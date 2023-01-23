https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/problemy-rayona-obsudili-na-soveschanii-v-gudautskoy-administratsii-1043749138.html

Проблемы района обсудили на совещании в Гудаутской администрации

Проблемы района обсудили на совещании в Гудаутской администрации

В совещании приняли участие руководители гоучреждений, главы сел и город Нового Афона. 23.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik, Бадри Есиава. В администрации Гудаутского района прошло первое в этом году совещание, на котором, в том числе, обсудили эпидемиологическую ситуацию в районе, дорожную безопасность и собираемость оплаты за электроэнергию.Эпидемиологическая ситуация По словам главного санитарного врача муниципалитета Инги Чанба, вспышка гриппа, ОРЗ и ОРВИ в районе пошла на спад. "На сегодняшний день общее количество отсутствующих на уроках школьников 274 человек (из более 4000 – прим.). В основном это дети из города", - сообщила она. При этом Чанба добавила, что, несмотря на рост заболеваемости корью среди взрослого населения в соседней России, в Абхазии многие отказываются от прививок, работать с этой проблемой начнут в ближайшее время. Ситуация на дорогах и укомплектованность ГАИНа совещании обсудили безопасность на дорогах. По словам главы администрации Баграта Боджгуа, на территории района за год в результате автокатастроф погибли 12 человек и 59 получили травмы различной тяжести.Начальник гудаутского РОВД Зосма Гицба, в свою очередь, добавил, что с начала 2023 года сотрудниками местного ГАИ было выявлено 40 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. 32 нетрезвых автомобилиста были лишены водительских удостоверений."За 22 дня января у нас произошло семь ДТП. Один человек погиб и девять пострадали. За аналогичный период в районе не было зарегистрировано ни одного преступления уголовного характера", - сказал Гицба.При этом прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба уточнил, что представленная статистика не полная, имеются в виду только случаи, по которым были возбуждены уголовные дела, так как в этих авариях люди получали травмы. В действительности же в районе в 2022 году произошло 98 дорожно-транспортных происшествий. Шамба выразил уверенность в необходимости ужесточения наказания за нарушения ПДД.Начальник РОВД также пожаловался на острую нехватку кадров. По его словам, районной Госавтоинспекции не хватает около 12-13 работников. Он возлагает большие надежды на учеников школы милиции из Гудаутского района, но при этом они, по словам Гицба, чаще всего остаются работать в Сухуме.ЭнергетикаНагрузка на подстанции в гудаутском районе возросла, но не намного, сообщил начальник гудаутского филиала "Черноморэнерго" Ахра Гагулия. Он связывает это с теплой погодой и считает, что с наступлением холодов все может измениться.Гагулия уточнил, что Гудаутский район находится на предпоследнем месте по собираемости за электроэнергию, которая составляет всего 18%. Хуже дела обстоят только в Очамчырском районе, где показатель достиг отметки в 14% среди физлиц.Гагулия отметил, что после повышения тарифов за электроэнергию многие стали отказываться погашать задолженность. Еще одной проблемой он назвал отсутствие счетчиков у некоторых абонентов, которые платят фиксированную сумму ежемесячно, но фактические объемы потребляемой энергии могут быть в разы выше. К тому же, сотрудникам "Черноморэнерго" стало сложнее подсчитывать объемы потребления с введением новой внутренней программы, которая пока не доработана и не позволяет выводить данные автоматически. Сложности обещали решить в течение двух недель.Помимо этого, на совещании обсудили подготовку памятных мероприятий, приуроченных к юбилейным датам и новые правила отчетности глав сельских администраций и руководителей госструктур. Кроме того, были и новые назначения - замглавы администрации по городскому хозяйству стал Виталий Агрба, главой АТП - Геннадий Лакоба.

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