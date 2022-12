https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/belorusskiy-front-putin-v-minske--zapad-v-panike-1043210922.html

Белорусский фронт: Путин в Минске – Запад в панике

Белорусский фронт: Путин в Минске – Запад в панике

В Минске сегодня в формате "один на один" состоялись переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. 19.12.2022

На фоне российской СВО приоритетная тема для обсуждения – безопасность, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Визит Владимира Путина в Минск 19 декабря выглядит чрезвычайно интригующе для союзников, и устрашающе – для противников России.Вооруженные силы Беларуси сегодня завершили все мероприятия в рамках внезапной проверки боеготовности, проведенной по инициативе президента. В минувшую пятницу белорусский лидер подчеркнул, что обстановка вокруг республики "обостряется".Ранее на белорусской территории развернута значительная совместная группировка войск РБ и РФ.Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сегодня также прибыл в Минск, а вчера в зоне СВО проинспектировал передовые позиции, провел совещание с командующими основных оперативных направлений.Американское издание The Hill прокомментировало: "Президент Беларуси Александр Лукашенко ведет себя вызывающе в преддверии встречи на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным на фоне растущих опасений, что Беларусь может вступить… в войну с Украиной".Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 18 декабря спрогнозировал, что в ходе встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина будут прорабатываться вопросы "более широкого привлечения вооруженных сил республики Беларусь к операции против Украины". Наев рассматривает высокую вероятность наземной операции.Советник украинского президента Михаил Подоляк призвал западных союзников серьезно относиться к угрозе нового российского наступления.С другой стороны, украинская военная разведка "не увидела" готовности ВС России к открытию "Белорусского фронта". Генштаб ВСУ более тревожит российское наступление на Донецком, Сватовском, Лиманском и Купянском направлениях.Одновременно украинский министр обороны заявляет о готовности разделить "победу над Россией" с полусотней стран-партнеров, а Польша под шумок планирует захватить Западную Украину.Такая "мозаика" событий и мнений вгоняет коллективный Запад в панику.Газета The New York Times резюмировала: недавнее совещание Владимира Путина с руководством Минобороны РФ свидетельствует о подготовке к большому наступлению.Поживем – увидим, с какой стороны подует ветер. Непредсказуемая неизбежность – тоже оружие.Поражение – второе имя НАТОВступит или не вступит белорусская армия в СВО – тема для дискуссий, однако Минск и Москва в равной степени заинтересованы в ликвидации киевского режима.Запад готовил им общую судьбу – демонтаж. Инструментом разрушения должна была стать отформатированная, нацистская Украина.Борьбой с США и НАТО на украинском театре военных действий Беларусь и Россия уже определили свою дальнейшую историю, которая стратегически не зависит от западных поставок Киеву оружия и наемников, от пакостей Белого дома в Черноморском и Балтийском регионах.Пусть, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок еще выступает против прекращения огня на Украине. Западная военная помощь киевскому режиму пока измеряется в миллиардах долларов, ВСУ фактически разгромлены и падают в пропасть.The American Conservative отмечает, что Запад истощил свои арсеналы, и больше не может скрывать правду об Украине.По данным Еврокомиссии, за девять месяцев погибли более 100 тыс. украинских солдат. Под высокоточными ударами ВС России коллапсируют энергосистема, связь и логистика ВСУ. Всего этого могло не быть, но трагедию Украины предопределило хищническое вмешательство США и НАТО (как ранее трагедии других стран).Экс-сенатор американского штата Вирджиния и полковник армии США Ричард Блэк 17 декабря отметил: "Количество погибших украинцев просто шокирует… Война проиграна. Что будет дальше после коллапса армии? Внешнеполитическая элита, обещавшая легкую победу Запада, теперь обращает внимание на ядерное оружие, чтобы оправдать внезапную катастрофу".Дальнейшая военная поддержка киевского режима угрожает безопасности Соединенных Штатов.Папа римский Франциск уже открыто называет украинский конфликт "мировой войной". Кризису не видно конца, и позиция киевского режима вызывает раздражение Запада.Военная помощь Украине со стороны Конгресса США замедляется. Ранее лидер республиканцев Кевин Маккарти заявил, что Украина больше не будет получать от Вашингтона "чистый чек". Европе также все сложнее оказывать поддержку Украине. Программа-максимум – предоставить киевскому возможность пережить зиму.Удары ВСУ по российской территории – отражают отчаянные попытки Киева выбраться из пропасти, спровоцировать чрезвычайную реакцию Москвы и втянуть США и НАТО в прямой военный конфликт с Россией.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

