https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/devyat-ukrainskikh-bespilotnikov-sbila-rossiyskaya-sistema-pvo-za-sutki-1043903472.html

Девять украинских беспилотников сбила российская система ПВО за сутки

Девять украинских беспилотников сбила российская система ПВО за сутки

Также за сутки были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. 01.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-01T18:10+0300

2023-02-01T18:10+0300

2023-02-01T18:16+0300

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки девять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки были поражены 88 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 131 районе, уничтожены были цеха по производству артиллерийских боеприпасов в Сумской области.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа и также гаубица Д-20.На Красно-Лиманском направлении было нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, потери противника за сутки составили до 95 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль. На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение противнику в районах Тоненького, Нелеповки и Северного в ДНР. На этом направлении был уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады, помимо этого, уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины, гаубица "Мста-Б", боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также 108-й и 124-й бригад территориальной обороны. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих, один танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля. Также уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. На Херсонском направлении уничтожены две моторные лодки, до 10 человек десанта ВСУ, самоходная гаубица "Гвоздика" и три склада боеприпасов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/rossiyskie-voyska-osvobodili-blagodatnoe-v-donetskoy-narodnoy-respublike-1043874200.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/zakat-tsivilizatsii-ukraina-kak-propast-dlya-chelovechestva-1043868085.html

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