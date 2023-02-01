https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/ekspert-nazvala-tri-faktora-podderzhki-rossiyskoy-ekonomiki-1043888447.html

Эксперт назвала три фактора поддержки российской экономики

Эксперт назвала три фактора поддержки российской экономики

Согласно прогнозу МВФ, ВВП России вырастет на 0,3%, хотя еще осенью прогнозировался спад на 2,3%. 01.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-01T09:55+0300

2023-02-01T09:55+0300

2023-02-01T09:55+0300

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102954/80/1029548005_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_851bdd4cdf10bfc62589882c5a553352.jpg

СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Основные факторы поддержки российской экономики в 2023 году – быстрая подстройка экспорта к санкциям, повысившиеся расходы бюджета и инвестиционная активность, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на главного экономиста по России и СНГ+ компании "Ренессанс капитал" Софью Донец.Также МВФ оценил экономический спад в России в 2022 году - он составил 2,2% вместо ожидавшихся 3,4%.По мнению Донец, именно сокращение экспорта, особенно нефтяное эмбарго, по прогнозам международных экспертов должно было негативно повлиять на российскую экономику."К первой части эмбарго, вступившей в силу в декабре — по сырой нефти — российские поставщики подстроились достаточно успешно, сейчас это уже видно. Через неделю в действие вступит вторая часть. По ней оценки пока осторожные, но видно, что подстройка тоже идет. То есть "плохие" сценарии по экспорту мы проскочили. До большого оптимизма пока далеко, но это уже значит, что здесь мы останемся в зоне небольшого спада или даже небольшого роста", — говорит Донец.Донец уточнила, что если первый фактор сохранится, то факторы увеличившихся расходов бюджета и инвестиционной активности могут снижаться. "Поэтому мы сохраняем прогноз менее оптимистичный, чем у МВФ, со спадом ВВП около 1,5% в этом году", — оценила эксперт.Донец добавила, что улучшение прогноза МВФ имеет, скорее, политический эффект –признание того, что антироссийские санкции не имеют планируемого эффекта. Но сказать, что за этим последует смягчение санкций или ужесточение, будет трудно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/khazin-ob-itogakh-2022-go-rossiya-prodemonstrirovala-chto-vernulas-v-status-velikikh-derzhav--1043394043.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/belyaev-rasskazal-kakie-krizisy-zhdut-mirovuyu-ekonomiku-v-novom-godu-1043516942.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

в мире, экономика