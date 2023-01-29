https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/sputnik-nedeli-soveschaniya-u-prezidenta-pozhary-situatsiya-na-dorogakh-i-zaderzhaniya-1043847696.html

Sputnik недели: совещания у президента, пожары, ситуация на дорогах и задержания

Sputnik недели: совещания у президента, пожары, ситуация на дорогах и задержания

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 23 по 29 января. 29.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-29T19:55+0300

2023-01-29T19:55+0300

2023-01-29T19:55+0300

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Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенные совещания с руководителями госорганов и главами районо, премьер-министр Александр Анкваб встретился с представителями людей, требующих улучшения жилищных условий, начальник ГАИ республики Батал Агрба написал заявление об уходе из-за сложной ситуации на дорогах - об этом и других событиях уходящей недели читайте в обзоре Sputnik.Совещания у президентаПрезидент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание по итогам работы государственных ведомств в 2022 году и дал ряд поручений. Главе государства также отчитались руководители администраций городов и районов страны.Премьер-министр республики Александр Анкваб сообщил о том, что в 2022 году был рост собственных доходов в республиканский бюджет. Поступления составили 4,95 миллиарда рублей при уточненных параметрах, предусматривавших доходы в объеме 4,56 миллиарда рублей.Основными факторами, повлиявшими на рост поступлений собственных доходов в 2022 году, Анкваб назвал расширение налогооблагаемой базы, мобилизацию просроченной задолженности по платежам в бюджет по линии ГТК и Министерства по налогам и сборам, повышение качества администрирования налогов, сборов и таможенных платежей и меры по усилению финансовой дисциплины.Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что Россия будет оказывать содействие по программе льготного кредитования абхазских предпринимателей российскими банками.По ее словам, уже утвержден порядок реализации программы и формируются предложения. Несколько проектов направлены в Минэкономразвития России, но по ним пока никаких решений нет.Президент Абхазии Аслан Бжания подробно остановился на теме подготовки к курортному сезону, в том числе, налаживании дорожной инфраструктуры. Он поручил профильным ведомствам привести в порядок дорожную разметку, расчистить придорожные площадки.Как сообщил министр туризма Теймураз Хишба на совещании у президента, Абхазию в 2022 году посетили 1,1 млн туристов. По словам министра, в Абхазии 788 объектов размещения и 39 тысяч койко-мест. Около 30 тысяч жителей страны заняты в турсфере.На совещании также затронули проблему с освещением республиканской трассы. Отремонтировать не функционирующие приборы планируют к 30-летию Дня Победа и Независимости Абхазии. Для этого из средств российской Инвестпрограммы выделят около 120 миллионов рублей.Верительная грамотаНа минувшей неделе посол Абхазии в России Алхас Квициния вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел РФ Михаилу Галузину.Алхас Квициниа был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России 30 ноября. Галузин поздравил Квициниа с вступлением в должность и пожелал успехов в работе.Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, сообщает "Апсныпресс".Жилищный вопрос20 января несколько десяткой людей, которые не обладают собственной жилплощадью, вышли на митинг в Сухуме. Они требовали от государства помочь им решить свою проблему, так как с каждым годом им становится все сложнее снимать жилье.В среду, 25 января с представителями протестовавших семей встретился премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и рассказал им о возможных путях решения проблемы.Он подчеркнул, что только по госпрограмме "Жилище 2023-2025" решения ожидают 413 заявителей, среди которых инвалиды I группы, инвалиды с рождения, семьи, на иждивении которых дети-инвалиды, круглые сироты, семьи погибших в Отечественной войне и многодетные семьи.Как отметили некоторые представители инициативной группы, они готовы к переезду в другие населенные пункты Абхазии, если такая возможность будет предоставлена.Парламентский комитет по соцполитике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны изучит вопрос каждого претендента в индивидуальном порядке, уточняет пресс-служба Правительства.Ситуация на дорогахНа расширенном совещании у президента Абхазии глава министерства внутренних дел Вальтер Бутба доложил, что начальник Госавтоинспекции Батал Агрба страны подал в отставку.Президент напомнил, что МВД республики ранее было поручено существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Он отметил, что в 2022 году количество аварий существенно выросло по сравнению с 2021 годом.Тремя днями позже вопросы безопасности на дорогах обсудили на заседании комитета по государственно-правовой политике Парламента Абхазии, в том числе, возможное ужесточение наказания за нарушение ПДД.Член комитета Парламента по государственно-правовой политике, депутат Беслан Халваш в интервью радио Sputnik рассказал, что из Администрации президента в Народное Собрание поступил инициированный МВД Абхазии законопроект. Один из пунктов документа предполагает увеличение штрафов за езду в нетрезвом состоянии с 12 до 48 тысяч рублей.