https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/svideteli-zaschity-sud-doprosil-zhannu-shenkao-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1043795428.html

Свидетели защиты: суд допросил Жанну Шенкао по делу о тройном убийстве в Сухуме

Свидетели защиты: суд допросил Жанну Шенкао по делу о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 25... 25.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-25T17:30+0300

2023-01-25T17:30+0300

2023-01-25T17:53+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikПоиски братаВ суде была допрошена свидетель, адвокат Палаты адвокатов Абхазии Жанна Шенкао. На допросе она рассказала, что состоит в дружеских отношениях с обвиняемым Эриком Чкадуа и знакома с Дато Ахалая и Асланом Блабба.По словам Шенкао, в день убийства 22 ноября 2019 года о случившемся она узнала от невестки, после чего по телефону связалась с Эриком Чкадуа, который сказал ей, что находится дома и до звонка спал.По словам свидетельницы, 23 ноября Зухраб сообщил, что его задержали и забрали в МВД. В министерстве Жанне сказали, что никого с таким именем не задерживали. В чем обвиняют брата свидетельница, по ее словам, не знала, позже семье стало известно, что он был арестован на 15 суток за отказ от освидетельствования."Примерно восемь суток я не могла понять, где содержится мой брат, потому что ни в одном ИВС он не значился. Передать человеку вещи, покушать тоже было невозможно, потому что он нигде не значился", - рассказала она.Также, по словам Шенкао, в квартире ее матери был проведен обыск. Сотрудники правоохранительных органов сообщили свидетельнице, что ищут автомобильные номера, но не уточнили какие. Обыск был проведен и в квартире Зухраба, но, по информации Жанны, он тоже окончился безуспешно."Нам нужен твой брат"2 декабря Жанна Шенкао, по ее словам, встретилась с лидером интернациональной бригады "Пятнашка" Ахрой Авидзба.По итогу встречи, по словам Шенкао, Авидзба заявил, что он любым способом "заполучит" ее брата."Он нам нужен в оправдание наших дальнейших действий", - привела цитату Авидзба Шенкао.Не мог не подписатьК концу срока административного ареста брата Шенкао узнала, что ему продлили содержание под стражей на еще 30 суток. О том, что с Зухрабом проходила процедура депонирования показаний, Жанне не было известно.По окончании срока содержания, по словам свидетельницы, правоохранители проводили Зухраба до абхазо-российской границы, где Жанна его встретила "в плохом физическом и эмоциональном состоянии"."Он попросил прощения, сказал, извини, я не мог не подписать, Жанна. На тот момент я не знала, что он подписывал", - сказала она.Брат рассказал, по словам свидетельницы, что его избивали и он не видел текста показаний, под которым он подписывался.В суде Жанна Шенкао также рассказала, что ее знакомый Мурад Узун Якуб-оглы, который выступал свидетелем по делу, тоже поделился с ней информацией, что после задержания из него насильно "выбили" показания и ему пришлось соврать, что он передал те самые номера от авто Зухрабу Шенкао. Ранее в суде свидетель Тимур Кортава рассказывал, что Узун приобрел у него автомобиль BMW с теми самыми номерами "А 122 РН АBH".История с тонировкойПо словам Шенкао, в соцсетях она наткнулась на видео, где Аслан Блабба рассказывал, что не замешан в убийстве и тонировкой машины занимался по просьбе Эрика Чкадуа (по версии обвинения, при участии Аслана Блабба была затонирована машина Toyota, на которой было совершено убийство. Аслан Блабба эту версию и свою причастность к делу отрицает – ред.). После просмотра видео Шенкао вспомнила, что не раз обращалась к Чкадуа с просьбой о тонировке машин членов семьи. Чкадуа же выполнял просьбу через Блабба.По словам свидетельницы, незадолго до дня убийства она в очередной раз через связи Чкадуа тонировала машину подруги Анаид Мелитян серебристую Audi A4. С этой информацией Шенкао пошла в Генпрокуратуру, но, по ее словам, следствию не были интересны ее показания, которые даже не стали протоколировать.Об обстоятельствах тонировки иномарки Шенкао подробно рассказала в суде.