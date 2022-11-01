https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/lozhnoe-alibi-i-pistolet-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1042392641.html

Ложное алиби и пистолет: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве в Сухуме

Ложное алиби и пистолет: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве, которое произошло в ноябре 2019 года на набережной Махаджиров в Сухуме, продолжилось в здании СГБ Абхазии 1 ноября. 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T21:05+0300

2022-11-01T21:05+0300

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые, в том числе, обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikЛожное алибиСуд продолжил исследование письменных доказательств по делу. На прошедшем заседании была представлена детализация телефонных звонков обвиняемого Эрика Чкадуа, совершенных с 1 августа по 25 ноября 2019 года.По словам заместителя генерального прокурора Абхазии Руслана Тыркба, входящие и исходящие звонки за этот период можно разбить на четыре отрезка:"Подводя итоги осмотра, руководствуясь исследованными фактическими данными, можно неоспоримо подтвердить предыдущие выводы государственного обвинения относительно попытки создания Чкадуа ложного алиби о своем якобы неотлучном пребывании в своей квартире в день тройного убийства 22 ноября. Ранее озвученное замечание Чкадуа, что он, дабы создать видимость перед контролирующими органами о не нарушении им домашнего ареста, всякий раз при выходе на улицу оставлял свой телефон дома, не выдерживает никакой критики. Истина показывает, что демонстрация Чкадуа своего безотлучного пребывания дома относится к 21 ноября и 22 ноября. Единственный мотив – создание себе ложного алиби", - считает Тыркба.Сам Чкадуа заявил, что гособвинение вводит суд в заблуждение, и у него не было намерений создать себе какое-либо алиби. Он подчеркнул, что уже говорил в суде о нарушении им домашнего ареста и о том, что он иногда оставлял телефон дома, а иногда забирал с собой.Тыркба отметил, что формулировка о создании ложного алиби не случайна. Он обратил внимание суда на разрыв во времени между задержанием Чкадуа и братьев Ахалая - декабрь 2019 года и май 2020 года."Первое, что выстраивал себе Чкадуа в качестве алиби - то, что он находился дома. Это не надуманный вывод гособвинения. Эту информацию мы уже получали от родственников Чкадуа, что он якобы находился дома. Впоследствии, Чкадуа и лицам, которые создавали ему ложное алиби стало очевидно, что эта линия поведения не перспективна, поэтому он уже начал менять свою позицию, так как его машина была засвечена в местах криминального события", - объяснил он."Абсурдные" предположенияЗащитник, представляющий интересы Беслана Бганба, Эдуард Шенкао напомнил о том, что диск с детализацией звонков – приложение к протоколу осмотра документов от 11 января 2021 года. Но в протоколе, добавил он, содержится не вся информация с диска, а лишь данные за три дня - 4 октября, 19 и 22 ноября."Раз этот диск является приложением к протоколу осмотра, то я полагаю, что в протоколе осмотра вся эта информация должна была содержаться. Доказательством суд может признать только сам протокол осмотра, а CD - это приложение. Раз в протоколе осмотра этих оглашенных сведений нет, то я предполагаю, что суд не может принять во внимание эти доводы", - сказал он.Начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба с аргументами Шенкао не согласился. По его словам, приложение к протоколу было добыто законным способом, диск был изъят официально, не вскрывался до поступления в суд и гособвинение вправе исследовать дополнительные материалы.Адвокат Марина Тания обратила внимание на то, что телефон Чкадуа, согласно представленным данным, находился дома 4, 5, 6 октября, а также в период с 4 по 7 ноября."А что такого, что 22 ноября телефон был дома? Абсурд говорить, что если 22 ноября его телефон находился дома, то он создавал себе алиби", - считает она.По словам адвоката Автандила Чкадуа, никто не может установить, пользовался ли Эдуард Чкадуа телефоном лично или нет."Делать выводы нельзя – о каких ложных алиби идет речь? Если он нарушал домашний арест, какое отношение имеют эти переговоры к данному убийству? Скорее всего, обвинение меняет свою позицию, а не Чкадуа. Это вы меняете позицию, осматриваете одно, а здесь делаете свои дополнения. Это факт", - сказал он.Выемка пистолетаГособвинение зачитало протокол о выемке в селе Лыхны пистолета Glock 17, принадлежавшего жене убитого Алхаса Авидзба Шорене Гогошвили. Она предоставила пистолет органам следствия добровольно.Обвиняемый Дато Ахалая обратил внимание суда на то, что пистолет был изъят в январе 2021 года, а убийство произошло в ноябре 2019 года. Он напомнил, что во время допроса один из свидетелей говорил, что один из пострадавших использовал пистолет во время перестрелки."Если был допрошен свидетель, то знают, что был пистолет, он находится у родственников, почему следствие тянуло? По факту нашли шесть гильз – после этого почему следователь не изъявил желание допросить родственников, не стали искать пистолет, пока она сама не пришла?", - спросил он.По словам Руслана Тыркба, органам предварительного следствия стало известно, что пистолет подобного типа был использован при совершении убийства изначально. Но на месте происшествия пистолет найден не был."На определенном этапе супруга обратилась в органы милиции, только после этого нам предоставили информацию как то, что может быть интересно для следствия. Мы использовали ее. Мы уже знали, когда шли на выемку, и потенциально уже имели основание рассматривать его как оружие, которое использовалось для самообороны при нападении и убийстве", - объяснил он.

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