Свидетели защиты: суд допросил Жанну Шенкао по делу о тройном убийстве в Сухуме
17:30 25.01.2023 (обновлено: 17:53 25.01.2023)
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 25 января.
В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.
Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.
Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.
Асмат Цвижба, Sputnik
Поиски брата
В суде была допрошена свидетель, адвокат Палаты адвокатов Абхазии Жанна Шенкао. На допросе она рассказала, что состоит в дружеских отношениях с обвиняемым Эриком Чкадуа и знакома с Дато Ахалая и Асланом Блабба.
По словам Шенкао, в день убийства 22 ноября 2019 года о случившемся она узнала от невестки, после чего по телефону связалась с Эриком Чкадуа, который сказал ей, что находится дома и до звонка спал.
Жанна Шенкао – родная сестра одного из свидетелей Зухраба Шенкао. Ранее судом были зачитаны его депонированные показания, в которых говорится, что он отдал свои автономера "А 122 РН" обвиняемому Чкадуа по его просьбе. По версии обвинения, именно эти номера были на машине Toyota Mark 2, на которой обвиняемые приехали к месту убийства.
По словам свидетельницы, 23 ноября Зухраб сообщил, что его задержали и забрали в МВД. В министерстве Жанне сказали, что никого с таким именем не задерживали. В чем обвиняют брата свидетельница, по ее словам, не знала, позже семье стало известно, что он был арестован на 15 суток за отказ от освидетельствования.
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"Примерно восемь суток я не могла понять, где содержится мой брат, потому что ни в одном ИВС он не значился. Передать человеку вещи, покушать тоже было невозможно, потому что он нигде не значился", - рассказала она.
Также, по словам Шенкао, в квартире ее матери был проведен обыск. Сотрудники правоохранительных органов сообщили свидетельнице, что ищут автомобильные номера, но не уточнили какие. Обыск был проведен и в квартире Зухраба, но, по информации Жанны, он тоже окончился безуспешно.
"Нам нужен твой брат"
2 декабря Жанна Шенкао, по ее словам, встретилась с лидером интернациональной бригады "Пятнашка" Ахрой Авидзба.
"Между нами был открытый разговор, где человек мне сообщает, что "нам нужен твой брат". На мой вопрос, есть ли какие-то претензии к моей фамилии, обвинения, тогда моя фамилия приедет сюда и будет разговаривать. Именно к моему брату есть какие-то вопросы? На что он мне ответил, что к моему брату вопросов нет, но он нам должен сказать на видео несколько фамилий", - рассказала она.
По итогу встречи, по словам Шенкао, Авидзба заявил, что он любым способом "заполучит" ее брата.
"Он нам нужен в оправдание наших дальнейших действий", - привела цитату Авидзба Шенкао.
Не мог не подписать
К концу срока административного ареста брата Шенкао узнала, что ему продлили содержание под стражей на еще 30 суток. О том, что с Зухрабом проходила процедура депонирования показаний, Жанне не было известно.
По окончании срока содержания, по словам свидетельницы, правоохранители проводили Зухраба до абхазо-российской границы, где Жанна его встретила "в плохом физическом и эмоциональном состоянии".
"Он попросил прощения, сказал, извини, я не мог не подписать, Жанна. На тот момент я не знала, что он подписывал", - сказала она.
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Брат рассказал, по словам свидетельницы, что его избивали и он не видел текста показаний, под которым он подписывался.
"Мой брат вынужден был подписать готовые тексты о том, что якобы по просьбе Эрика Чкадуа мой брат достал номера, а тот уже далее якобы на этих номерах пошел совершать преступные действия", - рассказала Шенкао.
В суде Жанна Шенкао также рассказала, что ее знакомый Мурад Узун Якуб-оглы, который выступал свидетелем по делу, тоже поделился с ней информацией, что после задержания из него насильно "выбили" показания и ему пришлось соврать, что он передал те самые номера от авто Зухрабу Шенкао. Ранее в суде свидетель Тимур Кортава рассказывал, что Узун приобрел у него автомобиль BMW с теми самыми номерами "А 122 РН АBH".
История с тонировкой
По словам Шенкао, в соцсетях она наткнулась на видео, где Аслан Блабба рассказывал, что не замешан в убийстве и тонировкой машины занимался по просьбе Эрика Чкадуа (по версии обвинения, при участии Аслана Блабба была затонирована машина Toyota, на которой было совершено убийство. Аслан Блабба эту версию и свою причастность к делу отрицает – ред.). После просмотра видео Шенкао вспомнила, что не раз обращалась к Чкадуа с просьбой о тонировке машин членов семьи. Чкадуа же выполнял просьбу через Блабба.
По словам свидетельницы, незадолго до дня убийства она в очередной раз через связи Чкадуа тонировала машину подруги Анаид Мелитян серебристую Audi A4. С этой информацией Шенкао пошла в Генпрокуратуру, но, по ее словам, следствию не были интересны ее показания, которые даже не стали протоколировать.
Об обстоятельствах тонировки иномарки Шенкао подробно рассказала в суде.
