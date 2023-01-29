Sputnik недели: совещания у президента, пожары, ситуация на дорогах и задержания
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент проводит расширенное совещание по итогам 2022 года
© Sputnik / Томас Тхайцук
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 23 по 29 января.
Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенные совещания с руководителями госорганов и главами районо, премьер-министр Александр Анкваб встретился с представителями людей, требующих улучшения жилищных условий, начальник ГАИ республики Батал Агрба написал заявление об уходе из-за сложной ситуации на дорогах - об этом и других событиях уходящей недели читайте в обзоре Sputnik.
Совещания у президента
Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание по итогам работы государственных ведомств в 2022 году и дал ряд поручений. Главе государства также отчитались руководители администраций городов и районов страны.
Премьер-министр республики Александр Анкваб сообщил о том, что в 2022 году был рост собственных доходов в республиканский бюджет. Поступления составили 4,95 миллиарда рублей при уточненных параметрах, предусматривавших доходы в объеме 4,56 миллиарда рублей.
Основными факторами, повлиявшими на рост поступлений собственных доходов в 2022 году, Анкваб назвал расширение налогооблагаемой базы, мобилизацию просроченной задолженности по платежам в бюджет по линии ГТК и Министерства по налогам и сборам, повышение качества администрирования налогов, сборов и таможенных платежей и меры по усилению финансовой дисциплины.
Исполнение государственного бюджета на конец года по доходам составило 13,73 миллиарда рублей, что больше установленных показателей на 1,3 миллиарда.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что Россия будет оказывать содействие по программе льготного кредитования абхазских предпринимателей российскими банками.
По ее словам, уже утвержден порядок реализации программы и формируются предложения. Несколько проектов направлены в Минэкономразвития России, но по ним пока никаких решений нет.
Она также отметила, что одно из условий развития энергетики в Абхазии - изменение тарифной политики. Другое условие – учет потребляемой электроэнергии. Для этого будет закуплено и установлено около 70 тысяч счетчиков. По словам министра, это позволит увеличить доходы "Черноморэнерго" на несколько миллиардов рублей.
Президент Абхазии Аслан Бжания подробно остановился на теме подготовки к курортному сезону, в том числе, налаживании дорожной инфраструктуры. Он поручил профильным ведомствам привести в порядок дорожную разметку, расчистить придорожные площадки.
Как сообщил министр туризма Теймураз Хишба на совещании у президента, Абхазию в 2022 году посетили 1,1 млн туристов.
По словам министра, в Абхазии 788 объектов размещения и 39 тысяч койко-мест. Около 30 тысяч жителей страны заняты в турсфере.
На совещании также затронули проблему с освещением республиканской трассы. Отремонтировать не функционирующие приборы планируют к 30-летию Дня Победа и Независимости Абхазии. Для этого из средств российской Инвестпрограммы выделят около 120 миллионов рублей.
Верительная грамота
На минувшей неделе посол Абхазии в России Алхас Квициния вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел РФ Михаилу Галузину.
Алхас Квициниа был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России 30 ноября. Галузин поздравил Квициниа с вступлением в должность и пожелал успехов в работе.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, сообщает "Апсныпресс".
Жилищный вопрос
20 января несколько десяткой людей, которые не обладают собственной жилплощадью, вышли на митинг в Сухуме. Они требовали от государства помочь им решить свою проблему, так как с каждым годом им становится все сложнее снимать жилье.
В среду, 25 января с представителями протестовавших семей встретился премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и рассказал им о возможных путях решения проблемы.
Он подчеркнул, что только по госпрограмме "Жилище 2023-2025" решения ожидают 413 заявителей, среди которых инвалиды I группы, инвалиды с рождения, семьи, на иждивении которых дети-инвалиды, круглые сироты, семьи погибших в Отечественной войне и многодетные семьи.
Как отметили некоторые представители инициативной группы, они готовы к переезду в другие населенные пункты Абхазии, если такая возможность будет предоставлена.
Парламентский комитет по соцполитике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны изучит вопрос каждого претендента в индивидуальном порядке, уточняет пресс-служба Правительства.
Ситуация на дорогах
На расширенном совещании у президента Абхазии глава министерства внутренних дел Вальтер Бутба доложил, что начальник Госавтоинспекции Батал Агрба страны подал в отставку.
Причиной отставки, пояснил Бутба, стала сложная ситуация на дорогах страны. За 24 дня нового года в Абхазии уже произошло несколько аварий, в которых погибли люди.
Президент напомнил, что МВД республики ранее было поручено существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Он отметил, что в 2022 году количество аварий существенно выросло по сравнению с 2021 годом.
Тремя днями позже вопросы безопасности на дорогах обсудили на заседании комитета по государственно-правовой политике Парламента Абхазии, в том числе, возможное ужесточение наказания за нарушение ПДД.
Член комитета Парламента по государственно-правовой политике, депутат Беслан Халваш в интервью радио Sputnik рассказал, что из Администрации президента в Народное Собрание поступил инициированный МВД Абхазии законопроект. Один из пунктов документа предполагает увеличение штрафов за езду в нетрезвом состоянии с 12 до 48 тысяч рублей.
Помимо увеличения суммы штрафа, поправки предусматривают лишение водительских прав для граждан, задержанных за пьяную езду.
