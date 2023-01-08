https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/bolee-600-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-byli-unichtozheny-za-udar-po-makeevke-1043519826.html

Более 600 украинских военнослужащих были уничтожены за удар по Макеевке

Более 600 украинских военнослужащих были уничтожены за удар по Макеевке

В ночь с 31 декабря на 1 января в 00:01 по московскому времени ВСУ нанесли удар шестью снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту дислокации российских... 08.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-08T19:01+0300

2023-01-08T19:01+0300

2023-01-08T19:01+0300

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Российские войска провели операцию возмездия в ответ на удар ВСУ по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке, который был совершен 1 января, уничтожив 600 солдат ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России. "В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.Также ведомство сообщает, что, с полудня 6 января до полуночи 7 января, несмотря на объявленное перемирие, украинская сторона регулярно обстреливала российские позиции. Так, на Купянском и Красно-Лиманско направлениях было произведено 78 артиллерийских и минометных обстрелов, на Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях - 155 раз, в Запорожской области - 89 раз, на Херсонском и Криворожском направлениях - 55 раз.Украинская артиллерия, которая вела обстрелы населенных пунктов, была подавлена ответным огнем. После завершения режима прекращения огня на Купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ, уничтожив более 30 украинских военнослужащих, две диверсионно-разведывательные группы, боевую машину пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.На Красно-Лиманском направлении российские войска нанесли поражение двум штурмовым группам ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль, а также диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Артемовки и Серебрянки. На Донецком направлении была сорвана попытка роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.На Южно-Донецком направлении пресечены действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и три автомобиля.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии России поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ, 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР.Истребители России за сутки сбили пять украинских военных самолетов: истребитель Су-27, Су-24, два Су-25 и МиГ-29.Средства ПВО России за сутки уничтожили пять украинских беспилотников, перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", противорадиолокационная ракета HARM.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/pyatdesyat-rossiyskikh-soldat-vernulis-iz-plena-na-ukraine-1043519412.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/minoborony-rossii-zayavilo-o-prodolzhenii-rozhdestvenskogo-peremiriya-do-polunochi-1043509151.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/v-abkhazii-prostilis-s-pogibshem-na-donbasse-dobrovoltsem-1043501719.html

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