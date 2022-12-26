https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/rasshatyvat-budut-vsekh-chto-zapad-gotovit-postsovetskim-stranam-1043323549.html

Расшатывать будут всех: что Запад готовит постсоветским странам

Расшатывать будут всех: что Запад готовит постсоветским странам

Как ни покажется странным, но главным событием 2022 года для постсоветского пространства стала вовсе не российская спецоперация на Украине. 26.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-26T18:50+0300

2022-12-26T18:50+0300

2022-12-26T18:50+0300

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Ирина Алкснис, международный обозреватель – для SputnikКуда важнее, что в уходящем году перед всеми – абсолютно всеми – странами, некогда входившими в состав Союза Советских Социалистических Республик, максимально ясно проявилась уготованная им судьба. Уготованная Западом.И она не имеет ничего общего с теми местами благостными, а местами циничными картинами, которые рисовали себе в своем воображении соседи России предыдущие тридцать лет. Все намного проще, печальнее – и страшнее.Но на самом деле данный подход, по существу, ошибочен, поскольку все четырнадцать бывших союзных республик по отношению к пятнадцатой – России – последние три десятилетия основывали свою политику на одних и тех же принципах. Их было два: получать максимальные экономические выгоды от сотрудничества с Россией и выдерживать политическую дистанцию с Москвой.А дальше уже шли национальные тонкости – от прибалтов, которые проводили откровенно антироссийскую политику под лозунгом "Все равно вам деваться некуда без нашего транзита", до подчеркнутой многовекторности даже самых дружественных России стран.Причин такого положения дел было несколько. Для начала надо иметь в виду, что элиты абсолютно любого государства лично горячо заинтересованы в сохранении хотя бы формального суверенитета своих стран – ну просто потому, что, конечно, приятнее быть государственными элитами, а не элитами одного из множества регионов. И разумеется, что соседняя страна, которую они рассматривают как бывшую метрополию, воспринимается ими как угроза в этом смысле.Данные опасения российских соседей только обострились в последние годы. Москва окончательно вернулась в статус великой державы, начала активно заниматься развитием интеграционных процессов в Евразии (что действительно отвечает объективным интересам всех стран региона – к этому подталкивает сама жизнь), а потом и вовсе прямо заявила, что постсоветское пространство входит в сферу ее жизненных интересов. И все это сопровождалось Крымом 2014 года, войной в Донбассе, а теперь и российской СВО.В общем, последние восемь лет только усилили страхи постсоветских элит, что, если так пойдет и дальше, их страны просто засосут центростремительные силы, набирающие мощь вокруг Москвы – и большой вопрос, чем в итоге дело кончится. Их ответом стало усиление многовекторности и балансирование между разными геополитическими центрами, включая Китай и Турцию. Но безусловно, в качестве главного противовеса России большинство ее соседей использовали США и Европу.Если смотреть на ситуацию отстраненно, эти опасения, логику и принимавшиеся решения можно понять. Вот только 2022 год показал, что страны, сделавшие свою главную ставку на Запад, совершили роковую ошибку. Да и у остальных, старающихся выдерживать равновесие и равноудаленность от геополитических мастодонтов, положение не многим легче.Суть в том, что постсоветские страны переоценило хитроумность и гуманизм Запада. Они-то рассчитывали (кстати, как и Россия до определенного времени) на сложные геополитические многоходовки и тонкую внешнеполитическую игру, а все оказалось куда проще и грубее. Запад вошел с Россией в мертвый клинч и сделал ставку на самые очевидные и жестокие методы: если не удается дестабилизировать противника изнутри, надо поджечь его периметр, его соседей.В общем, боевые действия на Украине получили в 2022 году чрезвычайно "красочное" обрамление. И западные "уши" во всех этих событиях либо торчат совершенно открыто, либо слегка замаскированы.И нет сомнений, что дальше будет только хуже. Расшатывать будут абсолютно всех, используя любые рычаги.В самом трудном положении находятся страны, которыми руководят креатуры атлантистов – три прибалтийских республики, Украина, Молдова, и кое-кто еще. Им грозит тотальное принесение в жертву на алтарь борьбы с Россией. Но и у остальных государств ситуация немногим легче, потому что уязвимости имеются у всех – и они будут использованы Западом для поджигания этих стран, просто с целью организовать России проблемы по всему периметру ее границы.Похоже, руководители значительной части постсоветских государств осознали, что фактически их страны оказались в положении канатоходцев, идущих по канату через пропасть. Во всяком случае решения и действия – и внутренние, и внешнеполитические – многих из них в уходящем году были крайне взвешенными и осторожными.Ну, а наиболее наглядным примером может служить Минск, который после многих лет уклонения от слишком тесных объятий с Москвой теперь фактически встал с ней плечом к плечу. Очевидно, что Александр Лукашенко точно знает, насколько ужасная судьба уготовлена его стране Западом – и единственным шансом избежать ее является союз Беларуси с Россией.Хочется верить, что в 2023 году к той же мысли придут и главы других постсоветских государств.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/glavnye-politicheskie-sobytiya-dlya-abkhazii-chem-zapomnitsya-ukhodyaschiy-god-1043291139.html

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колумнисты, политика, россия, украина, ссср