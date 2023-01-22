https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/sputnik-nedeli-miting-v-sukhume-novyy-grafik-otklyucheniy-sveta-i-kreschenie-1043732179.html

Sputnik недели: митинг в Сухуме, новый график отключений света и Крещение

Sputnik недели: митинг в Сухуме, новый график отключений света и Крещение

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 16 по 22 января. 22.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-22T20:35+0300

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На уходящей неделе в Сухуме прошел митинг представителей семей, не имеющих своей жилплощади, Кабинет министров принял ряд медицинских программ, в восточной Абхазии ввели новый график отключений. Об этих и других событиях, читайте в еженедельном обзоре Sputnik.Жилищный вопрос17 января в Сухуме прошел митинг представителей многодетных и малоимущих семей с обращением к властям оказать им содействие в решении жилищных проблем.Утром 20 января митингующие собрались у нежилого дома №18Б на улице Киараз в Новом районе Сухума.Они заявили, что находятся в бедственном положении, не имеют собственного жилья, а позволить себе арендовать квартиры не могут. По их мнению, раз девятиэтажка пустует и не числится на балансе у государства, значит, в нее можно заселиться и, сделав ремонт своими силами, начать жить.Замглавы столичной администрации Астамур Ашуба пояснил, что даже если компания нарушит какой-то из пунктов договора, и государство после этого решит распределить квартиры между гражданами, оно обратит внимание на тех, кто первым стоит в списках семей, нуждающихся в помощи, даже если они не участвовали в митинге.Люди не расходились до позднего вечера. С ними встретились депутаты Парламента Инар Гицба, вице-спикер Астамур Аршба, Кан Кварчия, Эрик Рштуни и Астамур Герхелия, министр соцобеспечения Руслан Аджба, а также глава "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба. ⠀После этого с ними встретился премьер-министр Александр Анкваб.Пресс-служба Кабмина Абхазии сообщила, что по итогам встреча была конструктивной и "было принято консолидированное решение по уточнению списка и категории лиц, нуждающихся в решении проблемы".Новый график“Черноморэнерго” опубликовал новый график отключений электроэнергии в Абхазии.С 18 января в восточной части страны, которая питается от ИнгурГЭС, ограничения на подачу электричества ночью увеличили с двух часов до трех – из-за снижения притока в водохранилище.Для западной и центральной частей республики, которые получают электроэнергию по перетоку из России, график не изменился."Этот год будет решающим": совещание у президентаПрезидент Абхазии Аслан Бжания провел встречи с высокопоставленными российскими чиновниками. Об этом он сообщил на еженедельном совещании по вопросам социально-экономического развития. ⠀На встречах обсуждали подписание межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии, договора об избежании двойного налогообложения, а также вопросы аэропорта и газификации. ⠀Глава государства предложил провести расширенное совещание с участием глав администраций городов и районов страны. Он также поручил собрать объективную информацию по тому, что было сделано властью и какие планы на 2023 год. ⠀На совещании обсуждался и вопрос строительства в Гагре спорткомплекса. Проект реализовывают частные лица, его передадут в дар государству.Целевые программы19 января состоялось заседание Кабинета министров Абхазии. На нем правительство утвердило ведомственные целевые программы.Сотрудничество по приоритетуМинистр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с представителями международных неправительственных организаций, действующих в республике.На встрече обсуждали различные аспекты двустороннего взаимодействия. Была достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере определения приоритетных направлений проектов МНПО.По итогам встречи министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что мониторинг деятельности неправительственных организаций, начатый МИД и Службой госбезопасности по поручению президента, продолжаетсяПраздник Крещения19 января православные Абхазии отметили праздник Крещения. Богослужение прошло во всех действующих храмах республики. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил богослужение в честь Крещения Господня в сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.Юбилей Народного поэтаНародному поэту Абхазии Мушни Ласуриа исполнилось 85 лет. Юбиляра поздравил президент Абхазии Аслан Бжания. Глава государства подарил Народному поэту памятные монеты Банка Абхазии "Семь святилищ".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/mnogodetnye-semi-v-sukhume-potrebovali-ot-vlastey-resheniya-zhilischnogo-voprosa-1043718620.html

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