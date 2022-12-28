https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/naverstali-upuschennoe-kak-proshel-2022-god-dlya-minkulta-abkhazii-1043367818.html
Наверстали упущенное: как прошел 2022 год для Минкульта Абхазии
Наверстали упущенное: как прошел 2022 год для Минкульта Абхазии
Уходящий год в Абхазии ознаменовался множеством театральных премьер, юбилейным фестивалем "Хибла Герзмава приглашает", выступлениями абхазских коллективов на... 28.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-28T13:02+0300
2022-12-28T13:02+0300
2022-12-28T16:22+0300
в абхазии
абхазия
культура
министерство культуры абхазии
даур кове
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О том, как прошел 2022 год для культурного ведомства Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik министр Даур Кове.SputnikПо словам Даура Кове, 2022 год был положительным. В ведомстве старались работать активнее, чтобы наверстать упущенное из-за пандемии время.Кове рассказал, что в этом году в республике было много громких культурных событий. В Сухуме прошел XX юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает", а в театрах был насыщенный сезон."Это и Русский драматический театр, который представил много премьер, и Абхазский драматический театр, и Молодежный театр, и театр комедии имени Пачалиа. Культурная жизнь была достаточно активной. Хотелось бы отметить работу музеев и библиотек, которые достаточно активно поработали. Проходило множество разных конференций. В этом году у нас проходил отчетный концерт Госансамбля, который, можно сказать, возродился. Еще у нас были события, связанные с 30-летием Добровольческого движения в Абхазии", – рассказал Даур Кове.Прошли и мероприятия, запланированные в рамках культурных сезонов России и Абхазии. Республику посетили такие прославленные коллективы, как балет Игоря Моисеева и биг-бенд Георгия Гараняна. А Государственный камерный оркестр Абхазии дал концерт в Москве.В мае 2022 года Даур Кове отправился с рабочей поездкой на Северный Кавказ. Он встретился с коллегами из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи."Обсуждали вопросы двустороннего взаимодействия. Очень теплое братское отношение. Мы говорили о возможности обмена гастролями. Это и наши госансамбли, и театры. Встретил полное понимание. Есть определенные договоренности на 2023 год. Взаимодействие хорошее, думаю, в 2023 году активно поработаем", – отметил он.Планы на 2023 годВ 2022 году Министерство культуры также работало над положением, которое регламентирует процедуру организации киносъемок на территории Абхазии. Документ на стадии завершения. Уже в новом году его планируют принять."Большое количество российских компаний снимают здесь фильмы. Мы думаем, что в 2023 году еще больше съемок будет", – отметил глава ведомства.В 2023 году Минкульт планирует объявить конкурс на создание короткометражного фильма в преддверии праздника 30-летия Победы.Одним из главных планируемых культурных событий Кове назвал выставку национального шитья, которую проведут по инициативе гудаутского музея Боевой Славы имени Дбар."Есть достаточное количество материала – это наши национальные костюмы, те вещи, которые в старину женщины сами ткали. Я думаю, это будет очень интересная выставка", – рассказал Кове.Также в 2023 году в разы увеличили фонд реализации программ Минкульта. Если в 2022 году на эти цели было заложено порядка 10 миллионов рублей, то в 2023 году бюджет фонда может составлять порядка 25-30 миллионов."Это существенная сумма. Это связано с тем, что год юбилейный. У нас два серьезных мероприятия – 15 лет признания независимости и 30 лет Победы", – добавил Кове.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/posrednik-kove-o-vozrozhdenii-kultury-abkhazii-posle-pandemii--1038959721.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/vazhnaya-data-kak-abkhaziya-planiruet-otmechat-30-letie-pobedy-1043235882.html
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абхазия, культура, министерство культуры абхазии, даур кове
абхазия, культура, министерство культуры абхазии, даур кове
Наверстали упущенное: как прошел 2022 год для Минкульта Абхазии
13:02 28.12.2022 (обновлено: 16:22 28.12.2022)
Уходящий год в Абхазии ознаменовался множеством театральных премьер, юбилейным фестивалем "Хибла Герзмава приглашает", выступлениями абхазских коллективов на российской сцене и приездом российских артистов в республику.
О том, как прошел 2022 год для культурного ведомства Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik
министр Даур Кове.
По словам Даура Кове, 2022 год был положительным. В ведомстве старались работать активнее, чтобы наверстать упущенное из-за пандемии время.
Кове рассказал, что в этом году в республике было много громких культурных событий. В Сухуме прошел XX юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает", а в театрах был насыщенный сезон.
"Это и Русский драматический театр, который представил много премьер, и Абхазский драматический театр, и Молодежный театр, и театр комедии имени Пачалиа. Культурная жизнь была достаточно активной. Хотелось бы отметить работу музеев и библиотек, которые достаточно активно поработали. Проходило множество разных конференций. В этом году у нас проходил отчетный концерт Госансамбля, который, можно сказать, возродился. Еще у нас были события, связанные с 30-летием Добровольческого движения в Абхазии", – рассказал Даур Кове.
Прошли и мероприятия, запланированные в рамках культурных сезонов России и Абхазии. Республику посетили такие прославленные коллективы, как балет Игоря Моисеева и биг-бенд Георгия Гараняна. А Государственный камерный оркестр Абхазии дал концерт в Москве.
В мае 2022 года Даур Кове отправился с рабочей поездкой
на Северный Кавказ. Он встретился с коллегами из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи.
"Обсуждали вопросы двустороннего взаимодействия. Очень теплое братское отношение. Мы говорили о возможности обмена гастролями. Это и наши госансамбли, и театры. Встретил полное понимание. Есть определенные договоренности на 2023 год. Взаимодействие хорошее, думаю, в 2023 году активно поработаем", – отметил он.
Планы на 2023 год
В 2022 году Министерство культуры также работало над положением, которое регламентирует процедуру организации киносъемок на территории Абхазии. Документ на стадии завершения. Уже в новом году его планируют принять.
"Большое количество российских компаний снимают здесь фильмы. Мы думаем, что в 2023 году еще больше съемок будет", – отметил глава ведомства.
В 2023 году Минкульт планирует объявить конкурс на создание короткометражного фильма в преддверии праздника 30-летия Победы.
Одним из главных планируемых культурных событий Кове назвал выставку национального шитья, которую проведут по инициативе гудаутского музея Боевой Славы имени Дбар.
"Есть достаточное количество материала – это наши национальные костюмы, те вещи, которые в старину женщины сами ткали. Я думаю, это будет очень интересная выставка", – рассказал Кове.
Также в 2023 году в разы увеличили фонд реализации программ Минкульта. Если в 2022 году на эти цели было заложено порядка 10 миллионов рублей, то в 2023 году бюджет фонда может составлять порядка 25-30 миллионов.
"Это существенная сумма. Это связано с тем, что год юбилейный. У нас два серьезных мероприятия – 15 лет признания независимости и 30 лет Победы", – добавил Кове.