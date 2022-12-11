https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/sputnik-nedeli-svet-po-grafiku-informatsiya-o-terroristicheskoy-ugroze-i-zasedanie-mpk-1043071693.html

Sputnik недели: свет по графику, информация о террористической угрозе и заседание МПК

Sputnik недели: свет по графику, информация о террористической угрозе и заседание МПК

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 5 по 11 декабря. 11.12.2022, Sputnik Абхазия

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В Москве состоялось девятнадцатое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии, Владимир Путин ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией, в Абхазию доставили тело уроженца Гала, погибшего в Донбассе - об этих и других событиях, читайте в материале Sputnik.Встречи и совещаниеНа уходящей неделе Абхазию посетила делегация из Архангельской области. Президент республики Аслан Бжания встретился с первым заместителем губернатора Архангельской области, руководителем администрации губернатора и правительства Ваге Петросяном в четверг, 8 декабря.Как уточняет пресс-служба главы государства, цель визита Петросяна – расширение межрегионального сотрудничества и определение новых направлений взаимодействия.Ваге Петросян поблагодарил главу государства за теплый прием и отметил, что он приятно удивлен изменениями, которые произошли в Абхазии за последнее время. Также он отметил важность возобновления авиасообщения между Абхазией и Россией.Минэкономики Абхазии заключило договор с АО "Газпром промгаз" о газификации республики в конце 2021 года. На разработку схемы газификации отведен один год. В пятницу, 9 декабря Аслан Бжания провел встречу с делегацией акционерного общества "Газпром промгаз", на котором ему представили проект генеральной схемы этой задачи.Президент отметил, что проделана большая и серьезная работа и нужно определенное время для принятия решения и проработки дальнейших шагов по взаимодействию.Итоги 2022 года подвели главы городов и районов страны на совещании с президентом Абхазии. Обсудили вопросы энергетики, сельского хозяйства, социальной сферы, исполнения местных бюджетов, повышения инвестиционной привлекательности Абхазии.Бжания поручил главам администраций предоставлять информацию о своей деятельности ежеквартально и проинформировал их о возможности повышения квалификации в рамках налаженного сотрудничества между Абхазией и Татарстаном.Путин ратифицировал соглашение между Россией и АбхазиейВ начале минувшей недели стало известно о том, что президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития этой республики на 2022-2025 годы.В пояснительной записке уточняется, что в развитие Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного 24 ноября 2014 года в Сочи, были заключены международные соглашения, направленные на оказание всесторонней поддержки в восстановлении экономики республики и повышении уровня жизни ее населенияСоглашение должно стать единым унифицированным межгосударственным соглашением, регулирующим вопросы оказания финансовой помощи на реализацию мероприятий госпрограммы. В него входят такие направления, как поддержка отраслей экономики республики, развитие системы кредитования и создание системы налогового администрирования в Абхазии, "а также на финансирование социальных расходных обязательств российской стороны, вытекающих из Договора за исключением обязательств в сферах обороны, безопасности и обеспечения правопорядка.Заседание МежправкомиссииХIХ заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией состоялось в Москве, 6 декабря. Как по итогам встречи рассказал зампредседателя Правительства России Александр Новак, стороны обсуждили перспективы инвестиционного сотрудничества, развитие электроэнергетики, туризма, реконструкцию взлетно-посадочной полосы Сухумского аэропорта."Я считаю, у нас большие перспективы, но главное, что мы постепенно выходим на улучшение тех показателей, которые у нас заложены в Государственной программе социально-экономического развития Абхазии, в том числе и на уровне собственной доходной обеспеченности Абхазии, повышения уровня заработной платы как в бюджетной сфере, так и в сфере экономики и многие другие вопросы", - отметил Новак.По данным встречи, из 45 мероприятий программы гармонизации реализованы 16, среди которых 5 двусторонних соглашений, 3 закона Абхазии, нормативные акты Абхазии в сфере составления отчетности об исполнении бюджетов, ведения кассового плана и ряд других документов. Реализацию 8 мероприятий в сфере миграции, здравоохранения, образования, картографии и налогооблажения решено перенести на 2023 год.Визит Андрея КартаполоваС рабочим визитом Абхазию посетил председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. С ним встретился Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба.