https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/kulturnaya-afisha-abkhazii-novogodnie-skazki-spektakli-i-kontserty-u-elki-1043445088.html

Культурная афиша Абхазии: новогодние сказки, спектакли и концерты у елки

Культурная афиша Абхазии: новогодние сказки, спектакли и концерты у елки

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 2 по 8 января. 02.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-02T13:25+0300

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В первую неделю 2023 года жителей и гостей республики ждет большое количество праздничных мероприятий и волшебных сказок.Сария Кварацхелия, SputnikНа предстоящей неделе в Абхазии будет продолжение новогодних мероприятий, а также уже полюбившиеся зрителю спектакли.В Абхазском государственном драмтеатре имени Чанба со 2 по 4 января в 12:00 и 14:00 будет показ детского новогоднего спектакля “Волшебная шкатулка” в постановке режиссера Алхаса Шамба.В Русском театре драмы имени Искандера со 2 по 5 января в 12:00 и в 15:00 будут показывать музыкальную сказку “Алые паруса” в постановке Заслуженного артиста Абхазии Джамбула Жордания.6 января в 19:00 зрители увидят спектакль “Мама”. Режиссер-постановщик - студент 5 курса режиссерского факультета ГИТИСа Евгений Закиров. Спектакль о семье по пьесе Флориана Зеллера. В нем поднимаются тема любви, одиночества и неизбежной старости.7 января в 19:00 - “Радость вопреки всему” российского режиссера Марии Романовой. Это погружение в мир высокой поэзии испанского писателя и драматурга Федерико Гарсии Лорки, спектакль о настоящей страсти к жизни и любимому делу.8 января в 19:00 - комедия “Примадонны”. История о том, как два безработных актера используют свой дар перевоплощения, чтобы заполучить чужое наследство. А вот удастся ли им это, узнайте сами.В Молодежном театре 5 января в 18:30 пройдут “Образы жизни”. ("Аҧсҭазаара ахаҿсахьа" - прим. ред). Актеры Молодежки представят миниатюры по произведениям известных абхазских писателей Шоты Чкадуа, Шолодии Аджинджал, Таифа Аджба.В Сухуме жителей и гостей столицы ждет продолжение праздничных мероприятий.Так до 6 января в 18:00 на площади у елки будет проходить карнавал ростовых кукол.С до 10 января в 19:00 в кинотеатре под открытым небом на площади Свободы будут показывать новогодние фильмы и мультфильмы.6 января в 15:00 на площади Свободы учащиеся образовательных учреждений покажут музыкальную театрализованную постановку.А 7 января в 16:00 состоится рождественский концерт с участием учащихся детских студий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/skazka-o-dobrom-i-glavnom-novogodniy-spektakl-v-abkhazskom-dramteatre-1043413291.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/premery-i-rastuschaya-truppa-rusdram-podvel-itogi-2022-goda-1043388337.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/v-ozhidanii-novogo-goda-prazdnichnaya-atmosfera-v-abkhazii-1043331235.html

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