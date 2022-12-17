https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/ispanka-vernulas-rossiya-stolknulas-s-osobo-opasnym-grippom-1043164896.html

"Испанка" вернулась: Россия столкнулась с особо опасным гриппом

"Испанка" вернулась: Россия столкнулась с особо опасным гриппом

В России, как и во многих странах, свирепствует эпидемия гриппа - по сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости вырос в несколько раз. 17.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-17T09:52+0300

2022-12-17T09:52+0300

2022-12-17T09:52+0300

россия

грипп

новости

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Северное полушарие переживает пик эпидемии гриппа. В группе риска — дети. О смерти несовершеннолетних сообщают из разных регионов России. Почему нынешняя инфекция настолько свирепа, для РИА Новости разбирался Николай Гурьянов.Иногда они возвращаютсяЗаболеваемость гриппом в стране выросла в несколько раз по сравнению с прошлогодними показателями — 143,6 случая на десять тысяч населения, информирует НИИ имени Смородинцева.Но ходят также обычный сезонный грипп H3N2 и другие респираторные вирусные инфекции. Они вернулись после двухлетнего перерыва, связанного с COVID-19."Из-за коронавируса действовали противоэпидемические мероприятия — маски, разобщение, обработка рук. Это, конечно, было эффективно и против других инфекций, в том числе гриппа", — объясняет РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Коронавирус: слаб, но опасенВпрочем, и коронавирус не исчез, хотя и сильно ослаб. В сочетании с другими инфекциями он по-прежнему представляет опасность. "Практически в ста процентах случаев ковид сейчас протекает легко или вовсе бессимптомно. Но грипп сразу после него переносится во много раз тяжелее", — говорит эксперт.Одновременно подхватить грипп и коронавирус невозможно — это заблуждение, связанное с особенностями диагностики, отмечает Жемчугов."Представьте воздушный фильтр, который извлекли из автомобиля во время техобслуживания. Примерно такая же картина, только микробиологическая, у нас в носу. Все вирусы конкурируют друг с другом за источник ресурсов, как все живые существа, но в итоге побеждает один", — поясняет врач.Почему болеют детиСамая большая группа риска по гриппу — дети до пяти лет. Впрочем, и те, кто постарше, в том числе подростки, также под угрозой. Уже было несколько летальных случаев. В Ставрополе скончался 17-летний курсант университета МВД, в Ярославской области — 15-летняя девушка, в Челябинске — десятилетний школьник.В ряде регионов в образовательных и медицинских учреждениях ввели карантин. При этом, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ограничения на федеральном уровне не планируются.Всплеск заболеваемости детей респираторными инфекциями фиксируют в разных частях света. В Британии, Канаде и Германии — резкий рост госпитализаций малышей до года. Больницы американского штата Мичиган СМИ называют "зоной бедствия": мест женщинам с детьми остро не хватает, выстраиваются большие очереди. "Люди часами ждут, когда врачи обратят на них внимание", — уверяют очевидцы.Однако, по мнению экспертов, на самом деле ничего необычного пока не происходит."За пандемию коронавируса мы отвыкли от того, что дети могут массово болеть, — указывает Жемчугов. — У многих нет иммунитета к гриппу. Те, кто застал 2009-й, заведомо легче переносят инфекцию, если еще раз заразятся. А родившиеся позже — тяжело".Вакцинация: хорошо, но малоМассовая вакцинация от гриппа в России завершена — привили 52,2 процента населения страны, или 74 миллиона человек. Это значительно меньше, чем в прошлом году (85,9 миллиона, согласно данным Роспотребнадзора).Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил: программа вакцинации была выстроена "очень хорошо", так что удалось достичь "минимизации госпитализации".Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала: нынешний вирус "практически не имеет значимых мутаций, он полностью соответствует вакцинному штамму".Хотя эпидемия в самом разгаре, принять превентивные меры еще не поздно."Если вы еще не переболели, есть смысл вакцинироваться. И даже если переболели — поскольку одновременно циркулирует несколько штаммов", — пишет в блоге врач-инфекционист Дарья Паниева.По ее словам, вакцинация не опасна ни после перенесенной болезни, ни в разгар сезона. "Максимум, что может произойти, — она окажется неэффективной, так как иммунитет не успел сформироваться до контакта с вирусом. Вероятность именно этого увеличивается с ростом заболеваемости", — говорит врач.Считается, что лучше использовать четырехкомпонентные препараты (в России также предлагают трехкомпонентные)."Волшебной пилюли нет"Как объясняет Паниева, "волшебной пилюли" от вирусной инфекции нет. Профилактика гриппа — это респираторная гигиена (то есть медицинские маски), а также сон, питание, физическая активность, контроль параметров воздуха в помещении и регулярные прогулки.Анна Попова сообщала, что свиной грипп лечится препаратом "Осельтамивир". Паниева уточняет: его следует применять в тяжелых случаях, требующих госпитализации, а также амбулаторным пациентам из группы риска."Допустимо — не группам риска, если начать в течение 48 часов после первых симптомов", — добавляет она.Провериться на грипп россияне могут бесплатно — правительство включило тесты на этот вирус и другие респираторные инфекции в программу ОМС.По мнению экспертов, грипп, скорее всего, остановят январские школьные каникулы. Правда, потом он может вернуться. Эпидемия закончится, когда выработается коллективный иммунитет, то есть его приобретут более 70 процентов населения.

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