В конце октября 2019 года в подарок ко дню рождения Мелитян Шенкао вместе с подругой решили поменять лобовое стекло машины и обещали затонировать стекла. Машиной зачастую пользовалась и сама Жанна.В присутствии Шенкао Эрик Чкадуа связался с Асланом Блабба, мужчины договорились о тонировке. Предположительно 18-19 ноября Шнекао подъехала в мастерскую, где ее встретил сотрудник, которому она сообщила, что "от Аслана" и передала ключи от машины.Спустя некоторое время Чкадуа сообщил, что тонировка завершена, Шенкао забрала машину. На машине были затонированы передние боковые стекла, как ранее и оговаривалось. Позже по инициативе Чкадуа было затонировано и переднее лобовое стекло иномарки.В последний раз Шенкао забирала машину у подруги, когда отправлялась в Генпрокуратуру по собственному желанию для дачи показаний.Мастер по тонировке машин Автондил Чолария на заседании в сентябре рассказывал, что 19 ноября Аслан Блабба предупредил Чолария, что затонировать стекла к мастеру приедет девушка. Так и произошло - в мастерскую приехала девушка на "Хонде Аккорд", которой мастер объяснил, что работа будет окончена в течение часа. Девушка вернулась через минут 40, работа была к этому моменту окончена. Позже, по словам свидетеля, Блабба снова набрал ему и предупредил, что машина вновь вернется и нужно будет затонировать и лобовое стекло."В итоге приехал автомобиль Mark 2, за рулем был Дато Ахалая. Он сказал, что от Аслана (Блабба - ред.). Попросили полностью заклеить машину и предоставили материал, пленка была их. Машина была без госномеров, цвет был белый, салон был велюровый", - рассказывал Чолария и добавил, что не стал уточнять у Блабба, почему вместо "Хонды Аккорд" приехала другая машина.По словам свидетеля, уже затонированную машину забрали Дато Ахалая и Аслан Блабба."Домыслы и сплетни"Заканчивая опрос Шенкао, адвокат потерпевших Инга Габилая поинтересовалась, в каких отношениях она состоит с подсудимым Эриком Чкадуа. Адвокат объяснила, что в одном из интервью Шенкао говорила, что она мать ребенка одного из заключенных и объяснила, что ответ на вопрос необходим для выяснения степени заинтересованности свидетеля в деле.По ходатайству гособвинения были зачитаны показания Шенкао, данные органам предварительного следствия. В них свидетельница называет Эрика Чкадуа "гражданским супругом" и отмечает, что у них совместная дочь.В показаниях Шенкао рассказывала, что передала для тонировки машину Audi именно Автондилу Чолария, который ее узнал, так как она и ее брат часто к нему обращались по работе.Также Шенкао отмечала, что в день тонировки иномарки вечером 19 ноября Чкадуа просил у нее ключи от машины и она решила, что он "собирается поехать на поиски наркотиков" и "нехотя отдала ему ключи". В суде свидетельница отметила, что подписи в протоколах показаний похожи на ее, но она не может утверждать, что они оригинальны.Ошибка в показанияхПо ходатайству стороны защиты в суд был вновь вызван свидетель Автондил Чолария. Он вновь подтвердил, что по просьбе Аслана Блабба к нему в мастерскую для тонировки привезли две машины – Honda Accord и Toyota Mark 2. По словам Чолария, Блабба не называл марки машин, с которыми должен был работать мастер.В Honda Accord, на которой, по словам Чолария, приехала женщина, были затонированы два стекла, а в Toyota были затемнены все стекла.В суде Чолария заявил, что лично не видел в день тонировки 19 ноября Аслана Блабба, хотя ранее в показаниях утверждал иное. По словам Чолария, в первичных показаниях он допустил ошибку и Блабба в мастерской действительно не было. После проделанной работы, ключи от Toyota Чолария передал Дато Ахалая.Адвокат Автондил Чкадуа ходатайствовал о перекрестном допросе свидетельницы Жанны Шенкао и свидетеля Чолария, чтобы задать вопрос было ли все же затонировано стекло на Audi или нет и постараться устранить противоречия. Суд отклонил ходатайство.Следующее заседание суда состоится 31 января. На процессе будет прослушана аудиозапись разговора Блабба и Чолария, где, по словам адвоката Чкадуа, будут ясны противоречия в показаниях свидетеля.

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