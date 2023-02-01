https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/sluzhitel-pesni-i-tantsa-vasiliyu-tsargush-ispolnilos-by-85-let-1043889460.html

Служитель песни и танца: Василию Царгуш исполнилось бы 85 лет

Служитель песни и танца: Василию Царгуш исполнилось бы 85 лет

Народный артист Абхазии Василий Царгуш возглавлял Государственный ансамбль народной песни и танца более 50 лет. 01.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-01T10:37+0300

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Народному артисту Республики Абхазия, художественному руководителю, главному дирижеру и директору Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" II степени, лауреату Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Василию Царгуш 1 февраля исполнилось бы 85 лет. Sputnik Путь в Госансамбль Василий Царгуш родился в селе Ачандара Гудаутского района Абхазской АССР, в котором провел все свое детство. В 1947 году он поступил в Ачандарскую среднюю школу, которую окончил в 1958 году. Затем он поступил в Сухумское музыкальное училище на дирижерский факультет и во время учебы уже работал по специальности – руководил школьным хором."В Ачандаре всегда была хорошая волейбольная команда. Приезжали команды из других сел, из Лыхны, Дурипша, затем мы ездили в другие села, соревновались", – рассказывал при жизни Царгуш. В одном из своих интервью композитор говорил, что двое братьев его отца танцевали в ансамбле во времена Нестора Лакоба. "Младший долгое время выступал, ежегодно его отправляли на конкурсы в Грузию, ему не было равных. Но был еще один танцор из Кутаиси, им обоим всегда давали вторые места. Грузинскому танцору нельзя было давать первое место, так как он значительно уступал, но они не могли дать первое место абхазу, поэтому их ставили на один уровень", – вспоминал композитор. В 1963 году Василий Царгуш окончил полный курс хоро-дирижерского факультета и был направлен на работу в Государственный ансамбль песни и танца Абхазии в качестве дирижера-хормейстера. В 1977 году Царгуш поступил в Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, который окончил в 1982 году и получил квалификацию "руководитель народного хора, дирижер". Первые гастроли Василий Царгуш был назначен художественным руководителем и главным дирижером Государственного ансамбля песни и танца в 1968 году. В 1976 году под его руководством Госансамбль впервые выехал на гастроли за рубеж – в Польшу. После этого абхазские артисты выступали в ГДР, ФРГ, Западном Берлине, ЧССР, Сирии, Греции, в африканских странах (Эфиопии, Танзании, Мозамбике), Аргентине, Мексике, Франции, Турции. Во время и после Отечественной войны народа Абхазии он еще больше раскрыл свои творческие способности, пробуя себя в роли композитора. Василий Царгуш написал хоровые кантаты "О трех героях", "Память о погибших" и "Мать Абхазия", за что в 2001 году стал лауреатом Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.Василий Царгуш – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени. Он ушел из жизни в 2021 году. 27 января 2023 года под председательством Даура Кове прошло заседание коллегии Министерства культуры Абхазии. Было рассмотрено ходатайство Госансамбля о присвоении ему имени Василия Царгуш. Все члены коллегии единогласно проголосовали за это решение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/pervyy-etnograficheskiy-khor-abkhazii-kak-sozdavalsya-kulturnyy-ochag-1041660416.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/utraty-2021-goda-s-kem-prostilas-abkhaziya-1037040500.html

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