https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/utraty-2021-goda-s-kem-prostilas-abkhaziya-1037040500.html

Утраты 2021 года: с кем простилась Абхазия

Утраты 2021 года: с кем простилась Абхазия

В течение прошедшего 2021 года Абхазия потеряла многих известных людей – среди них ученые, писатели, общественные и политические деятели. 07.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-07T13:40+0300

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в абхазии

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О том, с кем простилась республика в прошлом году - в материале Sputnik.Валико Пачулия20 апреля ушел из жизни военный историк, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Валико Пачулия, ученому было 72 года.Валико Пачулия – военный историк, кандидат исторических наук, полковник Абхазской армии. Окончил исторический факультет Сухумского государственного пединститута имени А.М. Горького в 1976 году. Работал директором восьмилетней школы в Анухуа. Учился в целевой аспирантуре Института истории СССР АН СССР в Москве и окончил с представлением диссертации к защите в 1984 году. Защитил диссертацию на военную тематику в Москве в 1986 году.Работал младшим, а затем старшим научным сотрудником отдела истории Абхазского института языка, литературы и истории имени. Д.И. Гулиа АН ГССР (1985-1992 гг.), одновременно являлся ученым секретарем Исторического общества Абхазии (1987-1992 гг.). Принимал активное участие в национально-освободительном движении абхазского народа, являлся членом Народного форума Абхазии, непосредственно участвовал в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.В послевоенный период служил в Абхазской армии в должности начальника историко-архивного отдела Минобороны Абхазии с 1993 по 2008 годы, старшего научного сотрудника, а затем ведущего научного сотрудника Архива министерства обороны. Совмещал службу с работой в АбИГИ имени Дмитрия Гулиа Академии наук Абхазии.Участвовал в военных операциях в Галском районе в мае 1998 года, антитеррористической операции в Кодорском ущелье в октябре 2001 года, в освобождении Верхне-Кодорского ущелья в августе 2008 года.Создал немало разработок по истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, и Вооруженных сил Абхазии. Под его руководством был создан архив Министерства обороны Абхазии, он ввел в научный оборот немало документов. Систематически публиковал книги, статьи, выступал с докладами и сообщениями на научных форумах различного уровня.Шота СалкаяАбхазский ученый Шота Салакая ушел из жизни 7 ноября. Шота Салакая родился 18 июля 1933 года в селе Тхина Очамчырского района Абхазии. Окончив школу-восьмилетку в родном селе и Сухумское госпедучилище (абхазский сектор), в 1952 году Шота Салакая поступил на филологический факультет (русский сектор) Сухумского пединститута имени А.М. Горького.Его увлеченность наукой, исключительная работоспособность и бесспорный дар исследователя были замечены. За отличную учебу и активную общественную и творческую деятельность ему была назначена Ленинская стипендия. Он печатался в республиканских газетах и журналах.В 1956 году Салакая поступил в аспирантуру при Институте истории грузинской литературы имени Ш. Руставели по специальности "фольклористика". Его педагог, выдающийся филолог прошлого столетия Елена Багратовна Вирсаладзе назвала молодого ученого из Абхазии одним из самых талантливых своих учеников.С 1959 года Шота Салакая работал в Абхазском институте языка, литературы и истории имени Д.И. Гулиа (Абхазский институт гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа АНА).Исследовательский диапазон Шоты Салакая был очень широк. В круг его научных интересов входили различные отрасли абхазоведения – фольклор, история литературы, литературная критика – в широком сопоставлении с аналогичным творчеством народов Северного Кавказа, в первую очередь абазин и адыгов.Терентий Чаниа3 февраля ушел из жизни поэт, писатель, общественный деятель Терентий Чаниа. Поэт, писатель, журналист, педагог, член Союза писателей СССР, Абхазии и России, член Союзов журналистов России и Абхазии, Заслуженный деятель культуры Абхазии Терентий Чаниа родился 10 февраля 1937 года в селе Кутол Очамчырского района.Первые стихотворения начал публиковать в периодической печати с 1965 года.Терентий Чаниа – автор более 25 поэтических и прозаических книг. На его стихи написано более 35 песен. Первые сборники стихов "Упры-сара сашэа" ("Лети моя песня" – ред.), "Сылашара" ("Солнце мое" – ред.) принесли поэту популярность.