В частности, депутаты детально рассмотрели актуальные вопросы абхазо-российских отношений в сфере обороны и безопасности.И снова "веер"Из-за дефицита электроэнергии с 7 декабря в Абхазии снова ввели график веерных отключений по всей республике. Теперь в городах и районах страны будут отключать свет на два часа днем и на два часа ночью.Ранее вице-премьер, министр экономики Кристина Озган заявляла, что перетока электроэнергии из России, который действует с 22 ноября, недостаточно для обеспечения Абхазии бесперебойным электричеством до конца года.В интервью РИА Новости премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, в частности, затронул вопрос энергетики страны. Он отметил, что Абхазия работает над совершенствованием законодательства по инвестициям в энергетический сектор.Премьер-министр добавил, что не некоторые нормы, регулирующие правовые отношения в сфере энергетики, не устраивают российских инвесторов - Сухум и Москва работают над этим.Террористическая угрозаНа прошлой неделе в социальных сетях распространилась информация о готовившихся в Абхазии террористических актах со стороны Грузии.В понедельник, 5 декабря Служба госбезопасности страны заявило, что эта информация об этом проходит проверку и призвала граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и проявлять бдительность.Итоги пятилеткиВсемирный Абхазо-абазинский конгресс подвел итоги за минувшие пять лет. Как уточнил в ходе VIII съезда организации пресс-секретарь ВААК Инар Гицба, за это время были полностью сформированы органы управления конгресса, проведено десять заседаний, принято более 2500 членов, введен единый реестр членов конгресса.Кроме того, за это время была сформирована основа региональной структуры конгресса не только в Абхазии, но и в Турции, России, Сирии, Египте, Аджарии. Внутри Абхазии было открыто 54 местных отделения ВААК, в Турции – десять.За пять лет ВААК реализовал 107 проектов, в том числе помощь семьям репатриантов в период самоизоляции, закупка медоборудования и средств защиты для борьбы с COVID-19, проект "Амазара", направленный на сохранение нематериального наследия абхазского и абазинского народов, проект "Аимадара", в рамках которого ученики сельских школ могли посетить исторические места Абхазии, записал более трехсот видеоуроков по абхазскому языку и многое другое.Подарки к Новому годуАбхазия отправит жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей мандарины к Новому году. В городах и районах страны в связи с этим были открыты пункты сбора. По данным за 9 декабря, собрать удалось более 60 тонн цитрусовых плодов, которые появится на праздничных столах новых российских регионов.Пункты приема в Гулрыпше и Очамчыре посетил президент Абхазии Аслан Бжания. Он поблагодарил жителей районов за участие в акции, отметив их отзывчивость и неравнодушие к проблемам других.Всего планируется подготовить к отправке около 80 тонн цитрусов. Гуманитарный груз повезут сотрудники МЧС Абхазии совместно с МЧС России. К спасателям подключатся волонтеры из "Молодой гвардии", которые уже развернули центры в новых российских регионах.Гибель бойца из АбхазииТрагическая весть пришла на минувшей неделе из Донбасса. Уроженец Абхазии 24-летний Беслан Тапагуа погиб в боях за освобождение Донбасса. Его тело доставили на родину сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии из Краснодара. Тапагуа похоронили в Гале.Суд и задержаниеПресс-служба Минобороны Абхазии сообщила, что помощник министра обороны по международному военному сотрудничеству Александр Ачба был задержан за незаконное хранение оружия.В отношении Александра Ачба военная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело. Свою вину подозреваемый не признал, в настоящее время он содержится в СИЗО СГБ.Уголовное дело в отношении гражданки Грузии Кристине Такаландзе направлено в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры республики.Такаландзе подозревается в преступлениях, предусмотренных статьей 274 Уголовного кодекса Абхазии – шпионаже в пользу иностранного государства.Согласно версии следствия, Кристине Такаландзе, уроженка Зугдиди, проживавшая в селе Набакеви Галского района, действовала умышленно по заданию грузинских спецслужб – собирала и передавала представителям этих служб сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии.Сухумский городской суд приговорил гражданина Азербайджана Жавида Мамедова и двух граждан России Евгения Масальского и Серафиму Богданову к 15 годам лишения свободы за незаконное приобретение и сбыт наркотиков в особо крупном размере.Мамедов и Масальский приговорены к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Богданова – в исправительной колонии общего режима. Осужденные должны заплатить штраф по 800 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/ankvab-u-abkhazii-poluchaetsya-byt-nezavisimym-suverennym-gosudarstvom-1043064082.html

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