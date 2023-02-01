https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/luchnoe-delo-ilony-vouba-kak-strelba-stala-dlya-psikhologa-luchshey-meditatsiey-1043871092.html

Лучное дело Илоны Воуба: как стрельба стала для психолога лучшей медитацией

Лучное дело Илоны Воуба: как стрельба стала для психолога лучшей медитацией

Илона Воуба – психолог с десятилетним стажем. Несколько лет назад она познакомилась со стрельбой из лука и вскоре начала обучать лучному делу детей. Сегодня в... 01.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-01T15:55+0300

2023-02-01T15:55+0300

2023-02-01T15:55+0300

в абхазии

абхазия

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/14/1043714517_0:0:1512:852_1920x0_80_0_0_d65b61aa96020937477ff259aaa4677d.jpg

О том, как у психолога и мастера НЛП (нейролингвистическое программирование - прим. ред) возникла любовь к стрельбе из лука, как обычное хобби разрослась до целого клуба и как стрельба заменяет медитацию, читайте в материале Sputnik.SputnikНа третьем этаже сухумской очно-заочной школы съемочную группу встречает Илона Воуба.– Вот здесь мы и расположились, – приглашает нас Илона в стрелковый клуб.Тренировка у лучников начинается с разминки, это обязательно для разогрева мышц. После комплекса упражнений ученики тянутся к уголку с луками и экипировкой – крагами (аксессуар, оберегающий предплечье стрелка от удара тетивой - прим. ред) и перчатками.Затем лучники выстраиваются в ряд, перед началом стрельбы им объясняют правила. Это важная часть каждой тренировки, ведь занятие стрельбой из лука – дело опасное. Так занятия в клубе проходят два раза в неделю.Лучшая медитацияПервый детский стрелковый клуб в Сухуме работает уже год. По словам Илоны Воуба, она никогда не планировала обучать кого-то лучному делу, да и ее знакомство с национальным видом спорта было спонтанным."Я по профессии психолог, по базовому образованию психолог-педагог. Далее уже обучалась психотерапии, коучингу в международных программах. Сейчас я мастер НЛП, продолжаю свою практику уже более 10 лет. Стрельбой из лука стала заниматься несколько лет назад, когда меня пригласили на одно из мероприятий в клуб "Афырхы". Это первый лучный клуб Абхазии, в нем участвуют образованные, очень интересные, всесторонне развитые люди, знающие свою историю, свою культуру, художники, этнографы, фольклористы", – признается Илона.Стрелять из национального оружия Илоне сразу понравилось. И понравилось не столько как вид спорта, сколько как возможность достичь "особого состояния в момент стрельбы"."Современные люди очень интересуются психологией, разными медитациями, техниками. Как человек, который пробовал разные дыхательные практики и различные виды психотерапии, я могу смело сказать, что это полнейшая медитация, начиная от стойки, от того, как меняется дыхание, положение спины. Все это – базовые ступеньки к тому, чтобы прийти к состоянию так называемой гармонии", – делится ощущениями мастер.Спустя полгода к Илоне пришел первый ученик Смел Марколия. По словам Илоны, он напросился на занятия и отказать ребенку она не смогла. Следом за ним на тренировки стали приходить и другие желающие. Как признается психолог, изначально она не предполагала и не планировала обучать стрелковому делу кого-либо, это инициатива самих детей, которую она просто поддержала.В январе 2022 года Илона начала обучать детей стрельбе из лука. Изначально они тренировались в клубе "Афырхы" вместе со взрослыми лучниками. Национальный вид спорта резко приобрел популярность среди столичных школьников, количество желающих записаться в клуб выросло. Спустя четыре месяца к Воуба ходили уже 30 учеников.5 июля 2022 года в этнопарке "Апсны" Илона провела первый турнир юных лучников под девизом "Сбивающий звезды". После этих соревнований количество детей в клубе увеличилось вдвое."