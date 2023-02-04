https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/zelenaya-perspektiva-kak-mozhet-pomenyatsya-blagoustroystvo-gorodov-abkhazii-1043943999.html
Зеленая перспектива: как может поменяться благоустройство городов Абхазии
Зеленая перспектива: как может поменяться благоустройство городов Абхазии
Еще в декабре 2022 года была создана рабочая группа по разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы озеленения населенных пунктов... 04.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-04T18:15+0300
2023-02-04T18:15+0300
2023-02-04T18:15+0300
кабмин абхазии
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102064/95/1020649539_0:120:3212:1927_1920x0_80_0_0_10b1b27d6c6f326b404cc4566e064c90.jpg
За месяц работы рабочая группа представила проект по внесению изменений в закон "О территориально-административных единицах", определила порядок, сроки и способы посадки зеленых насаждений в городах Абхазии.О том, какую работу провела комиссия и что даст новый порядок озеленения, читайте в материале Sputnik.SputnikПо словам юриста Кабинета министров страны Анри Читанава, благоустройство населенных пунктов и их озеленение – важное направлении в работе местных органов власти. Также нередко жители городов жаловались на то, как муниципальные службы проводили обрезку или в целом содержали деревья и кустарники.По словам юриста, это связано с серьезными пробелами в законодательстве Абхазии - отсутствии нормативно-правового акта, определяющего функции местных администраций в организации зеленого хозяйства, порядок озеленения населенных пунктов и охраны насаждений."На практике это приводит к тому, что в разных администрациях одна и та же работа может быть организована совершенно по разному на основе разных методов. В свою очередь, это не может негативно не сказываться на общем состоянии зеленых насаждений. Поэтому для устранения пробелов, для обеспечения единства правового регулирования данного вопроса для всех администраций районов и города Сухум распоряжением премьер-министра была создана рабочая группа для изучения проблем в этой сфере и подготовки проектов актов", – пояснил Анри Читанава.Новый порядокРабочая группа, куда вошли специалисты из Института ботаники и Института экологии АНА, в первую очередь разработала проект о внесении изменений в статью закона "Об административно-территориальных единицах". Согласно ему, в ведение местных администраций будет отнесена и деятельность по озеленению населенных пунктов, их содержанию, охране.По новым правилам теперь перед посадкой деревьев и кустов необходимо будет произвести планировку, которую нужно согласовать со специалистами из Института ботаники и Института экологии, руководством города или района. Только при условии получения положительных заключений можно будет произвести посадку.По мнению директора Института экологии Романа Дбар, принятие нового порядка – это архиважно.“Потому что все, что происходит, должно происходить в правовом поле. Если под действием отсутствует правовой установленный порядок, то рано или поздно это приведет к негативным последствиям. То, что делала рабочая группа на протяжении нескольких месяцев – важная работа. Изменения позволили подготовить порядок озеленения в населенных пунктах, таким образом принятие двух нормативно-правовых документов позволит обеспечить нормирование действий с зелеными насаждениями. Если посмотреть, что сейчас происходит, то в каждом населенном пункте какие-то свои порядки проведения экспертизы, проектирования новых посадок. Все это носило хаотичный характер", – сказал Дбар.Ученый подчеркнул важность правильного подхода к озеленению городов, так как деревья выполняют ключевую функцию по защите горожан от различного рода негативных воздействий, включая пыль и выхлопные газы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/takie-obstoyatelstva-chitanava-i-dbar-o-edinykh-pravilakh-ozeleneniya-gorodov-i-rayonov--1043938517.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/polsotni-palm-sorta-vashingtoniya-posadyat-v-tsentre-gudauty-1043671576.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/na-naberezhnoy-sukhuma-posadili-14-novykh-palm-1042598831.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102064/95/1020649539_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_fe17410335577ad6160a1e9651486585.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кабмин абхазии, абхазия, новости
кабмин абхазии, абхазия, новости
Зеленая перспектива: как может поменяться благоустройство городов Абхазии
Еще в декабре 2022 года была создана рабочая группа по разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы озеленения населенных пунктов Абхазии, ухода за зелеными насаждениями и их охраны.
За месяц работы рабочая группа представила проект по внесению изменений в закон "О территориально-административных единицах", определила порядок, сроки и способы посадки зеленых насаждений в городах Абхазии.
О том, какую работу провела комиссия и что даст новый порядок озеленения, читайте в материале Sputnik.
По словам юриста Кабинета министров страны Анри Читанава, благоустройство населенных пунктов и их озеленение – важное направлении в работе местных органов власти.
Однако из-за отсутствия нормативно-правовых актов, в каждом городе были разные подходы к этому вопросу. Зачастую озеленение происходило хаотично, без согласования со специалистами-дендрологами.
Также нередко жители городов жаловались на то, как муниципальные службы проводили обрезку или в целом содержали деревья и кустарники.
По словам юриста, это связано с серьезными пробелами в законодательстве Абхазии - отсутствии нормативно-правового акта, определяющего функции местных администраций в организации зеленого хозяйства, порядок озеленения населенных пунктов и охраны насаждений.
"На практике это приводит к тому, что в разных администрациях одна и та же работа может быть организована совершенно по разному на основе разных методов. В свою очередь, это не может негативно не сказываться на общем состоянии зеленых насаждений. Поэтому для устранения пробелов, для обеспечения единства правового регулирования данного вопроса для всех администраций районов и города Сухум распоряжением премьер-министра была создана рабочая группа для изучения проблем в этой сфере и подготовки проектов актов", – пояснил Анри Читанава.
Новый порядок
Рабочая группа, куда вошли специалисты из Института ботаники и Института экологии АНА, в первую очередь разработала проект о внесении изменений в статью закона "Об административно-территориальных единицах".
Согласно ему, в ведение местных администраций будет отнесена и деятельность по озеленению населенных пунктов, их содержанию, охране.
По новым правилам теперь перед посадкой деревьев и кустов необходимо будет произвести планировку, которую нужно согласовать со специалистами из Института ботаники и Института экологии, руководством города или района. Только при условии получения положительных заключений можно будет произвести посадку.
По мнению директора Института экологии Романа Дбар, принятие нового порядка – это архиважно.
“Потому что все, что происходит, должно происходить в правовом поле. Если под действием отсутствует правовой установленный порядок, то рано или поздно это приведет к негативным последствиям. То, что делала рабочая группа на протяжении нескольких месяцев – важная работа. Изменения позволили подготовить порядок озеленения в населенных пунктах, таким образом принятие двух нормативно-правовых документов позволит обеспечить нормирование действий с зелеными насаждениями. Если посмотреть, что сейчас происходит, то в каждом населенном пункте какие-то свои порядки проведения экспертизы, проектирования новых посадок. Все это носило хаотичный характер", – сказал Дбар.
Ученый подчеркнул важность правильного подхода к озеленению городов, так как деревья выполняют ключевую функцию по защите горожан от различного рода негативных воздействий, включая пыль и выхлопные газы.