Платон Бебиа26 сентября умер поэт, прозаик, публицист, Народный писатель Абхазии Платон Бебиа. Платон Бебиа родился в 1935 году в селе Кутол Очамчырского района. В 1954 году поступил в Сухумский государственный педагогический институт, который окончил в 1959 году. В 1965-1968 годах учился в Московском литературном институте имени А. М. Горького. Он начал писать стихи в 15 лет. Печатался с 1952 года.Произведения Платона Бебиа переводились на русский, украинский, армянский и другие языки. В переводе на русский язык вышел ряд сборников его стихов, поэм и прозаических произведений.Он также известен как переводчик на абхазский язык таких произведений как "Медный всадник" А. С. Пушкина, стихи Р. Бёрнса, С. А. Есенина, Г. Лорки, Н. Хикмета, Л. Украинки, С. В. Михалкова, Е. А. Евтушенко; Б. М. Пачева, Б. Г. Кагермазова, К. Ш. Кулиева, Ш. С. Акобия, Дж. К. Лагучева, рассказы Ч. Т. Айтматова "Встреча", "Сын бойца".Среди изданных книг автора: "Волны", (1959 г.), "Лирика" (1961 г.), "Голуби" (1966 г.), "Спящая река" (1981г.), "Радуга" (1982 г.), "И катится золотая арба", (1989 г.) "Избранные сочинения в 4-х томах" (1995-2002 г.), "Недопетая песня отцов. Повести" (2008 г.).Василий Царгуш28 января на 83 году ушел из жизни Василий Царгуш – Народный артист Республики Абхазия, лауреат Государственной премии имени Д. Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, композитор, этнограф, художественный руководитель и главный дирижер Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии.Василий Царгуш родился в селе Ачандара Гудаутского района Абхазской АССР. В 1947 году поступил в Ачандарскую среднюю школу, которую окончил в 1958 году. После окончания школы поступил в Сухумское музыкальное училище на дирижерский факультет. В 1963 году окончил полный курс хоро-дирижерского факультета и был направлен на работу в Государственный ансамбль песни и танца Абхазии в качестве дирижера-хормейстера.Любовь к народной музыке и танцам Василий Царгуш приобрел в детстве. Василий Царгуш был назначен художественным руководителем и главным дирижером Государственного ансамбля песни и танца в 1968 году. Вместе с ансамблем в разные годы он гастролировал по Америке, Европе, Африке, Турции.В 2001 году за создание кантат "О трех героях", "Память о погибших" и "Мать Абхазия" Василий Царгуш стал лауреатом Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.Лидия Чкадуа27 января на 91 году ушла из жизни языковед, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Лидия Чкадуа. Лидия Чкадуа – лауреат Государственной премии имени Гулиа, лауреат международной премии имени Чикобава, лауреат Госпремии имени Дзидзария.Она родилась 21 августа 1930 года в Сухуме в семье служащего. Училась на филологическом факультете Тбилисского государственного университета в отделе кавказских языков. Окончила аспирантуру при университете по специальности "кавказская филология".Позже начала работать в Сухумском государственном педагогическом институте преподавателем, а затем старшим преподавателем. Она вела курс лекций по современному абхазскому языку и общему языкознанию. Одновременно работала в отделе языкознания Абхазского института языка и литературы (АбИЯЛИ).Лидия Чкадуа также стала автором таких изданий по абхазскому языку, как "Синтаксис абхазского языка", "Глагольное словообразование в абхазском языке", "Пунктуация в абхазском языке", "Грамматика абхазского литературного языка".Семен Адлейба3 мая скончался известный абхазский радиожурналист Семен Адлейба. Семен Адлейба - заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава) lll степени, был награжден медалью "За Отвагу". Он проработал репортером Абхазского радио более 50 лет.С 1957 года Адлейба участвовал в национально-освободительном движении абхазского народа, в 1977 году подписал ставшее знаковым "Письмо ста тридцати" в ЦК КПСС.В творчестве его наиболее интересовали темы, связанные с историей, памятниками архитектуры, туризмом. В беседе с корреспондентом Sputnik он признавался, что побывал в каждом уголке Абхазии, и знает месторасположение некоторых памятников, которые неизвестны даже специалистам.Николай Чиковани4 апреля на 91-м году скончался народный артист Республики Абхазия Николай Чиковани. Почетное звание "Народный артист Республики Абхазия" было присвоено Николаю Чиковани в декабре 2020 года за большой вклад в развитие культуры и искусства.Николай Чиковани - известный театральный деятель Абхазии, был режиссером Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба и конферансье Государственного ансамбля танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия.