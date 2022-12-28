https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/ubit-putina-vashington-poveril-chto-sozdal-absolyutnoe-oruzhie-1043361090.html

Убить Путина: Вашингтон поверил, что создал абсолютное оружие

Убить Путина: Вашингтон поверил, что создал абсолютное оружие

Ситуация в мире, по мнению Вашингтона, очень благоволит Штатам, и в американских СМИ появляется информация о том, что одной из мер, которая поможет одержать... 28.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-28T09:00+0300

2022-12-28T09:00+0300

2022-12-28T09:56+0300

колумбия

авторы

мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101347/46/1013474634_0:169:3038:1878_1920x0_80_0_0_531870620542e6de19de36112e7ab43d.jpg

Сергей Лавров прокомментировал информацию, что в Вашингтоне среди мер противодействия России рассматривается "обезглавливающий удар" по Кремлю, то есть физическое устранение российского президента, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.Причем сладострастность, с которой западные официальные лица и СМИ обсуждали данную тему, не оставляет сомнений, что это было для них весьма желательное развитие событий, и фактически они старались спровоцировать российское руководство к соответствующему шагу.Как раз в то время "военные источники" в Пентагоне и сообщили журналистам Newsweek, что среди обсуждаемых вариантов американского "решительного ответа" фигурирует убийство Владимира Путина.Вчера российский министр иностранных дел вернулся к данной теме и отметил, что "если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов".Правда, нет уверенности, что его предупреждение будет услышано за океаном. Слишком уж американцы наслаждаются сложившимся форматом войны с Россией и считают, что он не просто выгоден для них, но и, по существу, делает их неуязвимыми: Штаты убеждены, что подобрали отмычку к системе глобальной безопасности, сложившейся после Второй мировой.Проблема убийства главы государства другим государством — геополитическим противником имеет двойственный характер в мировой истории и политике. С одной стороны, по всем писаным и неписаным правилам это считается абсолютно неприемлемым, даже когда речь идет об открыто враждующих странах. С другой стороны, реальность куда сложнее. Ярчайшим примером тут может служить Фидель Кастро, против которого Штаты организовывали десятки покушений — и это практически ими не скрывается.Тут, конечно, можно было бы обрушиться на США с гневными морализаторскими разоблачениями, но на самом деле факт их покушений на Кастро вскрывает изнанку исторически сложившегося вето на убийства глав государства. Дело вовсе не в моральных соображениях или каком-то благородстве великих держав. Все куда проще и прагматичнее, если не сказать циничнее: идея убить лидера конкурирующей державы может возникнуть у государства (и, как показала публикация Newsweek, возникает), когда не получается победить другими методами. Вот только такое обычно бывает, когда речь идет о близких по силе противниках, а в подобном случае акт возмездия гарантированно будет столь болезнен для инициатора, что это сразу отбивает охоту прибегать к таким методам.Данный принцип достиг своего апогея с появлением ядерного оружия. США и СССР могли сходиться в крайне жестком противостоянии, но все знали, что в случае, например, покушения ЦРУ на генерального секретаря КПСС в Москве будет немедленно нажата красная кнопка. Поэтому такой опции по определению не было в методах, которые применялись во времена холодной войны.В случае же Фиделя Кастро данный принцип не работал — у Кубы не было возможности нанести Штатам в ответ на гипотетическое убийство своего руководителя неприемлемый ущерб. Поэтому американцы чувствовали, что у них полностью развязаны руки в этом вопросе, и это касалось далеко не только кубинского лидера.Благодаря ядерному оружию современная Россия унаследовала от СССР как неприкосновенность своих руководителей, так и невозможность использования против самой страны иных "неконвенциональных" методов геополитической борьбы. И очевидно: чем дальше заходит процесс распада однополярного мира и утраты Соединенными Штатами своей гегемонии, тем сильнее их раздражают имеющиеся ограничения.Однако за текущий год Вашингтон, похоже, уверился в том, что нашел способ обойти правила. Когда говорят о гибридном характере нынешней войны Запада против России и об Украине как его прокси-оружии, обычно имеют в виду события в зоне боевых действий. Но на самом деле все намного сложнее и масштабнее.В частности, в последние месяцы под террористическими ударами, за которыми явно тянется украинский след, оказались российские инфраструктурные и военные объекты, в том числе в глубине нашей территории. Пару дней назад при отражении атаки беспилотника погибли трое военнослужащих на аэродроме в Энгельсе.Однако там базируются не просто военные самолеты. Это аэродром нашей стратегической авиации, которая, в свою очередь, является частью ядерной триады России, то есть фактически имело место нападение на инфраструктуру ядерного сдерживания.Подобный акт со стороны любой ядерной державы стал бы безоговорочным казус белли с соответствующими последствиями. Но тут США вроде как не имеют отношения к происходящему. То есть даже если будет доказано, что исполнители являются действующими военнослужащими ВСУ и выполняли прямой приказ командования, формально Запад непричастен к атаке и не несет ответственности за произошедшее. А значит, возмездие должно пасть только на Киев, причем атлантисты будут тем больше счастливы, чем масштабнее и жестче оно будет — да хоть с землей сровняйте и застеклите всю Украину.Отсюда и кажущаяся абсурдной американская бравада — через СМИ угрожать убийством руководителю ядерной державы. Просто подразумевается, что Штаты будут действовать чужими руками, с которых и надо будет спрашивать. Отсюда и удивительная откровенность анонимных чиновников и военных с журналистами, когда англосаксы не то что не скрывают, а фактически выставляют напоказ свою роль кукловода по отношению к Украине. Они ужасно гордятся, что создали столь эффективную марионетку. Там искренне верят, что ну не начнет Россия глобальный ядерный апокалипсис из-за украинцев, что бы те ни сделали, а бить по самой Украине в подобных ситуациях бессмысленно, поскольку истинные интересанты и организаторы остаются неуязвимыми.Закономерно, что в данной картине мира Украина предстает для Вашингтона тем самым абсолютным оружием, которое позволит США не только победить Россию, но и добиться своей главной цели — "конца истории" и сохранения собственной глобальной гегемонии на веки вечные.Однако, как говорится, гладко было на бумаге. Самолюбование застит Штатам глаза и не позволяет трезво оценить реальность. А она заключается в том, что абсолютного оружия не существует. В мире нет и не может быть ничего окончательного и неизменного, а на любой хитрый план всегда найдется более эффективный.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/evropa-otmenyaet-pobedu-sssr-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-1043331320.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/rasshatyvat-budut-vsekh-chto-zapad-gotovit-postsovetskim-stranam-1043323549.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/razdelyay-i-vlastvuy-zapad-veren-sebe-1043295831.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/oni-dobilis-uspekha-putin-otdal-dolzhnoe-politike-zapada-1043238306.html

колумбия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

колумбия, авторы, мнение