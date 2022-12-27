https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/biznes-i-blagotvoritelnost-novogodnyaya-yarmarka-proshla-v-gudaute-1043359020.html

Бизнес и благотворительность: новогодняя ярмарка прошла в Гудауте

Бизнес и благотворительность: новогодняя ярмарка прошла в Гудауте

На новогодней ярмарке в Гудауте, которая проводится второй год подряд, местные производители и мастера представили свою продукцию. 27.12.2022, Sputnik Абхазия

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О том, что умельцы представили посетителям ярмарки, куда школьники хотят пожертвовать вырученные деньги, почему одной из участниц пришлось расправиться с поросенком и что при этом она сломала, читайте в материале Sputnik.Красиво, вкусно, полезноВ преддверии Нового года в Гудауте прошла праздничная ярмарка, которую посетили сотни жителей и гостей города. Местные производители могли не только представить покупателям свою продукцию, но заработать немного денег, что перед праздничными выходными определенно было кстати.Территорию украсили светящимися инсталляциями, а центр парковой площади на один день уставили шатрами и столами, ломившимися от поделок, ароматной выпечки, новогодних игрушек, напитков и национальных лакомств.Школьники Астан и Кира Агрба стараются не пропускать новогоднюю ярмарку и участвуют в ней второй год подряд. Вместе друзьями и своими двоюродными братьями и сестрами они готовились к этому дню около месяца."Участие в прошлом году детей очень впечатлило. В этом году они тоже решили попробовать, но подготовиться более усердно. В течение последнего месяца они своими руками украшали елочные игрушки, делали новогодние венки, различные поделки и испекли печенья, которые, насколько это возможно, сами разукрасили", - рассказала мама школьников Алина Агрба.Как и годом ранее, все вырученные средства дети передадут в благотворительный фонд "Киараз". В прошлый раз им удалось собрать 15 тысяч рублей. А чтобы гости ярмарки активнее покупали разложенные перед ними товары, их угощали горячим чаем и дарили печенье, которое школьники не успели разукрасить.Семья Виктории Авидзба из поселка Дружба привезла на ярмарку около 500 аджинджухуа. Лакомство можно было купить поштучно за 80 рублей или же забрать сразу несколько штук в подарочной коробке за 1500 рублей. Предпринимательница рассказала, что весь процесс у нее налажен на дому, и в производстве она использует только натуральные ингредиенты."Готовим аджинджухуа из натурального виноградного сока без добавления красителей и консервантов. Мы участвуем в этой ярмарке не первый год, и наша продукция пользуется спросом. Мы занимаемся этим круглый год. У нас есть свои клиенты, и к Новому году мы уже изготовили более двух тысяч штук", - поделилась Авидзба.Алена - представитель компании, которая занимается производством ореховых паст. Она рассказала, ее продукция не только вкусная, но и полезная, так как сделана из экологически чистых продуктов. Участие в ярмарках для нее не ново, но в Гудауте она развернула свой павильон впервые.Фермер из Сухумского района Ольга Слукина не то, что на гудаутской ярмарке, но и в самом городе никогда раньше не была. Она также призналась, что день у нее выдался крайне насыщенным. С утра Ольга успела заколоть свинью и сломать при этом ноготь, подготовить домашних кур, уток и индюшек к продаже и доставить их в Гудауту."Я привожу в Абхазию инкубационные яйца с фабрик России и Испании. Здесь их инкубирую, сама выращиваю, пропаиваю и подготавливаю к продаже. Также выращиваю перепелок, уток, кур и индюшек", - поделилась она.По словам Ольги, найти свою нишу на абхазском рынке четыре года назад оказалось непросто, но со временем у нее появились постоянные клиенты и бизнес пошел в гору.В селе Хыпста функционирует мини-цех по производству компотов, джемов и аджики, принадлежащей семье Кристины Барциц, которая привезла на ярмарку почти весь ассортимент продукции, в том числе компоты из винограда, фейхоа, кизила, мандаринов и ежевики с алычой."Наш товар нравится, как местным жителям, так и туристам. Я бы сказала, что в особенности туристам. Пиковый сезон производства, конечно, выпадает на осень, но и зимой мы не сидим без дела. Работаем с мандаринами, киви и апельсинами. Все фрукты и ягоды выращены в Абхазии", - рассказала Барциц.Она добавила, что объемы выпускаемой продукции пока небольшие, но предприниматели учитывают спрос и планируют расширяться.Хенд-мейдНа ярмарке было представлено множество изделий ручной работы, в том числе, игрушки, сувениры, искусственные цветы и украшения. Жительница Гудауты Вероника - экономист по образованию, творческая и талантливая личность. Она изготавливает елочные игрушки и деревянные домики с последующей раскраской и лепкой. Все это, говорит она, в первую очередь создается для души и настроения."Это мое хобби, я никогда не участвовала в ярмарках. В этом году мне было интересно показать свои работы людям. Заготовки для домиков заказываю в столярном цеху, сама собираю корпус, разрисовываю и крашу. На это уходит в среднем двое суток. В зависимости от размеров, стоимость домиков варьируется от 500 до 2000 рублей", - поделилась Вероника.Екатерина Тамбия с детства занимается вязанием. Любовь к этому делу ей привили бабушка и мама. После замужества и переезда из Кабардино-Балкарии в Абхазию она превратила простое увлечение в нее источник дохода."Когда появились дети, и мне пришлось постоянно находиться дома, я подумала о том, что можно вернуться к вязанию. Стала вязать шапки в виде зверушек и птичек, и они стали пользоваться спросом. Я завела свою страничку в соцсетях и сейчас вяжу на заказ зимние и летние головные уборы, игрушки, сумочки", - рассказала она.Немногие посетители ярмарки ушли из парка с пустыми руками. Почти каждый находил что-то для себя или для близкого человека. Так, корреспондент Sputnik вернулся домой с домовенком, созданным школьниками.Сестры Анна и Лия Хинтба купили своей подруге кружку с изображение "ученого" кролика с книгой в руках. По словам их мамы, Алисы Чамагуа, это символичный подарок, так как девушки с детства сохранили традицию дарить друг другу книги. В этот раз прочитать нарисованную книгу не получится, но пить горячий чай из новой кружки будет приятно.Два года подряд ярмарку в Гудауте организовывает группа волонтеров из числа жителей города. Одни из них - Сария Ардзинба и Неля Цушба. Как рассказал Ардзинба, главная цель проекта заключается в создании праздничной атмосферы и предоставлении предпринимателям возможности показать людям свою продукцию."В этом году поступило 48 заявок на участие. В прошлом было 16 участников. Это говорит о том, что ярмарка набирает популярность. Она бесплатная, шатры нам предоставила наша подруга, столы нам тоже одолжили. Мы потратили деньги только на услуги аниматоров, фотографа и аренду скатертей", - уточнила она.Сария добавила, что она сама подключила друзей и они вместе испекли для гостей ярмарки имбирные печенья с предсказания, которые в праздничный день раздавали всем желающим "за спасибо".

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