Помимо увеличения суммы штрафа, поправки предусматривают лишение водительских прав для граждан, задержанных за пьяную езду.26 января на расширенном совещании у президента Абхазии министр внутренних дел предложил запретить тонирование автомобильных стекол. Президент Аслан Бжания в ответ на это заявил, что готов начать с автомобилей президентского кортежа. Позже, по поручению главы страны, сотрудники ГСО сняли тонировку со стекол служебных машин. В ближайшее время намерены растонировать весь автопарк Администрации президента.В воскресенье, 29 января стало известно о том, что по поручению Генпрокурора Абхазии в городах и районах прошли совещания районных прокуроров с начальниками ОГАИ и РОВД по ситуации на дорогах.На совещании были отмечены участки дорог, на которых чаще всего происходят аварии, и было решено установить дополнительные искусственные неровности, камеры видеофиксации и дорожные знаки.Начальники ОГАИ и РОВД зачитали доклады и назвали основные проблемы для эффективного несения службы – это неукомплектованность личного состава патрульно-постовых служб, отсутствие необходимого количества служебного транспорта, плохое освещение и качество покрытия дорожного полотна.ПожарыВ районах Абхазии участились лесные пожары. В селе Яштуха Сухумского района вблизи от населенного пункта возникли очаги возгорания, переросшие в пожар.Как уточнили в пресс-службе МЧС республики, удалось потушить около 400 квадратных метров. Оставшаяся часть горящего леса находилась в труднодоступном месте, но опасности для людей не представляла.В селе Кутол Очамчырского района загорелись пять гектаров сухостоя и подлеска. По сообщения спасательного ведомства страны, причиной возгорания стал человеческий фактор. Крестьяне самовольно совершили поджог в целях санитарной очистки сельхозугодий, что едва не погубило расположенные поблизости чайные плантации.Пламя тушили пожарные ПСЧ Очамчыры и сельчане. Возгорание было ликвидировано, кроме того, провели пропашку угодий в противопожарных целях.Пламя охватило комнату на первом этаже дома на улице Пограничной. К моменту приезда пожарных огонь уже распространился по всем комнатам и перекидывался на верхний этаж. Возгорание было ликвидировано.Задержания и уголовные делаВ Сухумском районе по подозрению в распространении психотропных средств был задержан житель столицы Валерий Кецбая.В результате личного досмотра у него обнаружили заизолированный сверток с амфетамином. Кецбая сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что реализовывал запрещенное вещество путем тайных закладок, а один сверток оставил себе в качестве оплаты.Места закладок были обнаружены на улице Армейской в селе Баслата, оттуда изъяли четыре свертка с амфетамином.У жителя поселка Бзыбта Гагрского района изъяты огнестрельное оружие и наркотики, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Наркотическое вещество "каннабис" было изъято у 41-летнего Давида Гобидзашвили в ходе личного досмотра. А во время досмотра машины, за рулем которой находился задержанный, сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомат Калашникова калибра 5,45 и 27 патронов к нему. Гобидзашвили отпущен под подписку о невыезде, расследование продолжается.По сообщению пресс-службы МВД Абхазии, по подозрению в незаконном ввозе наркотиков в страну после пересечения зоны таможенного контроля КПП "Псоу" был задержан 35-летний Владимир Пашьян.Сотрудники угрозыска Гулрыпшскоо РОВД во время рейдовых мероприятий задержали жителя Дранды Гурама Какоба, которого подозревают в незаконных приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, а также хранении наркотиков в крупном размере.В его машине обнаружили под водительским сидением стеклянную банку с каннабисом, порядка 10 граммов. В сумке на заднем сидении милиционеры нашли пистолет с магазином, снаряженным четырьмя патронами.Житель Ткуарчалского района Ника Басария обвиняется в сбыте поддельных денежных купюр в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Уголовное дело передано в суд. Басария грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.Согласно версии следствия, Джинджолия приняла у гражданина России Александра Лебедева пакет документов для получения абхазского паспорта. Среди них была поддельная копия справки из Комиссии по вопросам гражданства о предоставлении Лебедеву гражданства Абхазии президентским указом от 15 февраля 2021 года.В результате на основании поддельного документа паспорт гражданина Абхазии был незаконно выдан Александру Лебедеву в августе 2021 года.Век спустяСпустя три года реставрации на уходящей недели открыли храм Николая Чудотворца в селе Тамыш, который был восстановлен за счет средств выходца из этого села, депутата Парламента Резо Зантария.Глава Абхазской церкви иерей Виссарион (Аплиаа) и священники абхазского духовенства провели чин освящения и божественную литургию в храме.В мероприятии приняли участие президент Аслан Бжания и его супруга Аэлита Ахиба. Глава государства принес в дар храму Библию.Храм в селе Тамыш не функционировал более века.

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абхазия, общество, политика, экономика, аслан бжания