https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/naverstali-upuschennoe-kak-proshel-2022-god-dlya-minkulta-abkhazii-1043367818.html

Наверстали упущенное: как прошел 2022 год для Минкульта Абхазии

Наверстали упущенное: как прошел 2022 год для Минкульта Абхазии

Уходящий год в Абхазии ознаменовался множеством театральных премьер, юбилейным фестивалем "Хибла Герзмава приглашает", выступлениями абхазских коллективов на... 28.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-28T13:02+0300

2022-12-28T13:02+0300

2022-12-28T16:22+0300

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абхазия

культура

министерство культуры абхазии

даур кове

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О том, как прошел 2022 год для культурного ведомства Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik министр Даур Кове.SputnikПо словам Даура Кове, 2022 год был положительным. В ведомстве старались работать активнее, чтобы наверстать упущенное из-за пандемии время.Кове рассказал, что в этом году в республике было много громких культурных событий. В Сухуме прошел XX юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает", а в театрах был насыщенный сезон."Это и Русский драматический театр, который представил много премьер, и Абхазский драматический театр, и Молодежный театр, и театр комедии имени Пачалиа. Культурная жизнь была достаточно активной. Хотелось бы отметить работу музеев и библиотек, которые достаточно активно поработали. Проходило множество разных конференций. В этом году у нас проходил отчетный концерт Госансамбля, который, можно сказать, возродился. Еще у нас были события, связанные с 30-летием Добровольческого движения в Абхазии", – рассказал Даур Кове.Прошли и мероприятия, запланированные в рамках культурных сезонов России и Абхазии. Республику посетили такие прославленные коллективы, как балет Игоря Моисеева и биг-бенд Георгия Гараняна. А Государственный камерный оркестр Абхазии дал концерт в Москве.В мае 2022 года Даур Кове отправился с рабочей поездкой на Северный Кавказ. Он встретился с коллегами из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи."Обсуждали вопросы двустороннего взаимодействия. Очень теплое братское отношение. Мы говорили о возможности обмена гастролями. Это и наши госансамбли, и театры. Встретил полное понимание. Есть определенные договоренности на 2023 год. Взаимодействие хорошее, думаю, в 2023 году активно поработаем", – отметил он.Планы на 2023 годВ 2022 году Министерство культуры также работало над положением, которое регламентирует процедуру организации киносъемок на территории Абхазии. Документ на стадии завершения. Уже в новом году его планируют принять."Большое количество российских компаний снимают здесь фильмы. Мы думаем, что в 2023 году еще больше съемок будет", – отметил глава ведомства.В 2023 году Минкульт планирует объявить конкурс на создание короткометражного фильма в преддверии праздника 30-летия Победы.Одним из главных планируемых культурных событий Кове назвал выставку национального шитья, которую проведут по инициативе гудаутского музея Боевой Славы имени Дбар."Есть достаточное количество материала – это наши национальные костюмы, те вещи, которые в старину женщины сами ткали. Я думаю, это будет очень интересная выставка", – рассказал Кове.Также в 2023 году в разы увеличили фонд реализации программ Минкульта. Если в 2022 году на эти цели было заложено порядка 10 миллионов рублей, то в 2023 году бюджет фонда может составлять порядка 25-30 миллионов."Это существенная сумма. Это связано с тем, что год юбилейный. У нас два серьезных мероприятия – 15 лет признания независимости и 30 лет Победы", – добавил Кове.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/posrednik-kove-o-vozrozhdenii-kultury-abkhazii-posle-pandemii--1038959721.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/vazhnaya-data-kak-abkhaziya-planiruet-otmechat-30-letie-pobedy-1043235882.html

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