Среди постановок Чиковани в Абхазском драмтеатре такие спектакли, как "Чудак", Хикмета, "Тень" Шварца. Сам он сыграл немало ролей на сцене: Юсуфа в спектакле "Черные гости" по Георгию Гулиа, Хабжкута в спектакле "Победа" Владимира Агрба, Бессонова в спектакле "Данакай" по Михе Лакрба, Часовщика в "Кремлевских курантах" Погодина, Леуа в спектакле "Кто из нас глухой" Шоты Чкадуа.Станислав Амичба11 сентября в возрасте 71 года умер бывший глава Очамчырского района, государственный и общественный деятель Станислав Амичба.Экономист по образованию Амичба возглавлял Очамчырский район чуть менее года, с мая 2020-го по февраль 2021-го.В 2004 году и в 2009 году Станислав Амичба избирался депутатом Собрания Очамчырского района. С 2007 по 2015 годы он был главой администрации поселка Дранда Гулрыпшского района. Станислав Амичба участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, был заместителем командира 1-го полка Восточного фронта, награжден орденом Леона.Отар Лакрба5 августа в возрасте 63 лет Заслуженный журналист Отар Лакрба скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Отар Лакрба пришел в журналистику сразу после окончания Сухумского государственного педагогического института имени Горького и службы в Советской армии, он начал работать диктором и корреспондентом на Абхазском радио.Затем, с 1987 года Лакрба работал старшим редактором Абхазского телевидения. В марте 1992 года он стал редактором информационных программ Абхазского телевидения, а с мая 1992 года – заведующим информационным отделом АГТРК. В 2000 году Лакрба был назначен главным редактором.С 2005 года Отар Лакрба работал главным редактором тематических программ. С 2012 по 2014 годы работал на должности заместителя исполнительного директора АГТРК и директором планирования и развития программ. В апреле 2020 года был назначен исполняющим обязанности гендиректора Абхазского телевидения.Отар Лакрба был автором телепрограмм "Неделя", "Человек и мир", "Сила закона", "Повестка дня", был членом Общественной палаты. Ему присвоено звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия", награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.Раиса Погорелая24 июля умерла первый секретарь первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Раиса Погорелая. Директор музея Банка Абхазии Астамур Тания рассказал, что когда он работал помощником первого президента страны, он ежедневно виделся с Раисой Погорелой.Как рассказал Тания, Погорелая работала до последних дней своей жизни. Сначала секретарем главы государства, а затем, после окончания его полномочий, в аппарате советников первого президента Абхазии. После смерти Владислава Ардзинба работала в фонде первого президента республики. Владимир Басария25 декабря на 88-м году жизни скончался абхазский писатель, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "Ахьдз-апша" II степени Владимир Басария. Владимир Басария родился 5 декабря 1934 года в селе Кутол Очамчырского района. Впервые его произведения были опубликованы в 1950-х годах. Он публиковался в журналах и газетах – "Алашара, "Амцабз", "Апсны капш", "Советская Абхазия", "Созвездие".Елена Малия7 августа ушла из жизни абхазский этнолог, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник АбИГИ Елена Малия. Елена Малия родилась 23 ноября 1934 года в Сухуме. В 1958 окончила Кавказское отделение филологического факультета Тбилисского Госуниверситета, в 1964 - аспирантуру при Институте истории, археологии и этнографии АН ГССР.Кандидат исторических наук, тема диссертации: "Народное изобразительное искусство абхазов". С 1958 года работала научным сотрудником Абхазского института языка, литературы и истории (ныне АбИГИ-прим.).Издано более 40 ее трудов, среди которых "Народное изобразительное искусство абхазов (ткани и вышивки)", "Одежда абхазов", "Украшение одежды у абхазов", "Об орнаментации льняных ковров", "О народном узоре абхазов", "Современное абхазское село".Людмила Хибба6 января на 67 году жизни скончалась кандидат филологических наук, доцент кафедры абхазской литературы Абхазского государственного университета, "Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия" Людмила Хибба.Затем, продолжила учебу в Грузинском государственном университете. В 1990 году Людмила Хибба защитила кандидатскую диссертацию.Нанули Лакашия10 декабря ушла из жизни заведующая кафедрой педагогики и психологии Абхазского государственного универистета, кандидат педагогических наук, доцент, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, член Народного Форума Абхазии "Аидгылара", награжденная медалью "Союз абхазских добровольцев" Нанули Лакашия.