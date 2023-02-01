Лучное дело Илоны Воуба: как стрельба стала для психолога лучшей медитацией
© Sputnik / Томас Тхайцук Илона Воуба и ее стрелковый клуб "Афырхы"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Илона Воуба – психолог с десятилетним стажем. Несколько лет назад она познакомилась со стрельбой из лука и вскоре начала обучать лучному делу детей. Сегодня в ее клуб ходят более 30 столичных школьников, которые пробуют свои силы в национальном виде спорта.
О том, как у психолога и мастера НЛП (нейролингвистическое программирование - прим. ред) возникла любовь к стрельбе из лука, как обычное хобби разрослась до целого клуба и как стрельба заменяет медитацию, читайте в материале Sputnik.
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На третьем этаже сухумской очно-заочной школы съемочную группу встречает Илона Воуба.
– Вот здесь мы и расположились, – приглашает нас Илона в стрелковый клуб.
Тренировка у лучников начинается с разминки, это обязательно для разогрева мышц. После комплекса упражнений ученики тянутся к уголку с луками и экипировкой – крагами (аксессуар, оберегающий предплечье стрелка от удара тетивой - прим. ред) и перчатками.
Затем лучники выстраиваются в ряд, перед началом стрельбы им объясняют правила. Это важная часть каждой тренировки, ведь занятие стрельбой из лука – дело опасное. Так занятия в клубе проходят два раза в неделю.
Лучшая медитация
Первый детский стрелковый клуб в Сухуме работает уже год. По словам Илоны Воуба, она никогда не планировала обучать кого-то лучному делу, да и ее знакомство с национальным видом спорта было спонтанным.
"Я по профессии психолог, по базовому образованию психолог-педагог. Далее уже обучалась психотерапии, коучингу в международных программах. Сейчас я мастер НЛП, продолжаю свою практику уже более 10 лет. Стрельбой из лука стала заниматься несколько лет назад, когда меня пригласили на одно из мероприятий в клуб "Афырхы". Это первый лучный клуб Абхазии, в нем участвуют образованные, очень интересные, всесторонне развитые люди, знающие свою историю, свою культуру, художники, этнографы, фольклористы", – признается Илона.
10 января 2022, 16:50
Стрелять из национального оружия Илоне сразу понравилось. И понравилось не столько как вид спорта, сколько как возможность достичь "особого состояния в момент стрельбы".
"Современные люди очень интересуются психологией, разными медитациями, техниками. Как человек, который пробовал разные дыхательные практики и различные виды психотерапии, я могу смело сказать, что это полнейшая медитация, начиная от стойки, от того, как меняется дыхание, положение спины. Все это – базовые ступеньки к тому, чтобы прийти к состоянию так называемой гармонии", – делится ощущениями мастер.
Спустя полгода к Илоне пришел первый ученик Смел Марколия. По словам Илоны, он напросился на занятия и отказать ребенку она не смогла. Следом за ним на тренировки стали приходить и другие желающие. Как признается психолог, изначально она не предполагала и не планировала обучать стрелковому делу кого-либо, это инициатива самих детей, которую она просто поддержала.
В январе 2022 года Илона начала обучать детей стрельбе из лука. Изначально они тренировались в клубе "Афырхы" вместе со взрослыми лучниками. Национальный вид спорта резко приобрел популярность среди столичных школьников, количество желающих записаться в клуб выросло. Спустя четыре месяца к Воуба ходили уже 30 учеников.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Илона Воуба и ее стрелковый клуб
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Илона Воуба и ее стрелковый клуб
© Sputnik / Томас Тхайцук
Илона Воуба и ее стрелковый клуб
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Илона Воуба и ее стрелковый клуб
© Sputnik / Томас Тхайцук
Илона Воуба и ее стрелковый клуб
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Илона Воуба и ее стрелковый клуб
© Sputnik / Томас Тхайцук Илона Воуба и ее стрелковый клуб "Афырхы"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Илона Воуба и ее стрелковый клуб "Афырхы"
© Sputnik / Томас Тхайцук Илона Воуба и ее стрелковый клуб "Афырхы"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Илона Воуба и ее стрелковый клуб "Афырхы"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Илона Воуба и ее стрелковый клуб
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Илона Воуба и ее стрелковый клуб
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Илона Воуба и ее стрелковый клуб
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Илона Воуба и ее стрелковый клуб "Афырхы"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Илона Воуба и ее стрелковый клуб "Афырхы"
5 июля 2022 года в этнопарке "Апсны" Илона провела первый турнир юных лучников под девизом "Сбивающий звезды". После этих соревнований количество детей в клубе увеличилось вдвое.