В конце октября 2019 года в подарок ко дню рождения Мелитян Шенкао вместе с подругой решили поменять лобовое стекло машины и обещали затонировать стекла. Машиной зачастую пользовалась и сама Жанна.
В присутствии Шенкао Эрик Чкадуа связался с Асланом Блабба, мужчины договорились о тонировке. Предположительно 18-19 ноября Шнекао подъехала в мастерскую, где ее встретил сотрудник, которому она сообщила, что "от Аслана" и передала ключи от машины.
Спустя некоторое время Чкадуа сообщил, что тонировка завершена, Шенкао забрала машину. На машине были затонированы передние боковые стекла, как ранее и оговаривалось. Позже по инициативе Чкадуа было затонировано и переднее лобовое стекло иномарки.
В последний раз Шенкао забирала машину у подруги, когда отправлялась в Генпрокуратуру по собственному желанию для дачи показаний.
"Я акцентировала, что вон она эта машина, не тронутая, делайте какие надо экспертизы, так как то, что дал показания тонировщик, что это не является правдой, человек лжет. Я просила очные ставки с этим тонировщиком, но мне все отказывали", - рассказала она.
Мастер по тонировке машин Автондил Чолария на заседании в сентябре рассказывал, что 19 ноября Аслан Блабба предупредил Чолария, что затонировать стекла к мастеру приедет девушка. Так и произошло - в мастерскую приехала девушка на "Хонде Аккорд", которой мастер объяснил, что работа будет окончена в течение часа. Девушка вернулась через минут 40, работа была к этому моменту окончена. Позже, по словам свидетеля, Блабба снова набрал ему и предупредил, что машина вновь вернется и нужно будет затонировать и лобовое стекло.
"В итоге приехал автомобиль Mark 2, за рулем был Дато Ахалая. Он сказал, что от Аслана (Блабба - ред.). Попросили полностью заклеить машину и предоставили материал, пленка была их. Машина была без госномеров, цвет был белый, салон был велюровый", - рассказывал Чолария и добавил, что не стал уточнять у Блабба, почему вместо "Хонды Аккорд" приехала другая машина.
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По словам свидетеля, уже затонированную машину забрали Дато Ахалая и Аслан Блабба.
"Домыслы и сплетни"
Заканчивая опрос Шенкао, адвокат потерпевших Инга Габилая поинтересовалась, в каких отношениях она состоит с подсудимым Эриком Чкадуа. Адвокат объяснила, что в одном из интервью Шенкао говорила, что она мать ребенка одного из заключенных и объяснила, что ответ на вопрос необходим для выяснения степени заинтересованности свидетеля в деле.
"Я понимаю, что гособвинению и адвокату потерпевших с самого начала крайне важно и интересно, кто отец моего ребенка. Данный вопрос не имеет отношения к уголовному делу, это мое конституционное право, меня и моего ребенка. В графе отец в свидетельстве о рождении ребенка стоит прочерк. Все остальное домыслы и сплетни. А если говорить о заинтересованности, можно начинать прямо с гособвинения", - сказала Шенкао.
По ходатайству гособвинения были зачитаны показания Шенкао, данные органам предварительного следствия. В них свидетельница называет Эрика Чкадуа "гражданским супругом" и отмечает, что у них совместная дочь.
В показаниях Шенкао рассказывала, что передала для тонировки машину Audi именно Автондилу Чолария, который ее узнал, так как она и ее брат часто к нему обращались по работе.
Также Шенкао отмечала, что в день тонировки иномарки вечером 19 ноября Чкадуа просил у нее ключи от машины и она решила, что он "собирается поехать на поиски наркотиков" и "нехотя отдала ему ключи". В суде свидетельница отметила, что подписи в протоколах показаний похожи на ее, но она не может утверждать, что они оригинальны.
Ошибка в показаниях
По ходатайству стороны защиты в суд был вновь вызван свидетель Автондил Чолария. Он вновь подтвердил, что по просьбе Аслана Блабба к нему в мастерскую для тонировки привезли две машины – Honda Accord и Toyota Mark 2. По словам Чолария, Блабба не называл марки машин, с которыми должен был работать мастер.
В Honda Accord, на которой, по словам Чолария, приехала женщина, были затонированы два стекла, а в Toyota были затемнены все стекла.
В суде Чолария заявил, что лично не видел в день тонировки 19 ноября Аслана Блабба, хотя ранее в показаниях утверждал иное. По словам Чолария, в первичных показаниях он допустил ошибку и Блабба в мастерской действительно не было. После проделанной работы, ключи от Toyota Чолария передал Дато Ахалая.
Адвокат Автондил Чкадуа ходатайствовал о перекрестном допросе свидетельницы Жанны Шенкао и свидетеля Чолария, чтобы задать вопрос было ли все же затонировано стекло на Audi или нет и постараться устранить противоречия. Суд отклонил ходатайство.
Следующее заседание суда состоится 31 января. На процессе будет прослушана аудиозапись разговора Блабба и Чолария, где, по словам адвоката Чкадуа, будут ясны противоречия в показаниях свидетеля.