https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/szhech-ili-zakhoronit-chto-abkhazii-delat-s-otkhodami-1044043180.html

Сжечь или захоронить: что Абхазии делать с отходами

Сжечь или захоронить: что Абхазии делать с отходами

Организаторы проекта по раздельному сбору вторсырья "Ацкьара" презентовали итоги исследования по текущей ситуации в сфере обращения с бытовыми отходами в... 10.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-10T08:55+0300

2023-02-10T08:55+0300

2023-02-10T10:58+0300

в абхазии

абхазия

мусор

мусорный полигон

общество

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О том, что показало исследование, в каком состоянии мусорные полигоны страны и что нужно сделать для перехода к экологическому способу утилизации отходов, рассказала в эфире радио Sputnik сотрудник Института экологии Абхазии Инна Барчан.SputnikВ рамках своего исследования организаторы экопроекта "Ацкьара" ("Чистота" - прим.) попытались оценить текущую ситуацию в отрасли, связанной с бытовыми отходами. По словам Инны Барчан, в условиях Абхазии это была непростая задача. В республике отсутствует статистическая информация в этой сфере, не ведется системно-морфологический учет твердых бытовых отходов."В мире такой способ утилизации отходов считается самым неэффективным и самым неэкологическим видом. Весь мир стремится к тому, чтобы уйти от сценариев захоронения и перейти на принцип предупреждения, предотвращения отходов уже в нулевом цикле, и, конечно же, в последующем вторичную переработку отходов. Захоронение – этап уже пройденный многими развитыми странами, и нам тоже необходимо перескочить через эту опцию", – отмечает Барчан.При этом жители и гости республики производят порядка 90 тысяч кубометров мусора в год. Для маленькой страны с небольшим населением это существенная цифра. По прогнозам "Ацкьара", к 2031 году объем отходов увеличится примерно на 50%.Не по стандартамСегодня в Абхазии функционируют пять санкционированных полигонов. Однако они не отвечают экологическим требованиям и нормам – на них отсутствуют гидрозащитные краны, где-то нет ограждения, нет дренажа, нет соответствующей гидроизоляции и так далее. По сути, по словам Барчан, это свалки, а не полигоны.Другая проблема – несанкционированные свалки. Точное их количество, как отмечает сотрудник Института экологии, подсчитать невозможно.В Гулрыпшском районе уже несколько лет идет строительство нового полигона. По заявленным параметрам он должен соответствовать экологическим требованиям и нормам, отмечает она. По словам Барчан, на объекте предусмотрен гидрозащитный кран, ограждение, дезбарьер. Благодаря этому отходы не попадают в грунтовые воды и не загрязняют почву. Ограждение же не позволит попасть на объект животным и людям."Полигон – целая система сооружений природоохранного характера, который состоит из нескольких слоев, не пересекающихся друг с другом. Мы надеемся на то, что новый полигон будет отвечать экологическим стандартам и требованиям", – сказала сотрудник Института экологии.По ее мнению, в Абхазии необходимо изменить принцип управления отходами, перейти к раздельному сбору и создавать необходимую инфраструктуру в местах массового проживания людей. Исследование "Ацкьара" показало, что жители готовы разделять свои отходы, но в случае когда рядом есть подходящие контейнеры. И в этой связи, первостепенная задача государственных ведомств – разработать национальную стратегию, направленную на предотвращение образования твердых отходов, уверена Барчан.Нужен законВо многих странах мира действует кодекс об управлении бытовыми отходами. Подобных законов в Абхазии пока нет. Хотя, по мнению Инны Барчан, они просто необходимы."Обязательно должен быть разработан закон или кодекс об отходах, в котором будут прописаны все алгоритмы обращения с отходами, все необходимые регламенты", –добавила она.

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