"Дети сказали: "Давайте мы тоже объединимся в клуб, как большие лучники". Я поддержала эту идею, мы зарегистрировались как клуб лучников. Девиз первого турнира "Сбивающий звезды" стало названием нашего клуба. И, конечно, встал вопрос о том, что нам нужно пространство, потому что наш клуб – не только про занятия, у нас разные задачи, более глубокие", – рассказала она.
За помощью Воуба обратилась к главе администрации, который поддержал инициативу. Клубу было выделено помещение в здании сухумской очно-заочной школы.
Помещение Илона вместе с лучниками обустраивала сама. Команде пришлось решать много проблем – здание не ремонтировалось более 30 лет, нужно было ставить новые окна, красить стены и пол.
"Я написала пост в социальных сетях, где рассказала друзьям о деятельности клуба. Прикрепила номер карты и написала, что можно помочь репостом или, если есть желание, поддержать нас деньгами. Наутро, когда я включила телефон, увидела много переводов. Собралось 70 тысяч рублей. С помощью этих средств мы отремонтировали помещение, поставили новые окна. Также нам помог директор СФТИ, который сделал нам отопление", – добавила Илона.
С расходниками клубу юных спортсменов помогают старшие лучники из клуба “Афырхы”.
29 сентября 2021, 22:27
Новая психологическая практика
Несмотря на то, что занятия стрельбой занимают у Илоны много времени, она не оставляет психологические практики.
"Меня иногда спрашивают: "Ты что, ушла в лучное дело? А как же твоя психологическая практика?" На самом деле у меня сейчас есть очень большой пласт работы, потому что я все время с детьми, а дети – постоянно меняющийся материал. Я вижу, куда они двигаются и как, знаю подход к каждому из них – кому как объяснить, кого как мотивировать правильно", – рассказывает Воуба.
В работе с детьми Илона использует только метод "пряника". По ее убеждению, только это и работает.
© Sputnik / Томас Тхайцук Илона Воуба и ее стрелковый клуб "Афырхы"
Илона Воуба и ее стрелковый клуб "Афырхы"
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Ни один человек не хочет быть в обществе, в котором ему говорят, что у него что-то не получается. Поэтому в своей работе я использую принцип подчеркивания сильных сторон и объясняю, если где-то какая-то дистанция или способ стрельбы получается хуже, то над этим надо поработать чуть больше. На самом деле наше общение, непринужденное и в то же время теплое и открытое, создало в клубе атмосферу семьи", –отмечает она.
Новое занятие поддерживает и семья Илоны. Ее дочери Наала и Рада тоже решили заниматься стрельбой из лука вместе с мамой.
Клубы в районах и конные лучники
В ноябре Илона Воуба зарегистрировала клуб как первую Федерацию лучной стрельбы, а уже в декабре ей поступило предложение вступить в Федерацию конных лучников Турции под абхазским флагом. Но для вступления в сообщество лучникам необходимо выработать навык верховой езды.
"Безусловно, дополнительные необходимые нам ресурсы – это и время, и финансы. У нас в городе есть конный клуб "Надежда" и конная школа "Леон". Нас там уже ждут на тренировки. Но сейчас нам нужно подготовить хотя бы 10-15 лучников, готовых обучиться верховой езде. Тогда мы можем вступить в ряды конных лучников в Турции и это даст нам возможность выезжать и участвовать в международных соревнованиях", – отмечает Воуба.
В планах у Илоны открыть лучные клубы и в районах Абхазии. Как признается психолог и тренер, у нее нет коммерческих интересов, есть только идейная цель – вырастить поколение детей, которые будут знать больше о культуре и самобытности своего народа.
"Для меня, как для матери, очень важно, чтобы мои дети росли в здоровом обществе. Если мы не будем вкладываться, то в каком обществе им придется расти? Как говорится, что мы посеем, то и пожнем", – добавляет она.
5 ноября 2022, 12:34