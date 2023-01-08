https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/sputnik-nedeli-rozhdestvo-den-rozhdeniya-khibly-gerzmava-i-tseny-na-toplivo-1043521786.html

Sputnik недели: Рождество, день рождения Хиблы Герзмава и цены на топливо

Sputnik недели: Рождество, день рождения Хиблы Герзмава и цены на топливо

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в стране со 2 по 8 января. 08.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-08T20:04+0300

2023-01-08T20:04+0300

2023-01-08T20:53+0300

в абхазии

абхазия

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Уходящая неделя ознаменовалась как радостными, так и печальными событиями. Ушел из жизни композитор, Народный артист Абхазии Тото Аджапуа, в Сухуме простились с добровольцем, погибшим в Донбассе, в республике отметили Рождество Христово, а топливо на АЗС страны подешевело.SputnikРождество ХристовоГлавное событие недели – Великий христианский праздник Рождество Христово, который отметили в православных храмах Абхазии в ночь с 6 на 7 января. Во всех церквях священники отслужили Божественную литургию. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа девой Марией в Вифлееме Иудейском и имеет древние традиции. В дораскольные времена праздник именовался Рождество Христово, до сих пор это название сохраняется в старообрядческой церкви.Православные христиане отмечают Рождество 7 января, католики – 25 декабря. Именно в этот день заканчивается большой Рождественский пост и начинаются Святки (дни от Рождества до Крещения Господня).Не стало Тото АджапуаНеделя началась с печальной вести – ушел из жизни Народный артист Абхазии, член Союза композиторов СССР, лауреат госпремии имени Дмитрия Гулиа Тото Аджапуа. Первую музыкальную композицию – "Иарҳәала ачамгур" ("Играй, ачамгур" - прим.) он посвятил своей бабушке, которая воспитала его.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов композитор написал такие песни, как "Где бы ни был абхаз", "Батальон "Горец", "Не пройдет", "Сестры наши".Тото Аджапуа – автор более 600 произведений. Он писал инструментальную музыку, произведения для детей, произведения в кантатно-ораториальном и песенном жанрах.Топливо подешевелоСтоимость топлива на автозаправочных станциях Абхазии снизилась с начала года из-за изменившихся закупочных цен в России. Цен одного литра АИ–92 на заправках разных сетей упала с 47 до 45 рублей, АИ-95 с 59-60 до 55 рублей.При этом стоимость дизельного топлива на автозаправках остается прежней - 64,5 рублей за литр, так же, как и стоимость АИ-100 - 68 рублей за литр.Генеральный директор компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба рассказал, что за последнее время АИ-92 и АИ-95 подешевели по пять рублей за литр.Праздничный маршрутВ честь новогодних праздников туристический поезд соединил Туапсе и Гагру. Ежедневно со 2 по 8 января туристы могли воспользоваться возможностью посетить Абхазию.Из Туапсе до Гагры туристы могли добраться за 5 часов 25 минут, а обратно - за 5 часов 40 минут.Туристический поезд начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с августа 2020 года. В нем 10 вагонов, он вмещает 386 пассажиров.День рождения Хиблы ГерзмаваОперная певица, Народная Артистка Абхазии и России Хибла Герзмава отметила день рождения 6 января.Хибла Герзмава родилась в 1970 году в Пицунде. С детства она пела и играла на рояле.Сейчас Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру и ежегодно проводит в Абхазии музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...".Задержание подозреваемогоГенеральная прокуратура Абхазии сообщила о задержании Руслана Трапш. По данным следствия, 30 декабря 2022 года примерно в 22:20 в доме на улице Воронова в Сухуме Трапш выстрелил во входную дверь квартиры, убив 34-летнего россиянина Николая Тараканова.Орган предварительного расследования в ближайшее время направит в Сухумский городской суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Прощание с погибшим в ДонбассеЦеремония прощания с добровольцем из Абхазии, Дмитрием Цвижба погибшим на Донбассе, прошла в Сухуме 6 января.Цвижба погиб в ночь с 27 на 28 декабря вместе с еще двумя добровольцами из Абхазии – Нодаром Абиджба и Адамом Лагвилава. Тело бойца по поручению президента доставили в республику 3 января.Ограничение для водителейГАИ Абхазии предупредила водителей, что въезд в горные районы республики ограничен для автомобилей на летних шинах, чтобы предотвратить возможные аварии.Если погода ухудшится, автомобили без зимней резины не будут пропускать в Рицинский нацпарк.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20160622/1018808648.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/opernaya-diva-khibla-gerzmava-otmechaet-den-rozhdeniya--1043497899.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/v-abkhazii-prostilis-s-pogibshem-na-donbasse-dobrovoltsem-1043501719.html

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