средствами, прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается, то будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", - подчеркнул Путин.Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.

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владимир путин, ядерное оружие, россия, политика