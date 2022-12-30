https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/prazdnik-vdali-ot-rodiny-kak-bezhentsy-iz-donbassa-gotovyatsya-k-novomu-godu-1043409990.html

Праздник вдали от родины: как беженцы из Донбасса готовятся к Новому году

Праздник вдали от родины: как беженцы из Донбасса готовятся к Новому году

Беженцы из Донбасса, которые прибыли в Абхазию в конце февраля и начале марта, готовятся встретить Новый год. Для многих из них праздник впервые пройдет так... 30.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-30T15:29+0300

2022-12-30T15:29+0300

2022-12-30T16:14+0300

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О том, какую атмосферу для них создали в пансионате "Айтар", как прошел 2022 год и чего гости из Донбасса ждут от года наступающего, читайте в материале Sputnik.Праздник вне домаПервый корпус сухумского пансионата "Айтар", где живут беженцы из Донбасса, украшен праздничной иллюминацией, в холле стоит красивая нарядная елка, возле которой беззаботно играют детишки. В новогоднюю ночь для них подготовили праздничную программу, а Дед Мороз со Снегурочкой раздадут детям подарки.Екатерина Зарубина, которая приехала в республику из Донецка вместе с двумя детьми, говорит, что 2022 год разделил ее жизнь на "до" и "после". "Главное – это то, что дети находятся в безопасности и не видят, что происходит в данный момент в Донецке, эти обстрелы и разрушения, не слышат свиста снарядов и находятся в заботе, под крылышком мамы", – поделилась она.Муж Екатерины работает в МЧС ДНР, и, поскольку в Донецке работы для спасателей очень много, видеться так часто, как хотелось бы, супруги не могут. Некоторое время назад глава семьи приезжал в республику увидеться с семьей."К сожалению, на Новый год он не сможет приехать, так как работы много. В этом году мы здесь провели много праздничных дней, в будущем году планируем отметить день рождения старшего сына, будет годовщина свадьбы с мужем. Вряд ли мы, конечно, встретимся, но сейчас самое главное, что мы живем в тепле и заботе", – говорит беженка.Она надеется, что в 2023 году боевые действия на Донбассе закончатся, семья наконец-то воссоединится, и жизнь продолжится в прежнем режиме. "Здесь нам поставили елку, горят огни, гирлянды во дворе повесили, нам создали праздничную атмосферу", – добавила Зарубина.Новогодняя атмосфераПомимо того, что администрация пансионата "Айтар" подготовила для гостей из Донбасса праздничную программу, люди и сами создают новогоднюю атмосферу в своих номерах, украшая пространство атрибутами праздника.Еще одна беженка, Галина Набоко, говорит, что несмотря на то, что праздники совсем близко, на душе у нее неспокойно, так как дома остались дочь и внуки. "Но все равно праздничное настроение есть. Я радуюсь детскому смеху, всему, что здесь есть, начиная от климата и окружающих людей, которые здесь очень добрые, порядочные, отзывчивые и всегда придут на помощь", – говорит она.Абхазию Набоко назвала райским уголком, где гостям из Донбасса оказывают всяческую помощь и поддержку."Для нас готовят банкет в новогодний вечер, пригласили артистов, мы уже видели репетицию. Я никогда не ощущала такой заботы, находясь в другом государстве, это показатель того, как абхазы относятся к нам, к детям, женщинам и старикам", – заметила Набоко.Беженцы из Донбасса прибыли в Абхазию в конце февраля и начале марта. Часть из них уже вернулась на родину, но более тридцати человек еще остаются в сухумском пансионате "Айтар".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/pristanische-v-strane-dushi-kak-v-abkhazii-zhivut-bezhentsy-iz-donbassa-1041453197.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/donbass-i-ego-geroi-istorii-moikh-poputchikov-1038331624.html

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