Нанули Лакашия проработала более 40 лет в Абхазском государственном университете, она автор более 25 научно-методических работ, посвященных вопросам народной педагогики абхазов. Занималась исследованием особенностей национальной (этнической) культуры воспитания у абхазов; изучала традиции народной педагогики абхазов в качестве средства нравственного воспитания.Нанули Лакашия была ученым секретарем двух диссертационных советов по специальностям: "общая педагогика, история педагогики и образования", "теория и методика обучения и воспитания".Батал Гунба23 августа скончался директор Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте. Батал Гунба родился 29 мая 1964 года в селе Звандрипш Гудаутского района. В 1985 окончил университет по специальности абхазская филология. С 1985 года по 1991 работал преподавателем в Звандрипшкой школе.Батал Гунба ветеран ОВНА, в июле 1993 года был тяжело ранен. С 1994 года работал директором государственного музея ОВНА имени Сергея Дбар.Нурби Джинджолия4 декабря ушел из жизни солист хора Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, Народный артист Абхазии Нурби Джинджолия. Джинджолия участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, указом президента награжден медалью "За отвагу".Нурби Джинджолия родился 22 апреля 1960 года в селе Псырцха Гудаутского района. В 1986 году окончил Сухумское государственное музыкальное училище по специальности "сольное пение".В Государственном заслуженном ансамбле народной песни и танца Абхазии работал с 1981 года. Выезжал с ансамблем на гастроли в Турцию, Грецию, Францию.Звание Заслуженного артиста Абхазии Нурби Джинджолия присвоили в 2009 году, Народного - в 2016. В сентябре 2020 года Джинджолия был назначен директором госансамбля песни и танца.Данил Убирия11 августа на 75-м году жизни скончался глава комиссии по здравоохранению и развитию здорового образа жизни Общественной палаты Абхазии Данил Убирия. Данил Убирия много лет болел онкологией, и, несмотря на поддержку в лечении, как со стороны руководства республики, так и Общественной палаты, недуг оказался сильнее.Данил Убирия родился 26 апреля 1947 года. На протяжении трех созывов он был заместителем Секретаря Общественной палаты, а с 2020 года возглавлял аппарат организации.Манфред Петрич23 августа не стало политического обозревателя, блогера, мецената Манфреда Петрича. Впервые Петрич услышал об Абхазии 8 августа 2008 года, когда Грузия атаковала Южную Осетию. Его заинтересовали процессы в Закавказском регионе и он стал их изучать. В 2009 году он впервые приехал в Абхазию, в течение нескольких последующих лет Манфред периодически посещал республику.Позже он переехал в Абхазию навсегда, построил дом в селе Эшера, писал книгу о политической ситуации в мире и мечтал жениться на абхазской девушке.Петрич не только жил в Абхазии, но и рекламировал ее в своем блоге, который вел на немецком языке. Рассуждая об Абхазии Манфред Петрич говорил, что главное, чтобы у руководства республики был четкий план действий, конкретное направление, куда страна должна идти, и "капитан", который ее ведет.Патико Алан10 ноября на 87-м году жизни скончался почетный профессор Абхазского государственного университета, кандидат сельскохозяйственных наук Патико Алан. Патико Алан был заслуженным работником сельского хозяйства, науки и образования, заслуженным работником высшей школы Абхазии, кандидатом сельскохозяйственных наук.С 1959 по 1992 годы им было изучено в лабораториях и производственных условиях более 100 различных химических препаратов и соединений, более 30 из них были внедрены в производство.Под его руководством в Абхазии были созданы новые научные, производственные и учебные учреждения. Это и Абхазская токсикологическая лаборатория Всесоюзного НИИ защиты растений, Абхазская лаборатория гербицидов Всесоюзного НИИ чая и субтропических культур, Абхазское научно-производственное объединение субтропических культур, Российско-абхазское многопрофильное учебное заведение – Сухумский филиал Новочеркасского государственного промышленно-гуманитарного колледжа, Абхазский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.Патико Алан является автором более сорока научных публикаций. Его работы по токсикологии и физиологии растений переведены на английский и немецкий языки.Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.

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