Дети сказали: "Давайте мы тоже объединимся в клуб, как большие лучники". Я поддержала эту идею, мы зарегистрировались как клуб лучников. Девиз первого турнира "Сбивающий звезды" стало названием нашего клуба. И, конечно, встал вопрос о том, что нам нужно пространство, потому что наш клуб – не только про занятия, у нас разные задачи, более глубокие", – рассказала она.За помощью Воуба обратилась к главе администрации, который поддержал инициативу. Клубу было выделено помещение в здании сухумской очно-заочной школы. Помещение Илона вместе с лучниками обустраивала сама. Команде пришлось решать много проблем – здание не ремонтировалось более 30 лет, нужно было ставить новые окна, красить стены и пол."Я написала пост в социальных сетях, где рассказала друзьям о деятельности клуба. Прикрепила номер карты и написала, что можно помочь репостом или, если есть желание, поддержать нас деньгами. Наутро, когда я включила телефон, увидела много переводов. Собралось 70 тысяч рублей. С помощью этих средств мы отремонтировали помещение, поставили новые окна. Также нам помог директор СФТИ, который сделал нам отопление", – добавила Илона.С расходниками клубу юных спортсменов помогают старшие лучники из клуба “Афырхы”.Новая психологическая практикаНесмотря на то, что занятия стрельбой занимают у Илоны много времени, она не оставляет психологические практики."Меня иногда спрашивают: "Ты что, ушла в лучное дело? А как же твоя психологическая практика?" На самом деле у меня сейчас есть очень большой пласт работы, потому что я все время с детьми, а дети – постоянно меняющийся материал. Я вижу, куда они двигаются и как, знаю подход к каждому из них – кому как объяснить, кого как мотивировать правильно", – рассказывает Воуба.В работе с детьми Илона использует только метод "пряника". По ее убеждению, только это и работает."Ни один человек не хочет быть в обществе, в котором ему говорят, что у него что-то не получается. Поэтому в своей работе я использую принцип подчеркивания сильных сторон и объясняю, если где-то какая-то дистанция или способ стрельбы получается хуже, то над этим надо поработать чуть больше. На самом деле наше общение, непринужденное и в то же время теплое и открытое, создало в клубе атмосферу семьи", –отмечает она.Новое занятие поддерживает и семья Илоны. Ее дочери Наала и Рада тоже решили заниматься стрельбой из лука вместе с мамой.Клубы в районах и конные лучникиВ ноябре Илона Воуба зарегистрировала клуб как первую Федерацию лучной стрельбы, а уже в декабре ей поступило предложение вступить в Федерацию конных лучников Турции под абхазским флагом. Но для вступления в сообщество лучникам необходимо выработать навык верховой езды."Безусловно, дополнительные необходимые нам ресурсы – это и время, и финансы. У нас в городе есть конный клуб "Надежда" и конная школа "Леон". Нас там уже ждут на тренировки. Но сейчас нам нужно подготовить хотя бы 10-15 лучников, готовых обучиться верховой езде. Тогда мы можем вступить в ряды конных лучников в Турции и это даст нам возможность выезжать и участвовать в международных соревнованиях", – отмечает Воуба.В планах у Илоны открыть лучные клубы и в районах Абхазии. Как признается психолог и тренер, у нее нет коммерческих интересов, есть только идейная цель – вырастить поколение детей, которые будут знать больше о культуре и самобытности своего народа."Для меня, как для матери, очень важно, чтобы мои дети росли в здоровом обществе. Если мы не будем вкладываться, то в каком обществе им придется расти? Как говорится, что мы посеем, то и пожнем", – добавляет она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/emkuzhev-ob-izgotovlenii-abkhazskogo-luka-lyubimoe-delo--1037084310.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Vystrel-v-yablochko-kak-proshel-turnir-sredi-luchnikov-Afyrkhy-v-Gudaute--1033308238.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/ukroschenie-stroptivykh-kak-verkhovaya-ezda-vyrabatyvaet-volyu-k-pobede-1042437546.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

абхазия, спорт