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Делегация из Гудаутского района почтила память жертв Латской трагедии

Делегация из Гудаутского района почтила память жертв Латской трагедии

Вертолет с 87 беженцами из блокадного Ткуарчала был сбит грузинскими военными 14 декабря 1992 года. 13.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-13T22:55+0300

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Представители администрации Гудаутского района, военнослужащие, сотрудники гудаутского музея, а также неравнодушные горожане посетили мемориалы в память о жертвах Латской трагедии в преддверии 30-летия со дня крушения вертолета."О случившемся все еще тяжело говорить. Эта дата навсегда останется траурной в истории Абхазии. Я хорошо помню тот день, плач родителей, близких родственников, которые не могли сдержать эмоций при захоронении тел в гудаутском парке. Об этом тяжело говорить, но наш долг - не забывать об этой трагедии. Мы обязаны сделать так, чтобы последующие поколения тоже знали правду и приезжали сюда отдать дань памяти", - сказал глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа.Он также напомнил, что 14 декабря в 11:00, по ежегодной традиции, в Гудаутском парке имени Османа Гунба, состоится памятное мероприятие.Мемориал, расположенный у дороги, появился на этом месте несколько лет назад. Рядом построили часовню, где верующие могут зажечь свечи и помолиться об упокоении душ жертв Латской трагедии. У каменной плиты родственники погибших и неравнодушные люди оставляют игрушки, сладости, фрукты и соки.Примерно в 300-400 метрах от этого места находится еще один мемориальный комплекс. Он огорожен, в центре установлен каменный монумент с надписью " В память о погибших 1992 – 14ХII от родных". Памятник окружен белыми фигурками ангелочков, подле них стоит игрушечная машинка. Буквально в нескольких шагах от мемориала лежит то, что осталось от злополучного вертолета. Хвостовая часть воздушного судна застряла между двумя деревьями, вспомогательная лопасть упала немного ниже, вокруг разбросаны куски металла.Директор госмузея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба попросила помочь собрать несколько небольших деталей вертолета для экспозиции, которая готовится к 30-летию Латской трагедии."Очень тяжело об этом говорить. Пока мы сюда поднимались, мы не проронили ни слова. Погублены жизни 87 человек. Каждый абхаз должен об этом помнить, как мы все еще помним о махаджирстве. Владислав Ардзинба как-то сказал, что эта беда нас одновременно объединила, сделала сильнее и закалила", - отметила Джикирба.Джикирба также поделилась воспоминаниями тридцатилетней давности. В тот день она была дома с двумя маленькими детьми и услышала громкие крики - кричащие, по ее словам, находились в центре Гудауты.Тогда, 14 декабря 1992 года, гуманитерные рейсы из Ткуарчала выполняли два вертолета Ми-8. Спустя 12 минут после взлета, на высоте 1900 метров над уровнем моря в вертолет с бортовым номером "03" попала ракета класса "земля – воздух". Ракета была выпущена с территории, подконтрольной войскам Госсовета Грузии.При крушении погибли все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин, а также два механика и два пилота. Джикирба рассказала, что днем раньше ей позвонила Мария Евдокимова, мать одного из членов экипажа, Василия Евдокимова. Она обещала в конце декабря передать музею фуражку сына и его письма.Военный комиссар Гудаутского района Замир Чкок 14 декабря 1992 года был на фронтовой позиции. По его воспоминаниям, информация о случившемся шокировала всех без исключения. В это было сложно поверить."Тела доставили в Гудауту примерно через 8-9 дней. Место падения вертолета было труднодоступным, и погода усложняла задачу. Я участвовал в их захоронении. Это был ужас – эти маленькие, большие гробы просто нельзя взять и забыть. Казалось, что жизнь остановилась", - поделился военный комиссар.Чкок признался, что каждый год посещает памятное мероприятие трагедии в гудаутском парке, но из-за старых воспоминаний дается это ему крайне сложно.

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