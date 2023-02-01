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https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/ekspert-nazvala-tri-faktora-podderzhki-rossiyskoy-ekonomiki-1043888447.html
Эксперт назвала три фактора поддержки российской экономики
Эксперт назвала три фактора поддержки российской экономики
Согласно прогнозу МВФ, ВВП России вырастет на 0,3%, хотя еще осенью прогнозировался спад на 2,3%. 01.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-01T09:55+0300
2023-02-01T09:55+0300
в мире
экономика
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Основные факторы поддержки российской экономики в 2023 году – быстрая подстройка экспорта к санкциям, повысившиеся расходы бюджета и инвестиционная активность, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на главного экономиста по России и СНГ+ компании "Ренессанс капитал" Софью Донец.Также МВФ оценил экономический спад в России в 2022 году - он составил 2,2% вместо ожидавшихся 3,4%.По мнению Донец, именно сокращение экспорта, особенно нефтяное эмбарго, по прогнозам международных экспертов должно было негативно повлиять на российскую экономику."К первой части эмбарго, вступившей в силу в декабре — по сырой нефти — российские поставщики подстроились достаточно успешно, сейчас это уже видно. Через неделю в действие вступит вторая часть. По ней оценки пока осторожные, но видно, что подстройка тоже идет. То есть "плохие" сценарии по экспорту мы проскочили. До большого оптимизма пока далеко, но это уже значит, что здесь мы останемся в зоне небольшого спада или даже небольшого роста", — говорит Донец.Донец уточнила, что если первый фактор сохранится, то факторы увеличившихся расходов бюджета и инвестиционной активности могут снижаться. "Поэтому мы сохраняем прогноз менее оптимистичный, чем у МВФ, со спадом ВВП около 1,5% в этом году", — оценила эксперт.Донец добавила, что улучшение прогноза МВФ имеет, скорее, политический эффект –признание того, что антироссийские санкции не имеют планируемого эффекта. Но сказать, что за этим последует смягчение санкций или ужесточение, будет трудно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/khazin-ob-itogakh-2022-go-rossiya-prodemonstrirovala-chto-vernulas-v-status-velikikh-derzhav--1043394043.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/belyaev-rasskazal-kakie-krizisy-zhdut-mirovuyu-ekonomiku-v-novom-godu-1043516942.html
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в мире, экономика
в мире, экономика

Эксперт назвала три фактора поддержки российской экономики

09:55 01.02.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Согласно прогнозу МВФ, ВВП России вырастет на 0,3%, хотя еще осенью прогнозировался спад на 2,3%.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Основные факторы поддержки российской экономики в 2023 году – быстрая подстройка экспорта к санкциям, повысившиеся расходы бюджета и инвестиционная активность, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на главного экономиста по России и СНГ+ компании "Ренессанс капитал" Софью Донец.
Именно эти факторы, по мнению Донец, способствовали улучшению прогноза Международного валютного фонда по российской экономике. Согласно изменившимся ожиданиям, ВВП России вырастет на 0,3%, хотя в октябре 2023 года прогнозировался спад на 2,3%.
Также МВФ оценил экономический спад в России в 2022 году - он составил 2,2% вместо ожидавшихся 3,4%.
По мнению Донец, именно сокращение экспорта, особенно нефтяное эмбарго, по прогнозам международных экспертов должно было негативно повлиять на российскую экономику.
"К первой части эмбарго, вступившей в силу в декабре — по сырой нефти — российские поставщики подстроились достаточно успешно, сейчас это уже видно. Через неделю в действие вступит вторая часть. По ней оценки пока осторожные, но видно, что подстройка тоже идет. То есть "плохие" сценарии по экспорту мы проскочили. До большого оптимизма пока далеко, но это уже значит, что здесь мы останемся в зоне небольшого спада или даже небольшого роста", — говорит Донец.
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Донец уточнила, что если первый фактор сохранится, то факторы увеличившихся расходов бюджета и инвестиционной активности могут снижаться.
"Поэтому мы сохраняем прогноз менее оптимистичный, чем у МВФ, со спадом ВВП около 1,5% в этом году", — оценила эксперт.
Донец добавила, что улучшение прогноза МВФ имеет, скорее, политический эффект –признание того, что антироссийские санкции не имеют планируемого эффекта. Но сказать, что за этим последует смягчение санкций или ужесточение, будет трудно.
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