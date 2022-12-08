https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/itogi-i-prognozy-intervyu-ministra-turizma-dlya-sputnik-abkhaziya-1043026106.html

Министр туризма Абхазии рассказал о перспективах развития отрасли

Министр туризма Абхазии рассказал о перспективах развития отрасли

В 2022 году Абхазию посетило более миллиона отдыхающих. Прогнозы на туристический сезон не сбылись. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-08T09:53+0300

2022-12-08T09:53+0300

2022-12-08T10:45+0300

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отдых в абхазии

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Почему турпоток оказался ниже ожидаемого, как развивать турсферу Абхазии и за какими тенденциями будущее, в эфире радио Sputnik рассказал министр туризма республики Теймураз Хишба.SputnikВ 2022 году туристический прогноз не сбылся из-за погодных условий. Из-за дождей в мае и июне путешественники практически не заезжали в республику, заявил Теймураз Хишба.Что до "модных" тенденций в туробласти, то новым веянием 2022 года стал отдых на природе, поэтому, по словам Хишба, глэмпинг в Абхазии становится все более популярным."Объект, который был построен компанией "Гаруда" показал, что есть востребованность на такой аутентичный курорт. Люди хотят находиться на природе, на свежем воздухе, несмотря на то, что это может быть далеко от моря. У этого направления большие перспективы в Абхазии", – пояснил он.Теймураз Хишба подчеркнул, что в туризме большую роль играет систематизация и учет объектов туризма. "Работа, которая проводилась Министерством туризма и налоговой службой, на мой взгляд, дала серьезные перспективы. Если в 2020 году было зарегистрировано 420 организованных мест, то в 2022 году – уже 788. Это говорит не о том, что за два года было построено большое количество отелей, а о том, что была проведена огромная работа по выявлению тех объектов, которые работали и не платили налоги", – сказал Хишба.Развитие восточных районовТем не менее в долгосрочной перспективе Абхазия должна готовиться к увеличению потока туристов, считает Теймураз Хишба. Для этого необходимо развивать восточные районы республики.“У нас серьезный дисбаланс. В западной части Абхазии огромное количество туробъектов, а в восточной их не так много. Я думаю, что у восточной Абхазии огромные перспективы. Прежде всего имею в виду Ткуарчалский район, Очамчыру. Популярность объекта Тамыш Village второй год подряд показывает, что можно стремиться к развитию туристического потенциала восточной Абхазии, тем более там много историко-культурных памятников”, – отметил Хишба.Готовить нужно и инфраструктуру, необходимо решить проблемы с энергетикой, водоснабжением и канализацией. Если "удастся привести все это в порядок", то Абхазия справится с увеличением потока туристов, считает министр.По словам Хишба, улучшилась и ситуация с безопасностью гостей республики – количество преступлений в отношении отдыхающих сократилось."Наши правоохранители делают все возможное. С наступлением туристического сезона, они переходят на особый режим работы. Мы понимаем, какой большой объем ложится на их плечи. Также хочется отметить работу МЧС Абхазии. Сократилось количество несчастных случаев на море и в горной местности", – подчеркнул он.Курорт круглый годПоследние два года Абхазия стала популярным направлением во время новогодних праздников. Причем сейчас отдыхающие могут посещать республику не в рамках многодневного тура, но и на сутки.При этом, по мнению Теймураза Хишба, в республике нужно развивать зимний отдых, и этого для нужно учесть два фактора. Первое – это модернизация средств размещения, которые могли бы принимать туристов круглый год, а второе – развитие бальнеологического комплекса, что увеличивает курортные возможности. Бизнес сам развивается и сам диктует новые тенденции, но при этом государство должно создавать условия. По словам Хишба, вопрос в новом законе "О туризме" уже назрел.

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