26 января на расширенном совещании у президента Абхазии министр внутренних дел предложил запретить тонирование автомобильных стекол. Президент Аслан Бжания в ответ на это заявил, что готов начать с автомобилей президентского кортежа. Позже, по поручению главы страны, сотрудники ГСО сняли тонировку со стекол служебных машин. В ближайшее время намерены растонировать весь автопарк Администрации президента.
В воскресенье, 29 января стало известно о том, что по поручению Генпрокурора Абхазии в городах и районах прошли совещания районных прокуроров с начальниками ОГАИ и РОВД по ситуации на дорогах.
На совещании были отмечены участки дорог, на которых чаще всего происходят аварии, и было решено установить дополнительные искусственные неровности, камеры видеофиксации и дорожные знаки.
Начальники ОГАИ и РОВД зачитали доклады и назвали основные проблемы для эффективного несения службы – это неукомплектованность личного состава патрульно-постовых служб, отсутствие необходимого количества служебного транспорта, плохое освещение и качество покрытия дорожного полотна.
Пожары
В районах Абхазии участились лесные пожары. В селе Яштуха Сухумского района вблизи от населенного пункта возникли очаги возгорания, переросшие в пожар.
Как уточнили в пресс-службе МЧС республики, удалось потушить около 400 квадратных метров. Оставшаяся часть горящего леса находилась в труднодоступном месте, но опасности для людей не представляла.
В селе Кутол Очамчырского района загорелись пять гектаров сухостоя и подлеска. По сообщения спасательного ведомства страны, причиной возгорания стал человеческий фактор. Крестьяне самовольно совершили поджог в целях санитарной очистки сельхозугодий, что едва не погубило расположенные поблизости чайные плантации.
Пламя тушили пожарные ПСЧ Очамчыры и сельчане. Возгорание было ликвидировано, кроме того, провели пропашку угодий в противопожарных целях.
В поселке Цандрыпш Гагрского района произошла трагедия. При пожаре в частном домовладении погиб 78-летний мужчина. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 10:00.
Пламя охватило комнату на первом этаже дома на улице Пограничной. К моменту приезда пожарных огонь уже распространился по всем комнатам и перекидывался на верхний этаж. Возгорание было ликвидировано.
Задержания и уголовные дела
В Сухумском районе по подозрению в распространении психотропных средств был задержан житель столицы Валерий Кецбая.
В результате личного досмотра у него обнаружили заизолированный сверток с амфетамином. Кецбая сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что реализовывал запрещенное вещество путем тайных закладок, а один сверток оставил себе в качестве оплаты.
Места закладок были обнаружены на улице Армейской в селе Баслата, оттуда изъяли четыре свертка с амфетамином.
У жителя поселка Бзыбта Гагрского района изъяты огнестрельное оружие и наркотики, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Наркотическое вещество "каннабис" было изъято у 41-летнего Давида Гобидзашвили в ходе личного досмотра. А во время досмотра машины, за рулем которой находился задержанный, сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомат Калашникова калибра 5,45 и 27 патронов к нему. Гобидзашвили отпущен под подписку о невыезде, расследование продолжается.
По сообщению пресс-службы МВД Абхазии, по подозрению в незаконном ввозе наркотиков в страну после пересечения зоны таможенного контроля КПП "Псоу" был задержан 35-летний Владимир Пашьян.
При проведении личного досмотра у 35-летнего у мужчины был изъят сверток с мефедроном. Заведено уголовное дело. Пашьян заключен под стражу на два месяца. Расследование продолжается.
Сотрудники угрозыска Гулрыпшскоо РОВД во время рейдовых мероприятий задержали жителя Дранды Гурама Какоба, которого подозревают в незаконных приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, а также хранении наркотиков в крупном размере.
В его машине обнаружили под водительским сидением стеклянную банку с каннабисом, порядка 10 граммов. В сумке на заднем сидении милиционеры нашли пистолет с магазином, снаряженным четырьмя патронами.
Житель Ткуарчалского района Ника Басария обвиняется в сбыте поддельных денежных купюр в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
В августе прошлого года Басария через тайную закладку приобрел в Адлере 65 фальшивых купюр номиналом по 5 тысяч рублей, всего 325 тысяч рублей. Он успел сбыть две банкноты на территории Абхазии, когда его задержали сотрудники УБЭП и угрозыска.
Уголовное дело передано в суд. Басария грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Во понедельник, 23 января Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего инспектора паспортного отдела по Сухуму Виктории Джинджолия.
Согласно версии следствия, Джинджолия приняла у гражданина России Александра Лебедева пакет документов для получения абхазского паспорта. Среди них была поддельная копия справки из Комиссии по вопросам гражданства о предоставлении Лебедеву гражданства Абхазии президентским указом от 15 февраля 2021 года.
В результате на основании поддельного документа паспорт гражданина Абхазии был незаконно выдан Александру Лебедеву в августе 2021 года.
Век спустя
Спустя три года реставрации на уходящей недели открыли храм Николая Чудотворца в селе Тамыш, который был восстановлен за счет средств выходца из этого села, депутата Парламента Резо Зантария.
Глава Абхазской церкви иерей Виссарион (Аплиаа) и священники абхазского духовенства провели чин освящения и божественную литургию в храме.
В мероприятии приняли участие президент Аслан Бжания и его супруга Аэлита Ахиба. Глава государства принес в дар храму Библию.
Храм в селе Тамыш не функционировал более века.